¿Quién es Alfredo Olivas, cantante de regional mexicano que tuvo un supuesto atentado en Tamaulipas?
El cantante de regional mexicano Alfredo Olivas se volvió tendencia tras circular versiones de un presunto ataque armado en Tamaulipas, lo que recordó el atentado que sufrió en 2015 durante un concierto.
En medio de rumores que encendieron las redes sociales, el cantante de regional mexicano Alfredo Olivas se convirtió en tendencia, luego de que circulara la noticia de un presunto atentado a mano armada en Tamaulipas del que habría sido víctima.
El artista, reconocido por temas como La Mejor de las Historias y El Paciente, salió a desmentir los hechos.
¿Quién es Alfredo Olivas, cantante de regional mexicano?
José Alfredo Olivas Rojas, mejor conocido por su nombre artístico Alfredo Olivas o "El Patroncito", es un cantante de regional mexicano nacido en Ciudad Obregón, Sonora. Desde muy joven incursionó en la musical regional mexicana, explorando géneros como la banda sinaloense y el mariachi.
Se dice que empezó a componer canciones desde los 9 años y firmó su primer contrato discográfico a los 16. Su primer álbum en solitario fue "El Patroncito" en 2011, gracias al cual comenzó a ganar reconocimiento en el género de regional mexicano y álbum que le daría su famoso apodo.
De acuerdo con sus declaraciones, Olivas es autor de más de mil canciones, entre ellas las más famosas siendo El Paciente, La Máxima de las Historias y Antecedentes de Culpa, que lo han posicionado en México y Estados Unidos como uno de los íconos de regional en la actualidad.
Su estilo se caracteriza por una afinidad a los corridos pero también a las canciones románticas, lo que le ha ganado una grupo grande de fieles seguidores.
Durante su carrera, Alfredo Olivares ha sufrido de dos presuntos atentados contra su vida. El primero, siendo hace 10 años.
Los dos atentados en contra de Alfredo Olivas
El episodio más grave de la vida del cantante ocurrió el 28 de febrero del 2015, en un concierto que ofrecía en el bar El Centenario, en Chihuahua. Mientras interpretaba la canción "Así es esto", lanzó su chamarra a una fan, lo cual generó molesta en el novio de la chica y abrió fuego contra él en el escenario.
Hubo reportes de 24 disparos, seis alcanzando al cantante en sus piernas, abdomen y espalda, matando a dos miembros de la audiencia. Tras el ataque, Olivas fue trasladado al hospital y logró sobrevivir, a pesar de que el mismo cantante afirmó sentir que se moría, dejando un gran impacto emocional en él. Este suceso lo llevó a escribir uno de sus más grandes éxitos, "El Paciente".
10 años después, volvió a generarse una alarma alrededor del cantante, cuando comenzó a circular la noticia de que el intérprete de "Que Sepas" había sido atacado en Tamaulipas. Según se afirmaba, el cantante se encontraba viajando con su equipo hacia una presentación y cinco camionetas lo interceptaron para dispararle, resultando en la muerte de su escolta personal.
No obstante, las autoridades de Tamaulipas y el mismo cantante negaron el suceso de ningún inicidente relacionado en las carreteras estatales, mientras que su equipo confirmó que la noticia era completamente falsa.
El cantante tomó su Instagram para mostrarle a sus 5.6 millones de seguidores que se encuentra bien con una selfie publicada hace un par de horas.
El atentado de 2015 tuvo consecuencias como para Olivas como para el género, pues fue una noticia que generó mucha atención hacia la seguridad de los artistas y los riesgos de formar parte de la industria del regional mexicano. Actualmente, Alfredo Olivas se encuentra bien y se ha confirmado que no ocurrió nada que pusiera en riesgo su integridad.