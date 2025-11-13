¿Quién es Alfredo Olivas, cantante de regional mexicano que tuvo un supuesto atentado en Tamaulipas?

Los dos atentados en contra de Alfredo Olivas

El episodio más grave de la vida del cantante ocurrió el 28 de febrero del 2015, en un concierto que ofrecía en el bar El Centenario, en Chihuahua. Mientras interpretaba la canción "Así es esto", lanzó su chamarra a una fan, lo cual generó molesta en el novio de la chica y abrió fuego contra él en el escenario.

Hubo reportes de 24 disparos, seis alcanzando al cantante en sus piernas, abdomen y espalda, matando a dos miembros de la audiencia. Tras el ataque, Olivas fue trasladado al hospital y logró sobrevivir, a pesar de que el mismo cantante afirmó sentir que se moría, dejando un gran impacto emocional en él. Este suceso lo llevó a escribir uno de sus más grandes éxitos, "El Paciente".

(Instagram: @alfredoolivasoficial)

10 años después, volvió a generarse una alarma alrededor del cantante, cuando comenzó a circular la noticia de que el intérprete de "Que Sepas" había sido atacado en Tamaulipas. Según se afirmaba, el cantante se encontraba viajando con su equipo hacia una presentación y cinco camionetas lo interceptaron para dispararle, resultando en la muerte de su escolta personal.

No obstante, las autoridades de Tamaulipas y el mismo cantante negaron el suceso de ningún inicidente relacionado en las carreteras estatales, mientras que su equipo confirmó que la noticia era completamente falsa.

El cantante tomó su Instagram para mostrarle a sus 5.6 millones de seguidores que se encuentra bien con una selfie publicada hace un par de horas.

El atentado de 2015 tuvo consecuencias como para Olivas como para el género, pues fue una noticia que generó mucha atención hacia la seguridad de los artistas y los riesgos de formar parte de la industria del regional mexicano. Actualmente, Alfredo Olivas se encuentra bien y se ha confirmado que no ocurrió nada que pusiera en riesgo su integridad.