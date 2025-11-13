Publicidad

Espectáculos

Nina Rubín inicia nueva etapa como tatuadora: sus primeros modelos fueron sus papás

Con el apoyo de Andrea Legarreta y Erik Rubín, Nina Rubín compartió que ha comenzado a practicar y quiere perfeccionar esta habilidad para dedicarse a ella profesionalmente.
jue 13 noviembre 2025 10:24 AM
Nina, Andrea y Mía
Nina, Andrea y Mía (Instagram)

Antes de iniciar su nuevo proyecto como actriz en la telenovela Mi verdad oculta, Nina Rubín , la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín , sorprendió al revelar una de sus grandes pasiones fuera de los foros: los tatuajes, y no solo llevarlos, sino también diseñarlos y hacerlos ella misma.

Durante la presentación de su nuevo melodrama, la joven de 18 años compartió con los reporteros que cuenta con el total apoyo de sus papás, quienes además se convirtieron en las primeras personas en dejar que plasmara su arte en su piel.

Nina Rubín revela su nueva pasión: ser tatuadora

Nina Rubín contó que sus papás, quienes además fueron las primeras personas que tatuó, la han apoyado incondicionalmente en esta nueva pasión, la cual espera perfeccionar con el tiempo dedicarse a ella de forma profesional.

Andrea, Mía, Erick y Nina
Andrea Legarreta, Mía, Erick y Nina Rubín (Instagram)

"A mi papá y a mi mamá y algunas personas de mi familia, no es un negocio, porque se necesitan todas las licencias", explicó la joven, quien agregó que ha adquirido cierta experiencia tatuando a su familia.

"Esto es algo entre mi familia y yo ahorita, pero en algún futuro sí estaría padre abrir mi estudio", agregó sobre sus futuros planes.

Nina Rubín
Nina Rubín (Instagram)

Un tatuaje especial para Erick Rubín

Nina Rubín reveló que el último tatuaje que le hizo a su papá, Erik Rubín, fue el pasado jueves 30 de octubre, justo antes de que el músico asistiera a la fiesta de Halloween organizada por Belinda.

Nina y Erik Rubín
Nina y Erik Rubín (Instagram)

"De hecho estaba tatuando a mi papá. Llegaron unas chicas para maquillar a mis papás para el Belliween y estábamos en mi cuarto y me dice mi papá: 'Quiero que me tatues', pues estaba la chica maquillándolo de zombie y yo tatuándolo", recordó.

La actriz reveló qué el tatuaje que le hizo al cantante fue "una frase de Stephen Hawkinhg, no recuerdo cuál era". Y aunque le gustan los tatuajes, ella solo tiene dos: el símbolo de Om, en la muñeca, y una estrella en la espalda.

Nina Rubín evita los eventos públicos

Durante la entrevista, Nina Rubín explicó las razones por las que no le gusta asistir a eventos públicos, pese a tener más de una década de trayectoria en el medio artístico y haber crecido bajo los reflectores desde niña.

Andrea Legarreta y Nina Rubín
Andrea Legarreta y Nina Rubín (Instagram)

"Me cuestan, porque me gusta mi gente, mis cosas, no me gusta pretender cosas que no son. Esto es una consecuencia, lo aceptas y lo haces, lo disfrutas", declaró durante la presentación de la telenovela.

En esa misma línea, la joven actriz compartió cuál es su plan ideal junto a su persona favorita: su mamá. “Nos encanta ir a comer o al cine, pero, en realidad, nuestro plan preferido es quedarnos en casa viendo una serie y nada más”, confesó.

