Nina Rubín inicia nueva etapa como tatuadora: sus primeros modelos fueron sus papás

Nina Rubín revela su nueva pasión: ser tatuadora

Nina Rubín contó que sus papás, quienes además fueron las primeras personas que tatuó, la han apoyado incondicionalmente en esta nueva pasión, la cual espera perfeccionar con el tiempo dedicarse a ella de forma profesional.

Andrea Legarreta, Mía, Erick y Nina Rubín (Instagram)

"A mi papá y a mi mamá y algunas personas de mi familia, no es un negocio, porque se necesitan todas las licencias", explicó la joven, quien agregó que ha adquirido cierta experiencia tatuando a su familia.

"Esto es algo entre mi familia y yo ahorita, pero en algún futuro sí estaría padre abrir mi estudio", agregó sobre sus futuros planes.

Nina Rubín (Instagram)

Un tatuaje especial para Erick Rubín

Nina Rubín reveló que el último tatuaje que le hizo a su papá, Erik Rubín, fue el pasado jueves 30 de octubre, justo antes de que el músico asistiera a la fiesta de Halloween organizada por Belinda.

Nina y Erik Rubín (Instagram)

"De hecho estaba tatuando a mi papá. Llegaron unas chicas para maquillar a mis papás para el Belliween y estábamos en mi cuarto y me dice mi papá: 'Quiero que me tatues', pues estaba la chica maquillándolo de zombie y yo tatuándolo", recordó.