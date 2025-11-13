Mariela Sánchez rompe el silencio y cuenta cómo Cristian Castro puso fin a su relación

Mariela Sánchez, ex novia de Cristian Castro, habla por primera vez sobre su ruptura con el cantante

Después de altibajos en su relación con Cristian Castro, la empresaria argentina Mariela Sánchez reveló en el programa argentino A la tarde, detalles íntimos del momento en que el romance llegó a su fin.

"Cuando llegamos a Córdoba, se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y bueno, se terminó. Es simplemente una ruptura”, relató Mariela, confirmando que fue él quien tomó la iniciativa.

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez tienen planes juntos. (Instagram)

La argentina enfatizó que no hubo una tercera persona involucrada en la separación, aunque admitió que había vivido situaciones similares anteriormente, lo que motivó su reacción en audios que circularon en los medios.

“Respeto muchísimo a Cristian, es una persona que tiene todo su derecho cuando termina una relación de no estar solo. Mi reacción anterior fue porque se vivió algo similar y realmente yo estaba con mucha bronca”, añadió.

💔 CRISTIAN CASTRO, SEPARADO. HABLA MARIELA SÁNCHEZ:



Sobre su estado actual, Mariela confesó sentirse agotada y que la diferencia de mundos entre ambos hizo inevitable la ruptura: “Ya hay varios errores, tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando, él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final porque, te cuento, estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”, dijo.

Cabe destacar que Mariela y Cristian pusieron fin a su relación por primera vez en febrero del año pasado. La segunda ruptura (que todo apunta a que será la definitiva) ocurrió a comienzos de este mes, cuando, pese a estar comprometidos y tener planes de boda, decidieron tomar caminos separados.