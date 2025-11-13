Mariela Sánchez habló por primera vez sobre su ruptura con Cristian Castro y compartió detalles inéditos de cómo terminó su relación. La empresaria explicó que la decisión de separarse fue tomada por el cantante. Siendo esta la segunda vez que terminaron y al parecer, la definitiva.
Mariela Sánchez rompe el silencio y cuenta cómo Cristian Castro puso fin a su relación
Mariela Sánchez, ex novia de Cristian Castro, habla por primera vez sobre su ruptura con el cantante
Después de altibajos en su relación con Cristian Castro, la empresaria argentina Mariela Sánchez reveló en el programa argentino A la tarde, detalles íntimos del momento en que el romance llegó a su fin.
"Cuando llegamos a Córdoba, se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y bueno, se terminó. Es simplemente una ruptura”, relató Mariela, confirmando que fue él quien tomó la iniciativa.
La argentina enfatizó que no hubo una tercera persona involucrada en la separación, aunque admitió que había vivido situaciones similares anteriormente, lo que motivó su reacción en audios que circularon en los medios.
“Respeto muchísimo a Cristian, es una persona que tiene todo su derecho cuando termina una relación de no estar solo. Mi reacción anterior fue porque se vivió algo similar y realmente yo estaba con mucha bronca”, añadió.
Sobre su estado actual, Mariela confesó sentirse agotada y que la diferencia de mundos entre ambos hizo inevitable la ruptura: “Ya hay varios errores, tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando, él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final porque, te cuento, estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”, dijo.
Cabe destacar que Mariela y Cristian pusieron fin a su relación por primera vez en febrero del año pasado. La segunda ruptura (que todo apunta a que será la definitiva) ocurrió a comienzos de este mes, cuando, pese a estar comprometidos y tener planes de boda, decidieron tomar caminos separados.
Cristian Castro se sincera sobre su primera ruptura con Mariela Sánchez
En febrero del año pasado, tras la filtración de unos audios en los que Mariela Sánchez hablaba mal de Cristian Castro y de su mamá, Verónica Castro, la pareja enfrentó su primera ruptura.
En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Los Ángeles, el cantante habló ante los medios y confirmó que su historia de amor con la empresaria argentina había llegado a su fin: “Ya se terminó, se terminó la historia”.
Castro reconoció que, aunque hubo cariño, la vida pública y los retos de estar expuesto lo complicaron todo: “Es una difícil situación ésta de ser cantante”.
También se refirió a la versión de que Mariela habría manejado sus redes sociales, descartando esa posibilidad y calificando a la empresaria como “una chica muy buena”.
Sobre el porqué del rompimiento, el cantante expresó que no hubo un “motivo verdadero, un motivo digamos importante”: la separación habría sido más bien producto de desgaste entre ambos.
En ese sentido, Cristian señaló que en su caso se trata de dos mundos distintos que, aunque se intentó ajustar, finalmente no funcionaron: “Todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”.