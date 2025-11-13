Eiza González y Grigor Dimitrov confirman que son la pareja del momento con un romántico viaje a Costa Rica

Las fotos de Eiza González y Grigor Dimitrov en Costa Rica

Eiza González compartió una serie de románticas fotos de ella y su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov durante sus vacaciones en Costa Rica.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram)

En una de las imágenes, aparece el atleta sin playera abrazando a la actriz mexicana mientras disfrutan de los rayos junto a una laguna. Gonzalez también publicó una romántica fotografía caminando juntos por la playa al atardecer.

“Pura vida” escribió Eiza en el pie de foto en portugués. En su publicación en la que por primera vez comparte un poco de su intimidad junto a su pareja.

Eiza González (Instagram)

El carrusel de fotos también incluye otras fotos de Dimitrov acostado en un camastro tumbado en una tumbona y sentado solo en una lancha en un lago, mientras que a González se la veía posando arriba en un camión de safari y relajándose en una piscina.