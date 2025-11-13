Eiza González y Grigor Dimitrov confirman que son la pareja del momento con un romántico viaje a Costa Rica

Tras su participación en el Rolex Paris Masters 2025, donde se enfrentó al francés Giovanni Mpetshi Perricard en la cancha central del Paris La Défense Arena, Grigor Dimitrovreapareció acompañado de su novia Eiza González, con quien disfrutó de unas románticas vacaciones en Costa Rica.
La actriz mexicana fue la encargada de compartir las imágenes más especiales del viaje. Como portada del álbum de sus vacaciones, eligió un clip que captura uno de los impresionantes atardeceres que disfrutaron en este paradisíaco destino.
Las fotos de Eiza González y Grigor Dimitrov en Costa Rica
Eiza González compartió una serie de románticas fotos de ella y su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov durante sus vacaciones en Costa Rica.
En una de las imágenes, aparece el atleta sin playera abrazando a la actriz mexicana mientras disfrutan de los rayos junto a una laguna. Gonzalez también publicó una romántica fotografía caminando juntos por la playa al atardecer.
“Pura vida” escribió Eiza en el pie de foto en portugués. En su publicación en la que por primera vez comparte un poco de su intimidad junto a su pareja.
El carrusel de fotos también incluye otras fotos de Dimitrov acostado en un camastro tumbado en una tumbona y sentado solo en una lancha en un lago, mientras que a González se la veía posando arriba en un camión de safari y relajándose en una piscina.
Grigor Dimitrov presume su lado más romántico junto a Eiza González
Por su parte, Dimitrov compartió en su cuenta de Instagram algunas de las mismas imágenes publicadas por González, además de incluir otras postales inéditas de sus vacaciones juntos, como una foto de la actriz posando en una lancha y otra nadando en la laguna.
"Viviendo la vida tica", escribió el tenista al pie de su publicación en la que también compartió algunos de los momentos más divertidos del viaje, como un video en el que se le ve lanzándose por una tirolesa de noche en medio de la selva. Además, publicó una tierna fotografía en la que captó a Eiza disfrutando del paseo en bote, resaltando la belleza de la actriz.
Eiza González hizo pública su relación con Grigor Dimitrov el pasado 17 de mayo al compartir su primera foto juntos en Instagram. Días después, durante el estreno de su película La fuente de la juventud en Nueva York, la actriz habló por primera vez sobre su romance: “Es tan dulce, tan lindo. Siempre me apoya mucho y está muy emocionado”, expresó González en entrevista con Extra.