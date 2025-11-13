Desde Chris Pratt hasta Brie Larson: ellos darán voz a los personajes en ‘Super Mario Galaxy’

¿Qué actores prestarán su voz en ‘Super Mario Galaxy: la película’?

Al igual que en Super Mario Bros.: La Película, Chris Pratt será el encargado de dar voz al personaje principal Mario, mientras que Luigi estará a cargo Charlie Day, el actor de Siempre hay sol en Filadelfia.

Después de su interpretación de la canción Peaches que logró volverse viral, no es sorpresa que Jack Black nuevamente de vida al villano Bowser, quien está obsesionado con la princesa Peach cuya voz es dada por Anya Taylor-Joy.

Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Anya Taylor-Joy regresarán a sus papeles de la anterior película. (Getty Images)

Brie Larson se une a la saga de ‘Super Mario’

El personaje de Rosalina es uno de los más queridos dentro de la comunidad de fanáticos de los videojuegos de Mario Bros, por lo que desde que la secuela de Super Mario Galaxy: La Película fue anunciada, se esperó con ansias quién sería la encargada de dar voz a este personaje.

Finalmente se sabe que la encargada de interpretar a Rosalina será Brie Larson, la actriz ganadora al Oscar por su actuación en La habitación quien también da vida a Captain Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Brie Larson será la encargada de dar voz al muy esperado personaje de Rosalina. (Getty Images)

Otro actor que se unirá al cast es Benny Safdie en el papel Bowser Jr., hijo de Bowser. Benny también ha aparecido en películas como Oppenheimer, Happy Gilmore 2 y próximamente en el muy esperado filme de Christopher Nolan, La Odisea.