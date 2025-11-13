Gracias al tráiler de Super Mario Galaxy: La Película, ya sabemos qué actores regresan a dar voz a los papeles de Mario, Peach y Bowser, así como aquellos que se unirán al cast. Algunos de los actores que retomarán sus papeles son Chris Pratt y Jack Black, mientras que la nueva integrante es Brie Larson.
Desde Chris Pratt hasta Brie Larson: ellos darán voz a los personajes en ‘Super Mario Galaxy’
¿Qué actores prestarán su voz en ‘Super Mario Galaxy: la película’?
Al igual que en Super Mario Bros.: La Película, Chris Pratt será el encargado de dar voz al personaje principal Mario, mientras que Luigi estará a cargo Charlie Day, el actor de Siempre hay sol en Filadelfia.
Después de su interpretación de la canción Peaches que logró volverse viral, no es sorpresa que Jack Black nuevamente de vida al villano Bowser, quien está obsesionado con la princesa Peach cuya voz es dada por Anya Taylor-Joy.
Brie Larson se une a la saga de ‘Super Mario’
El personaje de Rosalina es uno de los más queridos dentro de la comunidad de fanáticos de los videojuegos de Mario Bros, por lo que desde que la secuela de Super Mario Galaxy: La Película fue anunciada, se esperó con ansias quién sería la encargada de dar voz a este personaje.
Finalmente se sabe que la encargada de interpretar a Rosalina será Brie Larson, la actriz ganadora al Oscar por su actuación en La habitación quien también da vida a Captain Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel.
Otro actor que se unirá al cast es Benny Safdie en el papel Bowser Jr., hijo de Bowser. Benny también ha aparecido en películas como Oppenheimer, Happy Gilmore 2 y próximamente en el muy esperado filme de Christopher Nolan, La Odisea.
¿De qué tratará ‘Super Mario Galaxy: la película’?
La película se basará en los videojuegos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 y por lo que se ve en el trailer, se espera que Mario, Luigi y Peach, junto a Rosalina deban emprender una aventura a través de la galaxia para poder salvar el universo de Bowser y Bowser Jr., quien llegará a rescatar a su papá después de que Luigi y Mario lo capturaran en la última película.
Recordemos que Super Mario Bros.: La Película termino con una batalla final entre Bowser, Mario y Luigi para salvar no solo el Reino Champiñon, también el mundo real, específicamente la ciudad de Brooklyn. Después de derrotar a Bowser, Mario y Luigi deciden quedarse en el Reino Champiñón mientras Bowser continúa encarcelado y encogido después de comerse un hongo que le dio Peach.
Al igual que en la primera entrega, Super Mario Galaxy: La Película promete ser una película muy divertida y llena de acción que será perfecta tanto para niños, como para adultos que han jugado o al menos conocen a los icónicos personajes de los videojuegos de Mario Bros.