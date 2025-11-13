Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conquistan la alfombra roja con su aparición más romántica hasta ahora

Un año después de su debut como pareja en una alfombra roja, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron al evento que marcó ese momento especial: los Latin Grammy.
La noche de ayer, la pareja acaparó miradas a su llegada a la ceremonia que se celebró en Las Vegas, donde se rindió homenaje a Raphael como Persona del Año 2025. Durante la gala, el cantautor mexicano participó en el tributo al cantante español, demostrando una vez más su talento sobre el escenario.
Publicidad
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derrochan amor en la alfombra roja
Como pocas veces, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derrocharon amor y complicidad sobre la alfombra roja, protagonizando uno de los momentos más románticos de la noche. La pareja llegó tomada de la mano, se dedicó sonrisas, miradas cómplices y no dudó en posar abrazada frente a las cámaras.
La llegada de la pareja se convirtió en uno de los momentos más fotografiados de la noche, especialmente por lo reservados que suelen ser con su vida privada. La pareja, que mantiene una relación desde hace nueve años, apenas ha aparecido junta en una alfombra roja en dos ocasiones, lo que hizo de esta aparición un hecho muy especial.
Para la ceremonia, Cynthia Rodríguez deslumbró con un elegante vestido strapless en tono vino, adornado con pedrería y una abertura en la pierna. Completó su look con sandalias plateadas de tacón y un peinado en ondas.
Publicidad
Carlos Rivera su suma al homenaje de Raphael en los Latin Grammy
Por su parte, Carlos Riveraapostó por un clásico traje negro con moño, con el que derrochó elegancia y estilo. Con ese mismo look, el cantante se presentó en el escenario para interpretar “A que no te vas”, durante el homenaje que se le hizo a Raphael como Persona del Año 2025 en los Latin Grammy, una actuación que su esposa no dudó en compartir en sus historias de Instagram.
“Muy bonito, porque además, si de por sí todo lo que él (Raphael) representa como gran artista ya es digno de honrar y celebrar, cuando tienes la fortuna de conocerlo, como me pasó a mí al cantar con él, eso se multiplica al mil. Venimos a rendir homenaje no solo a un artista gigante, sino a alguien entrañable, querido y, como dice su canción, hoy puede ser una gran noche”, declaró Carlos a su paso por la alfombra roja.
Carlos Rivera comenzó su participación en la edición 26 de los Latin Grammy como el primer hombre host en la gala Leading ladies of enter academy, donde le entregó el Premio a la Excelencia Musical a las integrantes de Pandora.
El cantante compartió en entrevista con Televisa Espectáculos su emoción por participar en varias actividades de esta edición de los Latin Grammy: "Tengo una semana muy movida, pero muy valiosa por lo que está pasando, de estar a un lado de grandes amigos, celebrando a otros grandes amigos", compartió sobre esta experiencia.