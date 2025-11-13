Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conquistan la alfombra roja con su aparición más romántica hasta ahora

Carlos Rivera su suma al homenaje de Raphael en los Latin Grammy

Por su parte, Carlos Rivera apostó por un clásico traje negro con moño, con el que derrochó elegancia y estilo. Con ese mismo look, el cantante se presentó en el escenario para interpretar “A que no te vas”, durante el homenaje que se le hizo a Raphael como Persona del Año 2025 en los Latin Grammy, una actuación que su esposa no dudó en compartir en sus historias de Instagram.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Getty Images)

“Muy bonito, porque además, si de por sí todo lo que él (Raphael) representa como gran artista ya es digno de honrar y celebrar, cuando tienes la fortuna de conocerlo, como me pasó a mí al cantar con él, eso se multiplica al mil. Venimos a rendir homenaje no solo a un artista gigante, sino a alguien entrañable, querido y, como dice su canción, hoy puede ser una gran noche”, declaró Carlos a su paso por la alfombra roja.

Carlos Rivera comenzó su participación en la edición 26 de los Latin Grammy como el primer hombre host en la gala Leading ladies of enter academy, donde le entregó el Premio a la Excelencia Musical a las integrantes de Pandora.

El cantante compartió en entrevista con Televisa Espectáculos su emoción por participar en varias actividades de esta edición de los Latin Grammy: "Tengo una semana muy movida, pero muy valiosa por lo que está pasando, de estar a un lado de grandes amigos, celebrando a otros grandes amigos", compartió sobre esta experiencia.