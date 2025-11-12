Es oficial, Sabrina Carpenter regresará a la actuación después de haberse enfocado en su carrera musical por tres años, durante los cuales estrenó sus discos Emails i can’t send, Short n’ Sweet y Man’s Best Friends, hizo dos giras mundiales e incluso fue telonera para The Eras Tour de Taylor Swift. Ahora se confirmó que será Alicia dentro del live action de Alicia en el País de las Maravillas.
Sabrina Carpenter protagonizará el live action de 'Alicia en el País de las Maravillas'
De acuerdo con Variety, Universal Pictures está planeando su versión musical live action de la novela escrita por Lewis Carroll. Sabrina Carpenter será la encargada de dar vida al papel principal de Alicia, un personaje que ya había sido interpretado por la actriz Mia Wasikowska en las películas que realizó Disney sobre esa misma historia.
Sabrina Carpenter no solo será Alicia, también tendrá el papel de productora e incluso fue ella quien tuvo la idea de la película y quien se acercó a Universal hace aproximadamente un año para poder llevar a cabo el proyecto.
Antes de que esto sucediera, en 2020 Netflix también había recibido la idea de un musical de Alicia en el país de las Maravillas por parte de Carpenter; sin embargo, nunca llegó a ser producido ya que Sabrina decidió dejar a un lado la actuación para convertirse en la pop star que es hoy.
Lo que se sabe del live action de ‘Alicia en el país de las maravillas’
El guion y la dirección estarán a cargo de Lorene Scafaria quien estuvo detrás de la película Estafadoras de Wall Street que fue protagonizada por Constance Wu y Jennifer Lopez.
Además de Sabrina Carpenter, en la producción también estará Marc Platt mediante Platt Productions, quien estuvo detrás de Legalmente Rubia, Cruella, Wicked y Babylon, solo por mencionar algunas. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también serán productoras a través de Alloy Entertainment.
Aún no se ha dado un título oficial para el live action de Alicia en el país de las maravillas, aunque medios como The Hollywood Reporter han declarado que este proyecto es muy importante para Sabrina Carpenter y que tiene ideas muy claras de cómo quiere que se vea la película.
El trabajo de Sabrina Carpenter como actriz
El primer papel que tuvo Sabrina Carpenter fue durante un episodio de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, pero su carrera realmente inició cuando se convirtió en una niña Disney. En un inicio, prestó su voz para caricaturas como Phineas y Ferb o Princesita Sofía. A la par, tuvo apariciones en las series The Goodwin Games, Orange Is the New Black y Austin & Ally.
Finalmente consiguió un papel protagónico en la serie El mundo de Riley, lo cual la catapultó a la fama. Después actuó en la saga de Tall Girl que fue muy exitosa en Netflix, en las películas Clouds y Work it, las cuales son musicales al igual que su nuevo proyecto, Alicia en el País de las Maravillas.
El regreso de Sabrina Carpenter a la actuación emociona a sus fanáticos que la han seguido desde que comenzó actuando en Disney. También genera expectativa el saber cómo Sabrina será productora de una musical en un momento donde películas como Wicked han dejado la vara muy alta.