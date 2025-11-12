Sabrina Carpenter protagonizará el live action de 'Alicia en el País de las Maravillas'

De acuerdo con Variety, Universal Pictures está planeando su versión musical live action de la novela escrita por Lewis Carroll. Sabrina Carpenter será la encargada de dar vida al papel principal de Alicia, un personaje que ya había sido interpretado por la actriz Mia Wasikowska en las películas que realizó Disney sobre esa misma historia.

Sabrina Carpenter no solo será Alicia, también tendrá el papel de productora e incluso fue ella quien tuvo la idea de la película y quien se acercó a Universal hace aproximadamente un año para poder llevar a cabo el proyecto.

Sabrina Carpenter fue quien se acercó a Universal para realizar un live action musical de Alicia en el país de las maravillas. (Getty Images)

Antes de que esto sucediera, en 2020 Netflix también había recibido la idea de un musical de Alicia en el país de las Maravillas por parte de Carpenter; sin embargo, nunca llegó a ser producido ya que Sabrina decidió dejar a un lado la actuación para convertirse en la pop star que es hoy.

Sabrina Carpenter pausó su carrera como actriz para enfocarse en su música. (Getty Images)

Lo que se sabe del live action de ‘Alicia en el país de las maravillas’

El guion y la dirección estarán a cargo de Lorene Scafaria quien estuvo detrás de la película Estafadoras de Wall Street que fue protagonizada por Constance Wu y Jennifer Lopez.

Además de Sabrina Carpenter, en la producción también estará Marc Platt mediante Platt Productions, quien estuvo detrás de Legalmente Rubia, Cruella, Wicked y Babylon, solo por mencionar algunas. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también serán productoras a través de Alloy Entertainment.

Sabrina Carpenter también será productora de la nueva película de Alicia en el país de las maravillas. (Getty Images)

Aún no se ha dado un título oficial para el live action de Alicia en el país de las maravillas, aunque medios como The Hollywood Reporter han declarado que este proyecto es muy importante para Sabrina Carpenter y que tiene ideas muy claras de cómo quiere que se vea la película.