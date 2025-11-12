Reportan casos de intoxicación por alimentos en candidatas de Miss Universo en Tailandia

Esto dijeron las candidatas a Miss Universo sobre su intoxicación

Las primeras en pronunciarse sobre su cuadro de intoxicación fueron las representantes de Panamá, Honduras y Uruguay, quienes compartieron a través de sus redes sociales algunos detalles sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

En el caso de Mirna Caballini, la representante panameña, publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, escribió en sus historias de Instagram. Además explicó que los médicos le recomendaron reposo para asegurar su recuperación: “Me recomendó mantener reposo para asegurar una recuperación completa, por lo que hoy tampoco formaré parte de las actividades oficiales. Quiero dejar muy claro que todo está bajo control y que he recibido una acompañamiento impecable”, agregó. Finalmente compartió otra historia donde confirmó que ya estaba recuperada.

Mirna Caballini (Instagram)

Por su parte, Alejandra Fuentes, Miss Honduras, también confirmó que no participaría en las actividades del día: “Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”.

Mensaje de Alejandra Fuentes (Instagram)

Mientras que Valeria Baladan, la Miss Uruguay aprovechó para enviar una advertencia a sus compañeras y seguidores: “Hay que tener cuidado con lo que comemos, en países tan diferentes al nuestro”.

Mensaje de Valeria Baladan (Instagram)

Mientras que Miss Estonia, Brigitta Schaback, compartió una foto en la que muestra su temperatura en un termómetro: “A mitad del certamen de Miss Universe con una intoxicación alimentaria”, escribió.

Foto de Brigitta Schaback

Aunque la Organización Miss Universo aún no ha emitido un comunicado oficial, las concursantes afectadas coinciden que están concentradas en recuperarse para representar a sus países durante la gala del 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret.