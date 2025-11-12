Recientemente, algunas de las modelos que compiten para llevarse la corona de Miss Universo 2025 informaron que sufrieron de una intoxicación, presuntamente después de haber comido algunos platillos típicos de la gastronomía tailandesa.
El influencer y missólogo Jens Castro, mencionó en un reporte quiénes son las reina de belleza afectadas, algunas de ellas, incluso ya se pronunciaron a través de sus redes sociales.
Publicidad
Reportan casos de intoxicación por alimentos en candidatas de Miss Universo en Tailandia
Entre las candidatas para competir por la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia que sufrieron una intoxicación por alimentos se encuentran Alejandra Fuentes, de Honduras, Mirna Caballini, de Panamá, Brigitta Schaback, de Estonia, Chandini Baljor, de Guyana, Valeria Baladan, de Uruguay, Kincső Dezsényi, de Hungría y la representante de Perú, Karla Bacigalupo y México, Fátima Bosch.
Incluso, algunas de ellas han necesitado la intervención de doctores lo que les ha impedido asistir a algunas actividades de la competencia.
Aunque las concursantes destacaron que la Organización Miss Universo ha respondido con responsabilidad y las ha acompañado durante sus problemas de salud, el incidente se suma a la reciente controversia entre Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien fue removido de sus funciones en el certamen tras verse obligado a ofrecer una disculpa pública.
Publicidad
Esto dijeron las candidatas a Miss Universo sobre su intoxicación
Las primeras en pronunciarse sobre su cuadro de intoxicación fueron las representantes de Panamá, Honduras y Uruguay, quienes compartieron a través de sus redes sociales algunos detalles sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.
En el caso de Mirna Caballini, la representante panameña, publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, escribió en sus historias de Instagram. Además explicó que los médicos le recomendaron reposo para asegurar su recuperación: “Me recomendó mantener reposo para asegurar una recuperación completa, por lo que hoy tampoco formaré parte de las actividades oficiales. Quiero dejar muy claro que todo está bajo control y que he recibido una acompañamiento impecable”, agregó. Finalmente compartió otra historia donde confirmó que ya estaba recuperada.
Por su parte, Alejandra Fuentes, Miss Honduras, también confirmó que no participaría en las actividades del día: “Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”.
Mientras que Valeria Baladan, la Miss Uruguay aprovechó para enviar una advertencia a sus compañeras y seguidores: “Hay que tener cuidado con lo que comemos, en países tan diferentes al nuestro”.
Mientras que Miss Estonia, Brigitta Schaback, compartió una foto en la que muestra su temperatura en un termómetro: “A mitad del certamen de Miss Universe con una intoxicación alimentaria”, escribió.
Aunque la Organización Miss Universo aún no ha emitido un comunicado oficial, las concursantes afectadas coinciden que están concentradas en recuperarse para representar a sus países durante la gala del 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret.