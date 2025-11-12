Marimar Vega revive el momento que marcó su vida: su debut en el teatro junto a su papá, Gonzalo Vega

Marimar Vega vivió una emotiva noche de cine en casa, rodeada de su familia, con quienes compartió los recuerdos más entrañables de su papá, Gonzalo Vega. Entre risas, nostalgia y cariño, la actriz aprovechó el momento para rendirle un homenaje lleno de amor al actor.
La actriz sorprendió a sus seres queridos con una proyección de los videos más significativos del primer actor, quien falleció el 10 de octubre de 2016 luego de varios años luchando contra el síndrome mielodisplásico, entre ellos fragmentos de cuando compartieron escenario en la obra El Tenorio, proyecto en el que Vega interpretó durante 30 años a Don Juan.