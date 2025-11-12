Marimar Vega revive el momento que marcó su vida: su debut en el teatro junto a su papá, Gonzalo Vega

Marimar Vega recuerda su debut en el teatro junto a su papá, Gonzalo Vega

A través de su cuenta de Instagram, Marimar Vega compartió un video de la "noche de emoción" que compartió con su familia. “Empezamos preparando todo. La meta era una noche íntima y compartir con mi gente, disfrutamos de un cine en casa", se lee sobre el clip.

Gonzalo y Marimar Vega (Instagram Marimar Vega )

La actriz mostró algunos detalles de la decoración del lugar que incluyó cojines, cobertores, velas, flores, peluches y un tipi, mientras que en la pantalla se proyectaban videos de su infancia y momentos especiales junto a su papá.

“Disfrutamos de un cine en casa, reímos... y lloramos. Una noche para compartir con quienes están y quienes no se irán nunca”, se puede leer en la última parte del video.

La actriz no pudo contener las lágrimas al ver un video grabado durante una de las funciones de El Tenorio, en la época en que compartió escenario con su papá, quien interpretaba a Don Juan mientras ella daba vida a Doña Inés.

"Recordar es vivir… Hicimos nuestro primer cinito en casa para ver videos de antaño. Verme actuar con mi papá fue uno de mis momentos favoritos. Aquí les dejo un poquito", escribió Marimar en la descripción de su publicación.