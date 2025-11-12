Publicidad

Marimar Vega revive el momento que marcó su vida: su debut en el teatro junto a su papá, Gonzalo Vega

La actriz Marimar Vega revivió una de las etapas más especiales de su carrera al recordar su debut teatral junto a su padre, Gonzalo Vega, con quien compartió escenario en 'El Tenorio'.
mié 12 noviembre 2025 11:34 AM
Marimar y Gonzalo Vega
Marimar y Gonzalo Vega (Instagram)

Marimar Vega vivió una emotiva noche de cine en casa, rodeada de su familia, con quienes compartió los recuerdos más entrañables de su papá, Gonzalo Vega. Entre risas, nostalgia y cariño, la actriz aprovechó el momento para rendirle un homenaje lleno de amor al actor.

La actriz sorprendió a sus seres queridos con una proyección de los videos más significativos del primer actor, quien falleció el 10 de octubre de 2016 luego de varios años luchando contra el síndrome mielodisplásico, entre ellos fragmentos de cuando compartieron escenario en la obra El Tenorio, proyecto en el que Vega interpretó durante 30 años a Don Juan.

Marimar Vega recuerda su debut en el teatro junto a su papá, Gonzalo Vega

A través de su cuenta de Instagram, Marimar Vega compartió un video de la "noche de emoción" que compartió con su familia. “Empezamos preparando todo. La meta era una noche íntima y compartir con mi gente, disfrutamos de un cine en casa", se lee sobre el clip.

Gonzalo Vega y Marimar Vega
Gonzalo y Marimar Vega (Instagram Marimar Vega )

La actriz mostró algunos detalles de la decoración del lugar que incluyó cojines, cobertores, velas, flores, peluches y un tipi, mientras que en la pantalla se proyectaban videos de su infancia y momentos especiales junto a su papá.

“Disfrutamos de un cine en casa, reímos... y lloramos. Una noche para compartir con quienes están y quienes no se irán nunca”, se puede leer en la última parte del video.

La actriz no pudo contener las lágrimas al ver un video grabado durante una de las funciones de El Tenorio, en la época en que compartió escenario con su papá, quien interpretaba a Don Juan mientras ella daba vida a Doña Inés.

"Recordar es vivir… Hicimos nuestro primer cinito en casa para ver videos de antaño. Verme actuar con mi papá fue uno de mis momentos favoritos. Aquí les dejo un poquito", escribió Marimar en la descripción de su publicación.

Una obra que reunió a la familia Vega

En el año 2000, Marimar Vega debutó en el teatro con la obra El Tenorio, compartiendo el escenario con Gonzalo Vega. Años más tarde, su hermana menor, Zuria, también siguió sus pasos al interpretar a Doña Inés en la misma puesta en escena.

Gonzalo y Zuria Vega
Gonzalo y Zuria Vega (RRSS)

El pasado mes de agosto pasado, la actriz compartió en entrevista con el matutino Sale el sol los detalles que tenía Gonzalo Vega con ella cada que empezaba un proyecto: "Mi papá siempre me mandaba flores cuando estrenábamos, uno aprende a vivir con eso, yo lo tengo adentro, yo siento a mi papá muy presente todo el tiempo", contó.

Además, relató una de las formas en que suele sentir la presencia de su padre: “Estaba haciendo ejercicio y le dije a mi esposo: ‘Mira, ahí está mi papá’, porque vi un colibrí”.

