La respuesta de Nicole Richie a la canción de Hillary Duff con dedicatoria a su esposo

Nicole Richie responde a la canción de Hillary Duff

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Richie publicó una historia donde se le ve junto a Hillary Duff recostadas sobre el pasto riéndose e incluso tomándose de la mano. Nicole acompañó la fotografía con el texto “‘Mature’ no es la palabra que usaría para describirnos, pero a pesar de todo, esta canción es un BOP”. El término BOP hace referencia a una canción muy pegajosa y agradable.

Esta fue la historia que Nicole Richie compartió a través de su Instagram. (Instagram - @nicolerichie)

Con esta imagen, que acompañó con la canción en cuestión, Nicole Richie deja en claro que entre ella y Hillary Duff existe una gran amistad a pesar de que Duff sea la exnovia de Joel Madden, el esposo de Richie. Aún se desconoce si la canción de Hillary Duff realmente está dedicada a Joel, aunque de ser así, parece que a Nicole eso no le es importante.

¿De qué habla ‘Mature’ de Hillary Duff?

El nuevo sencillo de Hillary Duff, ‘Mature’, comienza hablando de una nueva chica que es más joven, pero muy parecida físicamente a ella y que es la nueva pareja de su exnovio. La cantante menciona que al igual que ella, esta nueva mujer ha “mordido la carnada”, ignorando que podría parecer la hija del ex debido a la diferencia de edad.

El coro de la canción habla sobre cómo a la nueva novia le encanta que el ex de Hillary Duff le diga “eres muy madura para tu edad, bebé”, al igual que lo hacía con ella antes de que “se volviera más lista”.