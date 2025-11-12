El sencillo de Hillary Duff que se estrenó este 6 de noviembre llamado Mature ha generado controversia ya que la letra parece hacer referencia a Joel Madden, actual esposo de Nicole Richie y con quien Hillary Duff mantuvo una relación de dos años cuando ella tenía 16 y él 25 años. En la canción Hillary habla sobre una pareja que era mayor que ella y que la alagaba al decirle que “era madura”.
La respuesta de Nicole Richie a la canción de Hillary Duff con dedicatoria a su esposo
Nicole Richie responde a la canción de Hillary Duff
A través de su cuenta de Instagram, Nicole Richie publicó una historia donde se le ve junto a Hillary Duff recostadas sobre el pasto riéndose e incluso tomándose de la mano. Nicole acompañó la fotografía con el texto “‘Mature’ no es la palabra que usaría para describirnos, pero a pesar de todo, esta canción es un BOP”. El término BOP hace referencia a una canción muy pegajosa y agradable.
Con esta imagen, que acompañó con la canción en cuestión, Nicole Richie deja en claro que entre ella y Hillary Duff existe una gran amistad a pesar de que Duff sea la exnovia de Joel Madden, el esposo de Richie. Aún se desconoce si la canción de Hillary Duff realmente está dedicada a Joel, aunque de ser así, parece que a Nicole eso no le es importante.
¿De qué habla ‘Mature’ de Hillary Duff?
El nuevo sencillo de Hillary Duff, ‘Mature’, comienza hablando de una nueva chica que es más joven, pero muy parecida físicamente a ella y que es la nueva pareja de su exnovio. La cantante menciona que al igual que ella, esta nueva mujer ha “mordido la carnada”, ignorando que podría parecer la hija del ex debido a la diferencia de edad.
El coro de la canción habla sobre cómo a la nueva novia le encanta que el ex de Hillary Duff le diga “eres muy madura para tu edad, bebé”, al igual que lo hacía con ella antes de que “se volviera más lista”.
La amistad entre Hillary Duff y Nicole Richie
A pesar de que por mucho tiempo se especuló una posible enemistad entre Hillary Duff y Nicole Richie por sus respectivas relaciones con Joel Madden, en realidad ellas se han convertido en amigas, comentándose mutuamente en redes sociales y saludándose en eventos.
La imagen que compartió Nicole Richie en su Instagram deja claro que su relación de amistad es bastante cercana al punto de convivir en sus respectivas casas y fotografiarse juntas.
Hillary Duff y Nicole Richie en realidad sí son un ejemplo de madurez ya que ambas han logrado dejar atrás el hecho de que Duff fue novia de Joel Madden en 2004, quien años después, en 2010, se casó con Nicole y tuvo dos hijos.
La amistad entre Hillary y Nicole es tan cercana que Richie ha mostrado su apoyo a la nueva canción de su amiga a pesar de los rumores sobre su controversial dedicatoria a su marido, Joel.