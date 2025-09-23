Durante las cinco temporadas que tuvo la serie, hubo cuatro actores que aparecieron en todas ellas: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. A lo largo de estos años, han tenido hijos, participado en grandes producciones y, definitivamente, ya no son los mismos jóvenes que vimos en la serie.
Esta es la vida de los protagonistas de Dawson's Creek a 27 años de su estreno
James Van Der Beek – Dawson Leery
El protagonista de la serie Dawson's Creek y encargado de dar vida a Dawson participó en otras series exitosas como Criminal Minds y How I Met Your Mother donde tuvo apariciones pequeñas. También participó en capítulos de Ley y Orden: Acción Criminal y Víctimas Especiales. Fue protagonista de las series CSI: Cyber (2015-2016) y Pose (2018).
James Van Der Beek
también enfocó parte de su carrera al teatro como actor y guionista de obras como Rain Dance de Lanford Wilson y Winning un guion que escribió sobre la vida de un periodista deportivo relacionado al baseball.
En cuanto a su vida personal, llegó al altar en 2003 con la actriz estadounidense Heather McComb, pero se divorciaron en 2009. Posteriormente, inició una relación con la también actriz, Kimberly Brook, quien adquirió los apellidos del actor y ahora es conocida como Kimberly Van Der Beek. Juntos han tenido seis hijos, la mayor, Olivia de 15 años y el menor, Jeremiah de 4 años.
En 2023 fue diagnosticado con cáncer colorrectal e hizo público su padecimiento en 2024. Desde entonces, se ha convertido en un portavoz de aquellos que al igual que él sufren de cáncer.
Katie Holmes – Joey Potter
Katie Holmes es posiblemente la actriz más mediática que dejó Dawson’s Creek, ya que obtuvo importantes papeles en películas como Batman Begins (2005), Pieces of April (2003) y Gracias por fumar (2005).
En 2006 se casó con el actor y productor Tom Cruise, muy conocido por películas como Top Gun y Misión Imposible. Antes de él, salió con Joshua Jackson, su coprotagonista de Dawson’s Creek, y con el actor Chris Klein, con quien incluso llegó a comprometerse.
Su matrimonio con Cruise fue controversial debido a la diferencia de 16 años, pero a pesar de las críticas, se comprometieron en julio de 2005 en la Torre Eiffel y en abril de 2006 nació su hija Suri Cruise. Ese mismo año, en noviembre, se casaron en un castillo de Italia.
En 2012 el matrimonio llegó a su fin e iniciaron un divorcio fuera del ojo público donde Katie Holmes solicitó la custodia de su hija, alegando que el actor tenía una obsesión por la Cienciología. Durante este proceso se volvió muy cercana a la exesposa de Tom Cruise, Nicole Kidman.
Desde que comenzó su relación con Cruise, únicamente ha participado ocasionalmente en películas y series como The Giver, How I Met Your Mother, The Boy, Dear Dictator y más.
Michelle Williams – Jen Lindley
La carrera como actriz de Michelle Williams se consolidó como la más exitosa de todos los protagonistas de Dawson’s Creek. Participó en películas exitosas como Secreto en la Montaña, Blue Valentine, La Isla Siniestra, Oz: el poderoso, Manchester frente al mar, El gran showman y Los Fabelman, por mencionar algunas.
Ha sido nominada al Óscar en cinco ocasiones tanto como Mejor Actriz, como Mejor Actriz de Reparto. Ganó dos Globos de Oro por sus actuaciones en las series Mi semana con Marilyn y Fosse/Verdon, por este segundo papel fue acreedora a un premio Emmy.
En cuanto su vida personal, tuvo una relación con el actor, Heath Ledger, a quien conoció durante las grabaciones de Secreto en la Montaña. En 2005, se oficializó su relación y tuvieron a su hija, Matilda Rose Ledger. La pareja se separó en 2007 terminando en buenos términos. Heath Ledger murió por sobredosis accidental y Michelle asistió a sus servicios fúnebres y memoriales.
Después de mantener cortas relaciones con el director Spike Jonze, el actor Jason Segel y el artista Dustin Yellin, en 2019 se comprometió con el director Thomas Kail, con quien ha tenido dos hijos.
Joshua Jackson - Pacey Witter
Al mismo tiempo que grabó Dawson’s Creek, tuvo una pequeña aparición en la película Ocean’s Eleven de George Clooney y fue actor invitado en la serie animada Los Simpson. También participó en películas como Shutter y series como Fringe, The Mentalist, The Affair, When They See Us y Little Fires Everywhere. En 2018 debutó en Broadway con la obra Children of a Lesser God.
En su vida privada, después de su relación con Katie Holmes durante las grabaciones de Dawson’s Creek, fue pareja de la actriz alemana Diane Kruger. En 2018, comenzó un noviazgo con la actriz y modelo, Jodie Turner-Smith, que se convirtió en matrimonio en 2019. Antes de separarse en 2023, tuvieron a una hija, Juno Rose Diana Jackson, en abril de 2020.
Fue arrestado en 2002 durante un juego de hockey de los Carolina Hurricanes en Carolina del Norte por pelearse con un guardia de seguridad. Fue acusado de agresión, intoxicación y perturbación pública. Aunque los cargos por agresión fueron desestimados, Joshua Jackson asistió a un programa de educación sobre el alcohol y realizó servicio comunitario.
Las carreras de James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson han tomado distintos caminos desde 1998 que se estrenó Dawson’s Creek; sin embargo, su amistad de se ha conservado hasta la fecha, como se demostró en la reunión de la serie realizada para recolectar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer.