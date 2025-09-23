Esta es la vida de los protagonistas de Dawson's Creek a 27 años de su estreno

Así se ven actualmente los protagonistas de Dawson’s Creek

James Van Der Beek – Dawson Leery

El protagonista de la serie Dawson's Creek y encargado de dar vida a Dawson participó en otras series exitosas como Criminal Minds y How I Met Your Mother donde tuvo apariciones pequeñas. También participó en capítulos de Ley y Orden: Acción Criminal y Víctimas Especiales. Fue protagonista de las series CSI: Cyber (2015-2016) y Pose (2018).

James Van Der Beek en 1998 y 2025. (Getty Images)

James Van Der Beek

también enfocó parte de su carrera al teatro como actor y guionista de obras como Rain Dance de Lanford Wilson y Winning un guion que escribió sobre la vida de un periodista deportivo relacionado al baseball.

James Van Der Beek fue considerado uno de los actores más guapos. (¿Getty Images)

En cuanto a su vida personal, llegó al altar en 2003 con la actriz estadounidense Heather McComb, pero se divorciaron en 2009. Posteriormente, inició una relación con la también actriz, Kimberly Brook, quien adquirió los apellidos del actor y ahora es conocida como Kimberly Van Der Beek. Juntos han tenido seis hijos, la mayor, Olivia de 15 años y el menor, Jeremiah de 4 años.

James Van Der Beek se ha convertido en un portavoz para las personas con cáncer. (Getty Images)

En 2023 fue diagnosticado con cáncer colorrectal e hizo público su padecimiento en 2024. Desde entonces, se ha convertido en un portavoz de aquellos que al igual que él sufren de cáncer.

Katie Holmes – Joey Potter

Katie Holmes es posiblemente la actriz más mediática que dejó Dawson’s Creek, ya que obtuvo importantes papeles en películas como Batman Begins (2005), Pieces of April (2003) y Gracias por fumar (2005).

Katie Holmes en 1999 y 2025. (Getty Images)

En 2006 se casó con el actor y productor Tom Cruise, muy conocido por películas como Top Gun y Misión Imposible. Antes de él, salió con Joshua Jackson, su coprotagonista de Dawson’s Creek, y con el actor Chris Klein, con quien incluso llegó a comprometerse.

El matrimonio de Katie Holmes y Tom Cruise fue uno de los más famosos en los 2000's. (Getty Images)

Su matrimonio con Cruise fue controversial debido a la diferencia de 16 años, pero a pesar de las críticas, se comprometieron en julio de 2005 en la Torre Eiffel y en abril de 2006 nació su hija Suri Cruise. Ese mismo año, en noviembre, se casaron en un castillo de Italia.

En 2012 el matrimonio llegó a su fin e iniciaron un divorcio fuera del ojo público donde Katie Holmes solicitó la custodia de su hija, alegando que el actor tenía una obsesión por la Cienciología. Durante este proceso se volvió muy cercana a la exesposa de Tom Cruise, Nicole Kidman.

En la actualidad, Katie Holmes ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores. (Getty Images)

Desde que comenzó su relación con Cruise, únicamente ha participado ocasionalmente en películas y series como The Giver, How I Met Your Mother, The Boy, Dear Dictator y más.