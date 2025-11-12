Hailey Bieber admite que su matrimonio con Justin atraviesa momentos difíciles

En una entrevista reciente con GQ, la modelo de 28 años habló con honestidad sobre los desafíos que ha vivido junto al intérprete de Peaches, admitiendo que no todo ha sido fácil y que ambos están aprendiendo a manejar la presión que conlleva vivir su relación bajo la mirada del público.

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

“Simplemente lo estamos llevando un día a la vez”, dijo Hailey y agregó que se siente "cómoda" con la situación actual mientras hablaba de su matrimonio público.

“Ambos nos sentimos muy protectores con nuestro hijo y no creo que eso vaya a cambiar nunca, pero nuestra vida es nuestra vida y es muy pública, así que creo que simplemente vamos a superar cada obstáculo que tengamos que superar cuando llegue el momento”, continuó.

Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Las declaraciones llegan meses después de que Justin revelara, a través de su álbum Swag, que su relación había pasado por momentos de tensión. En temas como, el artista dejó entrever la existencia de “dolores de crecimiento” y sentimientos de distancia dentro del matrimonio.

Según fuentes cercanas, la pareja habría atravesado un periodo de crisis durante el proceso creativo del disco, cuando Justin se enfocó intensamente en su carrera musical y en su salud mental.