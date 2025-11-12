Publicidad

Hailey Bieber admite que su matrimonio con Justin atraviesa momentos difíciles

Tras varios meses de rumores sobre las tensiones en su relación, Hailey Bieber habló abiertamente sobre las dificultades en su matrimonio con Justin Bieber.
mié 12 noviembre 2025 09:05 AM
justin-bieber-hailey-bieber.jpg
Justin Bieber y Hailey Bieber (Getty Images)
En una entrevista reciente con GQ, la modelo de 28 años habló con honestidad sobre los desafíos que ha vivido junto al intérprete de Peaches, admitiendo que no todo ha sido fácil y que ambos están aprendiendo a manejar la presión que conlleva vivir su relación bajo la mirada del público.

Justin y Hailey Bieber
Justin y Hailey Bieber (Instagram)

“Simplemente lo estamos llevando un día a la vez”, dijo Hailey y agregó que se siente "cómoda" con la situación actual mientras hablaba de su matrimonio público.

“Ambos nos sentimos muy protectores con nuestro hijo y no creo que eso vaya a cambiar nunca, pero nuestra vida es nuestra vida y es muy pública, así que creo que simplemente vamos a superar cada obstáculo que tengamos que superar cuando llegue el momento”, continuó.

Justin y Hailey Bieber
Justin y Hailey Bieber (Instagram)

Las declaraciones llegan meses después de que Justin revelara, a través de su álbum Swag, que su relación había pasado por momentos de tensión. En temas como, el artista dejó entrever la existencia de “dolores de crecimiento” y sentimientos de distancia dentro del matrimonio.

Según fuentes cercanas, la pareja habría atravesado un periodo de crisis durante el proceso creativo del disco, cuando Justin se enfocó intensamente en su carrera musical y en su salud mental.

Hailye Bieber habla de su vida como papás de Jack

Hailey reconoció que, a pesar de las dificultades, ambos están comprometidos en fortalecer su vínculo:

“Sabemos que no siempre será fácil, pero seguimos eligiéndonos cada día. Eso es lo que importa”, aseguró.

Justin Bieber y Hailey Baldwin
Por fin se darán el sí frente al altar el próximo 30 de septiembre. (Instagram)

Además, la modelo destacó que la maternidad, tras el nacimiento de su hijo Jack Blues Bieber en agosto de 2024, cambió profundamente su dinámica como pareja. “Nada te prepara para esto. Pero ser padres también nos ha unido de una forma distinta”, confesó.

Aunque la pareja mantiene gran parte de su vida privada lejos de las redes, las declaraciones de Hailey confirman lo que los fans venían sospechando: el matrimonio Bieber no es ajeno a las dificultades, pero ambos parecen dispuestos a trabajar juntos para superarlas.

