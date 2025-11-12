El regreso más emotivo: Lionel Messi visita el mítico Camp Nou y confiesa su deseo de regresar al Barcelona

Lionel Messi visita el mítico Camp Nou y confiesa su deseo de regresar al Barcelona

El argentino, que pasó más de 2 décadas en el club, compartió en redes una serie de fotos donde puso un mensaje que conmovió al mundo en donde confesó extrañar profundamente el estadio donde fue feliz y dejó la posibilidad de regresar al mítico estadio del Barcelona.

Su publicación, que se volvió viral en cuestión de horas, fue interpretada por millones de fans como un gesto de amor, reconciliación y nostalgia hacia el equipo azulgrana, que lo vio convertirse en leyenda.

La visita fue discreta, sin cámaras ni entrevistas, pero con un peso simbólico enorme. Aunque Messi ahora juega para el Inter de Miami, su vínculo con el Barcelona nunca se rompió realmente.

Desde su salida en 2021, marcada por las dificultades financieras del club, el argentino había evitado volver a Barcelona públicamente. Sin embargo, al pisar nuevamente la cancha del nuevo y renovado Camp Nou, los recuerdos y emociones fueron inevitables: títulos, goles y momentos que marcaron una época dorada para él y para el Barcelona.

El cierre de un capítulo inolvidable

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó que el club prepara un homenaje especial para Messi cuando finalicen las obras del estadio.

“Leo se merece una despedida como la que no pudo tener”, declaró. Los aficionados también han hecho de su parte dando su cariño en redes sociales, recordando los momentos de Messi en el Camp Nou dado que no es lo mismo sin él.