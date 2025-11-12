Camila Sodi abre su corazón con 'El pequeño libro del duelo': "Es algo que tenemos que entender como parte de la vida"

El duelo es una parte inevitable de la vida: tarde o temprano todos tenemos que vivirlo, y para Camila Sodi, ese duelo se convirtió en una oportunidad.
Tras la muerte de su madreErnestina Sodi, en noviembre del año pasado, Camila pasó por un momento súper difícil y doloroso. “Yo veía que el mundo seguía avanzando mientras yo sentía un dolor inmenso”, cuenta en exclusiva para Quién.
Así que, como una herramienta de sanación, un día se sentó a escribir todo lo que sentía y nació El pequeño libro del duelo.
Publicidad
Camila Sodi nos platica sobre 'El pequeño libro del duelo
Empezar a escribir un libro puede sonar como algo intimidante, pero para Camila Sodi, era como si siempre hubiera estado en su destino.
“Fue algo muy, muy extraño. Cuando murió mi mamá, un amigo mío me pasó cinco contactos de gente que podría ayudarme: un healer de cuarzos, un masajista, etcétera. Y entre ellos estaba el nombre de un astrólogo que venía a mi casa cuando era chiquita y decidí llamarle a él, me leyó mi carta astral y me dijo que los astros dicen que yo tengo que comunicarme por la escritura”, comparte.
Si por algo se distingue Camila es que es una persona sumamente creativa, una característica que la ha acompañado durante toda su vida.
“Escribir no es algo por lo que soy conocida, o no es algo que hago mucho popularmente. Pero desde chiquita he escrito canciones y poemas. Además, crecí con una mamá doctora en letras y filosofía, escritora de novelas y ensayos, y un padre (Fernando González Parra) dueño de un periódico y editor”.
Para esta aventura, buscó a David Escamilla, director editorial de Penguin Random House, para que la apoyara en la edición y publicación del libro (quien además en algún momento también fue editor de Ernestina).
Aunque fuera de eso, no utilizó apoyo de ningún tanatólogo ni coach de escritura.
Simplemente un día me senté y escribí lo que sentía, salió el libro así como dictado por Dios
Camila Sodi, actriz y autora de 'El pequeño libro del duelo'
Este ejercicio, que comenzó como una herramienta para sobrellevar el duelo, también abrió algunas heridas, pero ese dolor lo considera parte de sanar.
“Escribir este libro fue muy doloroso, pero dentro de ese dolor y dentro de esa dificultad está el camino hacia el puente en donde atraviesas el dolor, la parte más espesa y más profunda, y llegas al otro lado. Porque si no atraviesas ese lugar, no llegarás nunca al otro lado”, subraya Camila.
Publicidad
El mejor consejo de Camila Sodi para quien vive un duelo: "Sanen de la manera que más les acomode"
Ahora, es importante para Camila Sodi recalcar que no se considera experta en este tema, ni se siente en posición de darle consejos a nadie.
“Esto no es para recomendarle nada a nadie. Cuando estás pasando por un lugar tan doloroso, no quieres que nadie te dé instrucciones. Les recomendaría que se sanen de la manera que más les acomode", señala.
"Si te funciona leer, escribir, gritar, escalar el Everest, escuchar canciones tristes, hacer un libro o simplemente ir al cementerio todos los días y hacer un arreglo de flores precioso, hazlo", explica.
"Los rituales son de las cosas más importantes para transitar las pérdidas y son bien, bien individuales. Ahí no puedes meterte”, reflexiona.
Una lección importante que le deja El pequeño libro del duelo a Camila Sodi es, sin duda, que el duelo no tiene por que ser algo horrible y sufridor, sino que es algo que tenemos que entender como parte de la vida. “El amor es perder”, dice Camila como lección importante.
Después de platicar con ella, podemos decir que percibimos a Camila Sodi como nunca antes: más vulnerable y abierta, y en una nueva faceta en su carrera, aunque no sabe si va a ser algo que continuará haciendo en el futuro.
“No sé el siguiente paso, porque parte de mi aprendizaje es que el pasado no existe y el futuro es ansiedad. Me gustaría que la gente se quedara con lo que sea que la gente se quiere quedar. El duelo es tan personal que cada quien va a resonar con algo con algo distinto. Pero es paradójico, porque todos vivimos lo mismo, pero desde un lugar diferente”, reflexiona.
El duelo no es algo que tenga que ser horrible ni sufridor, es algo que tenemos que entender como parte de la vida y del amor. El amor es perder.
Camila Sodi
El pequeño libro del duelo es un abrazo al corazón que se lee de forma súper fácil y ligera en donde, durante sus 31 capítulos, entramos en la mente de Camila Sodi durante su duelo y que definitivamente vas a amar.
Puedes encontrarlo en tu librería más cercana, comprarlo en línea en Amazon, o incluso descargar el audio libro narrado por la misma actriz.