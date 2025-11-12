Camila Sodi abre su corazón con 'El pequeño libro del duelo': "Es algo que tenemos que entender como parte de la vida"

Camila Sodi nos platica sobre 'El pequeño libro del duelo

Empezar a escribir un libro puede sonar como algo intimidante, pero para Camila Sodi, era como si siempre hubiera estado en su destino.

“Fue algo muy, muy extraño. Cuando murió mi mamá, un amigo mío me pasó cinco contactos de gente que podría ayudarme: un healer de cuarzos, un masajista, etcétera. Y entre ellos estaba el nombre de un astrólogo que venía a mi casa cuando era chiquita y decidí llamarle a él, me leyó mi carta astral y me dijo que los astros dicen que yo tengo que comunicarme por la escritura”, comparte.

Camia Sodi (Selene Alaide)

Si por algo se distingue Camila es que es una persona sumamente creativa, una característica que la ha acompañado durante toda su vida.

“Escribir no es algo por lo que soy conocida, o no es algo que hago mucho popularmente. Pero desde chiquita he escrito canciones y poemas. Además, crecí con una mamá doctora en letras y filosofía, escritora de novelas y ensayos, y un padre (Fernando González Parra) dueño de un periódico y editor”.

Para esta aventura, buscó a David Escamilla, director editorial de Penguin Random House, para que la apoyara en la edición y publicación del libro (quien además en algún momento también fue editor de Ernestina).

Aunque fuera de eso, no utilizó apoyo de ningún tanatólogo ni coach de escritura.

Simplemente un día me senté y escribí lo que sentía, salió el libro así como dictado por Dios Camila Sodi, actriz y autora de 'El pequeño libro del duelo'

El pequeño libro del duelo (Penguin Random House )

Este ejercicio, que comenzó como una herramienta para sobrellevar el duelo, también abrió algunas heridas, pero ese dolor lo considera parte de sanar.

“Escribir este libro fue muy doloroso, pero dentro de ese dolor y dentro de esa dificultad está el camino hacia el puente en donde atraviesas el dolor, la parte más espesa y más profunda, y llegas al otro lado. Porque si no atraviesas ese lugar, no llegarás nunca al otro lado”, subraya Camila.