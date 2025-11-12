Así lucen Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'

¿Cuándo se estrena 'El diablo viste a la moda 2?

El avance muestra a Andy Sachs enfrentando nuevamente el dilema entre su vida personal y las exigencias del mundo editorial. Miranda Priestly, más poderosa que nunca, se enfrenta a los retos de una industria transformada por las redes sociales y la inmediatez digital, mientras compite contra Emily Charlton, ahora una ejecutiva rival en un grupo de lujo, por ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos.

La tensión entre ambas refleja cómo la moda y el periodismo han cambiado en dos décadas, mientras nuevos personajes irrumpen en la dinámica de Runway.

El tráiler, ambientado al ritmo de “Vogue” de Madonna, abre con los tacones rojos de Miranda entrando en un ascensor, donde Andy la intercepta para un reencuentro cargado de nostalgia y rivalidad.

La película original, estrenada en 2006, fue un éxito rotundo: recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla mundial y 201 millones internacionales), recibió dos nominaciones al Oscar y consolidó su lugar como una de las comedias dramáticas más influyentes de su generación.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 1 de mayo de 2026, con una campaña global que promete repetir el fenómeno cultural de su antecesora. El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway, junto con un elenco renovado, apunta a una mezcla de nostalgia y actualidad que podría convertirla en uno de los grandes éxitos del próximo año.