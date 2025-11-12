Así lucen Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'

Casi veinte años después de que El diablo viste a la modase convirtiera en un referente de la cultura pop y la moda, se presentó el primer tráiler oficial de su secuela.
El avance confirma el regreso de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep y Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, junto con Emily Blunt y Stanley Tucci, retomando sus icónicos papeles en las oficinas de Runway Magazine.
Estrenan el primer tráiler de 'El diablo viste a la moda 2'
La secuela comenzó a desarrollarse en secreto a mediados de 2024, con rodajes principalmente en Nueva York, incluyendo locaciones como Midtown Manhattan, SoHo, Chelsea y el McGraw-Hill Building, manteniendo la estética de las pasarelas internacionales y el mundo editorial de la moda.
El proyecto marca la reunión del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la primera entrega.
La producción está a cargo de Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna como productores ejecutivos. La filmación inició el 30 de junio de 2025 y concluyó el 20 de octubre del mismo año.
Además del elenco original, la película incorpora nuevas figuras: Kenneth Branagh como el esposo de Miranda Priestly, Simone Ashley en un rol no revelado, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall como el nuevo interés romántico de Andy Sachs, (reemplazando al personaje de Adrian Grenier, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Rachel Bloom. También regresan Tracie Thoms como Lily y Tibor Feldman como Irv.
¿Cuándo se estrena 'El diablo viste a la moda 2?
El avance muestra a Andy Sachs enfrentando nuevamente el dilema entre su vida personal y las exigencias del mundo editorial. Miranda Priestly, más poderosa que nunca, se enfrenta a los retos de una industria transformada por las redes sociales y la inmediatez digital, mientras compite contra Emily Charlton, ahora una ejecutiva rival en un grupo de lujo, por ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos.
La tensión entre ambas refleja cómo la moda y el periodismo han cambiado en dos décadas, mientras nuevos personajes irrumpen en la dinámica de Runway.
El tráiler, ambientado al ritmo de “Vogue” de Madonna, abre con los tacones rojos de Miranda entrando en un ascensor, donde Andy la intercepta para un reencuentro cargado de nostalgia y rivalidad.
La película original, estrenada en 2006, fue un éxito rotundo: recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla mundial y 201 millones internacionales), recibió dos nominaciones al Oscar y consolidó su lugar como una de las comedias dramáticas más influyentes de su generación.
El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 1 de mayo de 2026, con una campaña global que promete repetir el fenómeno cultural de su antecesora. El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway, junto con un elenco renovado, apunta a una mezcla de nostalgia y actualidad que podría convertirla en uno de los grandes éxitos del próximo año.