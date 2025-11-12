Adele debutará como actriz en la nueva película de Tom Ford; una adaptación de 'Cry to Heaven'

Adele debutará como actriz de la mano de Tom Ford con 'Cry to Heaven'

Adele se unirá al elenco de Cry to Heaven, la próxima película del diseñador y cineasta Tom Ford, marcando así su incursión en el séptimo arte con una producción ambiciosa y visualmente sofisticada.

El proyecto, anunciado durante el American Film Market, marca el regreso de Ford al cine casi una década después de Animales nocturnos (2016), cinta que le valió reconocimiento internacional y una nominación a los Globos de Oro por mejor dirección y guion.

Además, el diseñador y director retoma las riendas creativas con una propuesta independiente: Ford no solo dirige, sino que también escribe y produce el filme bajo su compañía Fade to Black, apostando por autofinanciar la producción antes de cerrar acuerdos de distribución.

La película se encuentra en fase de preproducción y tiene previsto iniciar su rodaje a mediados de enero de 2026 entre Londres y Roma, con un estreno estimado para el otoño del mismo año.

Aunque aún no se ha confirmado qué papel interpretará Adele, su incorporación al elenco ha generado una gran respuesta del público. La artista había anunciado en 2024 una pausa en su carrera musical tras finalizar su residencia en Las Vegas y Múnich, con la intención de dedicarse a “otras cosas creativas”. Sin duda, este proyecto marca el inicio de esa nueva etapa.

Adele durante uno de los partidos de Los Angeles Lakers. (Getty Images)

El reparto de Cry to Heaven es tan estelar como su equipo creativo: incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Lux Pascal, Thandiwe Newton, Hunter Schafer, George MacKay y Mark Strong, entre otros.