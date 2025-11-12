Después de años dominando los escenarios y las listas de éxitos, Adele está lista para explorar un nuevo territorio: el cine. La ganadora del Oscar y múltiples premios Grammy debutará como actriz en la nueva película de Tom Ford , una ambiciosa adaptación de la novela Cry to Heaven, escrita por Anne Rice en 1982.
Adele debutará como actriz en la nueva película de Tom Ford; una adaptación de 'Cry to Heaven'
Adele debutará como actriz de la mano de Tom Ford con 'Cry to Heaven'
Adele se unirá al elenco de Cry to Heaven, la próxima película del diseñador y cineasta Tom Ford, marcando así su incursión en el séptimo arte con una producción ambiciosa y visualmente sofisticada.
El proyecto, anunciado durante el American Film Market, marca el regreso de Ford al cine casi una década después de Animales nocturnos (2016), cinta que le valió reconocimiento internacional y una nominación a los Globos de Oro por mejor dirección y guion.
Además, el diseñador y director retoma las riendas creativas con una propuesta independiente: Ford no solo dirige, sino que también escribe y produce el filme bajo su compañía Fade to Black, apostando por autofinanciar la producción antes de cerrar acuerdos de distribución.
La película se encuentra en fase de preproducción y tiene previsto iniciar su rodaje a mediados de enero de 2026 entre Londres y Roma, con un estreno estimado para el otoño del mismo año.
Tom Ford is set to direct ‘CRY TO HEAVEN’. 🎬— Film Crave (@_filmcrave) November 12, 2025
Starring Nicholas Hoult, Adele, Aaron Taylor Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Hunter Schafer and more.
🔗 https://t.co/yQGcjzOECB pic.twitter.com/CpV8ZKyzPe
Aunque aún no se ha confirmado qué papel interpretará Adele, su incorporación al elenco ha generado una gran respuesta del público. La artista había anunciado en 2024 una pausa en su carrera musical tras finalizar su residencia en Las Vegas y Múnich, con la intención de dedicarse a “otras cosas creativas”. Sin duda, este proyecto marca el inicio de esa nueva etapa.
El reparto de Cry to Heaven es tan estelar como su equipo creativo: incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Lux Pascal, Thandiwe Newton, Hunter Schafer, George MacKay y Mark Strong, entre otros.
¿De qué se trata 'Cry to heaven'?
Basada en la obra homónima de Anne Rice, Cry to Heaven se sitúa en la opulenta Italia del siglo XVIII y narra la historia de Tonio Treschi, un joven aristócrata veneciano traicionado y castrado, obligado a convertirse en cantante de ópera castrato.
Su viaje interior y artístico, guiado por un maestro de Calabria, explora temas de identidad, traición, libertad y belleza, enmarcados en el universo barroco de la música y el poder.