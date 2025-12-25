Una inesperada disputa familiar marcó las celebraciones navideñas de una de las familias más conocidas del mundo del deporte y el entretenimiento: Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, bloqueó en redes sociales a sus papás y a sus hermanos, desatando un nuevo foco de tensión pública.
La razón por la que Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria Beckham antes de Navidad
Según fuentes citadas por varios medios, el gesto de Brooklyn no fue un simple unfollow, sino un bloqueo completo del exfutbolista David Beckham, la diseñadora Victoria Beckham y sus tres hermanos, incluyendo a Cruz y Romeo.
Cruz Beckham salió en defensa de sus papás en redes, aclarando que no fue David ni Victoria quienes dejaron de seguir a Brooklyn, sino que todos ellos fueron bloqueados por el propio joven, quien aparentemente desea manejar sus problemas familiares “privadamente”.
Una fuente cercana al matrimonio formado por Brooklyn y su esposa Nicola Peltz Beckham dijo que este último movimiento fue alimentado por el deseo de espacio y tranquilidad durante la temporada navideña, y que la pareja les habría pedido a los Beckham que “los dejaran en paz” mientras intentan construir su propia vida lejos del constante escrutinio.
El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus papás
El distanciamiento entre Brooklyn y sus papás no es totalmente nuevo. En los últimos meses, la ausencia del hijo mayor en eventos familiares importantes, como el cumpleaños 50 de David Beckham, y la falta de apariciones públicas conjuntas con el resto de la familia ya había alimentado especulaciones sobre una brecha cada vez más profunda.
Fuentes cercanas señalan que la chispa de esta etapa del conflicto pudo haber sido un gesto aparentemente inocente: un “me gusta” que Victoria le dio a una publicación reciente de Brooklyn en Instagram, en un intento por acercarse en plena época decembrina.
Sin embargo, esto habría desencadenado la decisión de Brooklyn de cortar cualquier contacto visible en redes.
Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han hecho declaraciones públicas sobre el incidente, aunque diferentes informes aseguran que la pareja está “dolida pero esperanzada” de que la familia pueda reconciliarse con el tiempo.