La razón por la que Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria Beckham antes de Navidad

Según fuentes citadas por varios medios, el gesto de Brooklyn no fue un simple unfollow, sino un bloqueo completo del exfutbolista David Beckham, la diseñadora Victoria Beckham y sus tres hermanos, incluyendo a Cruz y Romeo.

Cruz Beckham salió en defensa de sus papás en redes, aclarando que no fue David ni Victoria quienes dejaron de seguir a Brooklyn, sino que todos ellos fueron bloqueados por el propio joven, quien aparentemente desea manejar sus problemas familiares “privadamente”.

Una fuente cercana al matrimonio formado por Brooklyn y su esposa Nicola Peltz Beckham dijo que este último movimiento fue alimentado por el deseo de espacio y tranquilidad durante la temporada navideña, y que la pareja les habría pedido a los Beckham que “los dejaran en paz” mientras intentan construir su propia vida lejos del constante escrutinio.