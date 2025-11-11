La verdad detrás del supuesto truene entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner terminaron?

Kylie Jenner aparentemente estuvo sola el sábado por la noche durante la celebración del cumpleaños número 70 de su mamá, Kris Jenner.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, la empresaria aparece rodeada de sus hermanas y amigos, sin embargo, su novio, Timothée Chalamet, no estaba por ningún lado, lo que despertó rumores de una posible ruptura.

Una fuente reveló al Daily Mail que el actor de 29 años terminó su relación con la empresaria, de 28. Sin embargo, el informante señaló: "Esto ya ha sucedido antes, pero ella lo convenció de volver. Está loca por él, así que bien podría volver a ocurrir".

Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan oficialmente como pareja en Roma (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

“Hay problemas en el paraíso, pero no han terminado del todo”, declaró una segunda fuente al diario británico además agregó que al parecer, Chalamet está muy ocupado con el trabajo, “filmando bastante y ella siente que tiene que perseguirlo”, y agregó: “Ella se está esforzando más que él”.

La semana pasada se reavivaron los rumores de una posible ruptura cuando Timothée Chalamet concedió una entrevista para la portada de la revista Vogue donde aparentemente le restó importancia al romance.

La periodista de la publicación reveló que el actor “no hablaría de su relación” con Kylie Jenner, también lo citó diciendo que no tenía “ningún temor” de hablar al respecto. “Simplemente no tengo nada que decir”.