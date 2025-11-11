La verdad detrás del supuesto truene entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Fuertes rumores sobre que Kylie Jenner y Timothée Chalamethabían terminado su relación surgieron después de que el actor no asistiera a la fiesta del 70 cumpleaños de Kris Jenner el pasado fin de semana.
La última aparición pública de la pareja fue a principios de octubre, cuando asistieron a un partido de playoffs de los Yankees de Nueva York, días después de que la empresaria apoyara al actor en el estreno de su película, Marty Supreme, en el Festival de Cine de Nueva York.
¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner terminaron?
Kylie Jenner aparentemente estuvo sola el sábado por la noche durante la celebración del cumpleaños número 70 de su mamá, Kris Jenner.
En las imágenes que se compartieron en redes sociales, la empresaria aparece rodeada de sus hermanas y amigos, sin embargo, su novio, Timothée Chalamet, no estaba por ningún lado, lo que despertó rumores de una posible ruptura.
Una fuente reveló al Daily Mail que el actor de 29 años terminó su relación con la empresaria, de 28. Sin embargo, el informante señaló: "Esto ya ha sucedido antes, pero ella lo convenció de volver. Está loca por él, así que bien podría volver a ocurrir".
“Hay problemas en el paraíso, pero no han terminado del todo”, declaró una segunda fuente al diario británico además agregó que al parecer, Chalamet está muy ocupado con el trabajo, “filmando bastante y ella siente que tiene que perseguirlo”, y agregó: “Ella se está esforzando más que él”.
La semana pasada se reavivaron los rumores de una posible ruptura cuando Timothée Chalamet concedió una entrevista para la portada de la revista Vogue donde aparentemente le restó importancia al romance.
La periodista de la publicación reveló que el actor “no hablaría de su relación” con Kylie Jenner, también lo citó diciendo que no tenía “ningún temor” de hablar al respecto. “Simplemente no tengo nada que decir”.
Revelan que Timothée Chalamet y Kylie Jenner siguen juntos
A pesar de los rumores de ruptura, otra fuente confirmó a la revista People que Timothée Chalamet y Kylie Jennerno solo están juntos sino que les va "de maravilla" y que la razón de que el actor no estuviera en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner es porque está fuera del país filmando Dune: Parte Tres.
"Están genial", dijo una fuente a la revista y agregó que, aunque él ha estado trabajando en Europa, la pareja se ha esforzado por verse cada pocas semanas. "Tiene unos días libres por las fiestas, así que están haciendo planes".
“Timothée hablaba de Kylie todo el tiempo durante el rodaje de Marty Supreme ”, declaró otra fuente, añadiendo que “incluso ella viajó a Nueva York para visitarlo en el set. También se vieron en Londres mientras él rodaba Dune. Están muy enamorados”. Una tercera fuente afirmó que el romance "va viento en popa".
El pasado mes de agosto, una fuente le dijo a People que la pareja "estaba haciendo que funcionara", a pesar de que sus apretadas agendas los mantuvieron separados durante gran parte del verano.