La película 'Belén', de Dolores Fonzi, brilla en la ceremonia de apertura de los Premios Platino 2026 en Xcaret

Enrique Cerezo encabeza la ceremonia de apertura de los Premios Platino Xcaret 2026

“Los Premios Platinos nacieron con una vocación muy clara, poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de narrar desde la diversidad de culturas y sensibilidades”, dijo en su discurso inaugural Enrique Cerezo, presidente de la organización, quien encabezó el acto inaugural en el que en un desayuno con galardonados y medios de distintos países convivieron y escucharon los discursos de aceptación.

Enrique Cerezo, presidente de Premios Platino y los directivos de la organización y de Grupo Xcaret (Cortesía Premios Platino Xcaret)

“Celebramos por primera vez esta ceremonia de apertura al haber incrementado las categorías de los premios para reconocer el trabajo de todos”, añadió Cerezo, quien así destacó a los artistas encargados de áreas como la música, la edición, la dirección de arte, efectos especiales, fotografía, vestuario o maquillaje y peluquería que, de ahora en adelante, también serán galardonados.

“Nuestro cine y nuestra afición es el resultado de la suma de miradas, de esfuerzos, de sensibilidades artísticas y de una dedicación que muchas veces se desarrolla lejos del foco, lejos del aplauso inmediato, lejos de las cámaras, rendimos homenaje a todos los profesionales cuya labor resulta imprescindible para que esta magia del cine suceda”, puntualizó.