La película 'Belén', de Dolores Fonzi, brilla en la ceremonia de apertura de los Premios Platino 2026 en Xcaret
La película ‘Belén’ de Dolores Fonzi recibió el premio Platino al Cine y Educación en Valores en un acto con el que inicia la XIII entrega de los premios a lo mejor del cine y la TV en América Latina y España.
La Riviera Maya se convierte una vez más en el escenario en el que se realice la entrega de los Premios Platino que este fin de semana celebra su XIII entrega de reconocimientos a los artistas más destacados de la industria audiovisual en América Latina y España.
En un evento que tuvo lugar en el Hotel Xcaret, la mañana de este jueves, se entregaron los premios a 21 categorías, entre actuación, música y disciplinas técnicas, y donde destacaron la serie argentina El Eternauta y la película Belén, de la directora y actriz —también argentina— Dolores Fonzi.
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Enrique Cerezo encabeza la ceremonia de apertura de los Premios Platino Xcaret 2026
“Los Premios Platinos nacieron con una vocación muy clara, poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces y nuestra capacidad de narrar desde la diversidad de culturas y sensibilidades”, dijo en su discurso inaugural Enrique Cerezo, presidente de la organización, quien encabezó el acto inaugural en el que en un desayuno con galardonados y medios de distintos países convivieron y escucharon los discursos de aceptación.
“Celebramos por primera vez esta ceremonia de apertura al haber incrementado las categorías de los premios para reconocer el trabajo de todos”, añadió Cerezo, quien así destacó a los artistas encargados de áreas como la música, la edición, la dirección de arte, efectos especiales, fotografía, vestuario o maquillaje y peluquería que, de ahora en adelante, también serán galardonados.
“Nuestro cine y nuestra afición es el resultado de la suma de miradas, de esfuerzos, de sensibilidades artísticas y de una dedicación que muchas veces se desarrolla lejos del foco, lejos del aplauso inmediato, lejos de las cámaras, rendimos homenaje a todos los profesionales cuya labor resulta imprescindible para que esta magia del cine suceda”, puntualizó.
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'Belén', película argentina de Dolores Fonzi es reconocida con el Premo Platino al Cine y Educación en Valores
De entre los galardones que fueron entregados la mañana de este jueves por los Premios Platino Xcaret, destacó la película Belén, de la directora argentina Dolores Fonzi(quien participa en la serieLa Casa de los Espíritus) quien además actúa en la historia inspirada en hechos reales y que se llevó dos premios, el de Mejor Interpretación Femenina de Reparto, que recibió Camila Pláate, y el Premio Platino al Cine y Educación en Valores.
Sobre este último, Enrique Cerezo señaló que se trata de Reconocemos también una categoría “especialmente significativa”, con la que la organización de los Premios Platino se encuentra especialmente comprometida.
“(Porque) pone de relieve la enorme responsabilidad cultural y social de nuestro sector”, dijo Cerezo. “Porque el audiovisual no sólo entretiene; también educa, inspira, despierta conciencias y debe contribuir a construir una sociedad más reflexiva, más empática y, sobre todo, más humana”, añadió.
La película Belén está inspirada en el caso real de una joven argentina que estuvo encarcelada por homicidio agravado, tras ser acusada de provocarse un aborto y cómo una abogada tomó su caso y la defendió con el apoyo de organizaciones de mujeres.
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Leticia Cristi, productora de la película, contó que hace 10 años, precisamente en una ceremonia de los Premios Platino en Uruguay, Dolores Fonzi subió al escenario a recoger el premio como Mejor Actriz por La Patota y mostró un cartel que decía “Libertad para Belén”.
“Yo estaba en la ceremonia”, recordó la productora, “y por ese acto de Dolores empecé a interesarme por esta historia; y hoy, 10 años después, estamos acá”, dijo.
La historia, inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, muestra —según explicó Cristi— los prejuicios, la falta de empatía y evidencia la falta de derechos para las mujeres, sobre todo para las mujeres pobres. Por ello, hacer la película le pareció esencial para hablar de la importancia de “entender al otro, de mirarlo”.
El poderoso mensaje de Camila Pláate, actriz de 'Belén', al recibir el Premio Platino
Por su parte, la actriz Camila Pláate dio uno de los mensajes más poderosos de la mañana. “Esta película viene a recordarnos que la vida se la hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha. Que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar. Que algún día todos vamos a morir, la verdad, y ellos tienen una triste muerte asegurada”, subrayó.
Al recibir estos premios, coincidió con que el 7 de mayo es el cumpleaños de Eva Duarte Perón, por lo que Pláate cerró su discurso con una frase de la icónica Evita. “Con la ceniza de los traidores, construiremos la patria de los más humildes. Y así es, así es, todos los días estamos luchando para que así sea. ¡Palestina libre! Mundo con más paz y con más amor, gracias”, concluyó.