Espectáculos

Camila Valero habla sobre supuesta disputa en la familia por la herencia de Silvia Pinal

Camila Valero, hija de Stephanie Salas, habló por primera vez sobre los rumores de una supuesta disputa familiar por la herencia de su bisabuela.
vie 12 septiembre 2025 11:40 AM
Camila Valero, hija de Stephanie Salas, se sincera sobre la supuesta disputa que existe por la herencia de Silvia Pinal.

Camila Valero, hija de Stephanie Salas y bisnieta d e Silvia Pinal, se sinceró sobre la supuesta disputa familiar que existe por la herencia de la primera actriz.

Hija de Stephanie Salas habla de la supuesta disputa familiar por la herencia de Silvia Pinal

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre del año pasado y dejó un gran vacío en su familia y en el mundo del espectáculo. Desde ese momento, han surgido una serie de rumores sobre la herencia que la actriz dejó a su familia.

En este contexto, algunos medios de comunicación dieron a conocer un supuesto cobro millonario por parte de Stephanie Salas y Michelle Salas relacionado con un seguro de vida que dejó la Pinal, presuntamente realizado sin el consentimiento de Alejandra Guzmán.

Michelle Salas y Silvia Pinal

Ahora, Camila Valero, hija mejor de Stephanie Salas, desmintió categóricamente la información, y señaló que existe una buena relación entre los miembros de su familia. La actriz dejó claro que “nada de lo que se dice es cierto” y señaló que, si bien los trámites legales tras una pérdida pueden ser complejos, eso no ha generado conflictos entre ellas.

“Realmente lo único que quiero decir es que somos una familia como cualquier otra, obviamente, puede ser muchísimas veces complejo eso, pero todo lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño y avanzando, queriendo sacarlo adelante lo antes posible”, dijo la actriz.

Camila Valero, Silvia Pinal y Michelle Salas

Todo sobre la herencia que dejó Silvia Pinal

De acuerdo con la información revelada en Ventaneando, la distribución del herencia de Silvia Pinal ya fue desglosada. Sus tres hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, recibieron 36 millones de pesos cada uno. Mientras que Stephanie Salas obtuvo 18 millones; Michelle Salas y Camila Valero (hijas de esta última) recibieron 9 millones cada una; y Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, también recibió 18 millones.

Asimismo, se informó que Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, fueron incluidas como beneficiarias, obteniendo 18 millones de pesos cada una. Estos datos desmienten la idea de que la diva del cine mexicano hubiera dejado a sus herederos sin respaldo económico.

Para la familia Pinal, la actriz es un eje que los mantiene unidos.

María Elena Galindo renuncia como administradora de los bienes de Silvia Pinal

Previo a dar a conocer cómo se repartió la herencia de Silvia Pinal, María Elena Galindo, quien fungía como administradora de los bienes de la gran diva del cine mexicano tras la muerte de la productora Tina Galindo, confirmó que renunció al cargo, y así lo explicó al programa encabezado por Pati Chapoy.

“Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande”. De esta manera, todo apunta a que será la cantante de 57 años quien asuma esta responsabilidad.

Silvia Pinal

