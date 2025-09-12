Camila Valero habla sobre supuesta disputa en la familia por la herencia de Silvia Pinal

Hija de Stephanie Salas habla de la supuesta disputa familiar por la herencia de Silvia Pinal

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre del año pasado y dejó un gran vacío en su familia y en el mundo del espectáculo. Desde ese momento, han surgido una serie de rumores sobre la herencia que la actriz dejó a su familia.

En este contexto, algunos medios de comunicación dieron a conocer un supuesto cobro millonario por parte de Stephanie Salas y Michelle Salas relacionado con un seguro de vida que dejó la Pinal, presuntamente realizado sin el consentimiento de Alejandra Guzmán.

Michelle Salas y Silvia Pinal (Instagram)

Ahora, Camila Valero, hija mejor de Stephanie Salas, desmintió categóricamente la información, y señaló que existe una buena relación entre los miembros de su familia. La actriz dejó claro que “nada de lo que se dice es cierto” y señaló que, si bien los trámites legales tras una pérdida pueden ser complejos, eso no ha generado conflictos entre ellas.

“Realmente lo único que quiero decir es que somos una familia como cualquier otra, obviamente, puede ser muchísimas veces complejo eso, pero todo lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño y avanzando, queriendo sacarlo adelante lo antes posible”, dijo la actriz.