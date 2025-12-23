Confesando que estas festividades se han convertido en una mezcla de tristeza con momentos de alegría, pero que aún siguen siendo especiales porque su familia ha sabido adaptarse a la nueva situación.
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revela cómo la demencia del actor transformó la Navidad familiar
El actor Bruce Willis de 70 años fue diagnosticado con afasia en 2022, lo que le impide hablar y entender el lenguaje, por lo que dejó de actuar. En 2023 la familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta el comportamiento, el lenguaje y las emociones. Desde entonces, las Navidades requieren más planificación y traen recuerdos agridulces.
En su texto, Emma recuerda cómo Bruce era el centro de las celebraciones. Le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia y las tradiciones. Él preparaba los panqueques en la mañana de Navidad, salía a jugar en la nieve con sus hijas y era una presencia constante en la casa.
Ahora esas tareas las hace ella, como colgar las luces del árbol. A veces siente frustración al hacerlas sola, no porque esté enfadada con él, sino porque extraña cómo él dirigía todo con entusiasmo.
Las tradiciones han cambiado, pero no han desaparecido. Este año la familia sigue abriendo regalos, desayunando juntos, viendo películas navideñas y riendo con abrazos. Emma bromea diciendo que es importante poner la película Duro de Matar porque es una historia de Navidad. Hay lágrimas, pero también calidez y gratitud por estar juntos.
La demencia crea un espacio entre el pasado y el presente que duele, pero el amor sigue igual.
Bruce Willis vive en una casa con cuidadores
La familia Willis está unida y mezclada. Incluye a las hijas mayores de Bruce con su exesposa Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah. También a las hijas menores de Emma: Mabel y Evelyn. Demi Moore participa en las celebraciones y apoya a todos. Aunque Bruce vive en una casa separada con cuidadores profesionales desde este año, por una decisión difícil pero pensada en el bienestar de las hijas, la familia se reúne para crear nuevos recuerdos.
En los últimos meses la familia también se ha enfrentado a críticas públicas. Algunos cuestionaron la decisión de mudar a Bruce a una casa con cuidados constantes, diciendo que era duro o equivocado. Emma respondió fuerte en una conferencia en noviembre de 2025, defendiendo que cada caso de demencia es diferente y que hacen lo mejor para todos.
Emma insiste en que compartir parte del proceso que atraviesa su esposo, ayuda a crear conciencia sobre la demencia, sin pintar una imagen solo negativa, porque aún hay risas y alegría.
Las Navidades en la familia Willis muestran cómo se adaptan a la enfermedad con amor y presencia. Emma dice que el duelo llega en momentos inesperados, como al sacar adornos o en silencio, pero también hay espacio para la alegría y nuevos recuerdos.