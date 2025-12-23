Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revela cómo la demencia del actor transformó la Navidad familiar

El actor Bruce Willis de 70 años fue diagnosticado con afasia en 2022, lo que le impide hablar y entender el lenguaje, por lo que dejó de actuar. En 2023 la familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta el comportamiento, el lenguaje y las emociones. Desde entonces, las Navidades requieren más planificación y traen recuerdos agridulces.

En su texto, Emma recuerda cómo Bruce era el centro de las celebraciones. Le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia y las tradiciones. Él preparaba los panqueques en la mañana de Navidad, salía a jugar en la nieve con sus hijas y era una presencia constante en la casa.

Bruce Willis y su familia compuesta son la postal perfecta esta Navidad (Instagram/Demi Moore y Tallulah Willis)

Ahora esas tareas las hace ella, como colgar las luces del árbol. A veces siente frustración al hacerlas sola, no porque esté enfadada con él, sino porque extraña cómo él dirigía todo con entusiasmo.

Las tradiciones han cambiado, pero no han desaparecido. Este año la familia sigue abriendo regalos, desayunando juntos, viendo películas navideñas y riendo con abrazos. Emma bromea diciendo que es importante poner la película Duro de Matar porque es una historia de Navidad. Hay lágrimas, pero también calidez y gratitud por estar juntos.

Bruce Willis acompañados de sus hijas, su esposa, Emma Heming Willis e incluso su exesposa, Demi Moore. (Instagram - @emmahemingwillis)

La demencia crea un espacio entre el pasado y el presente que duele, pero el amor sigue igual.

