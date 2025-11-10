Quién es quién en 'Michael': Ellos son los actores que protagonizan la nueva biopic de Michael Jackson

¿Quién es quién en la nueva película de 'Michael'?

Jaafar Jackson como Michael Jackson

El papel principal será interpretado por Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve, y sobrino del legendario Michael Jackson.

Jaafar de 29 años, que proviene de la misma familia musical y asumirá la responsabilidad de retratar no solo la presencia escénica del artista, sino también las diferentes etapas de su vida: desde sus primeros pasos en la música, pasando por la fama global y los desafíos personales que marcaron su carrera.

Jaafar Jackson dará vida a Michael Jackson en su nueva biopic. (Getty Images)

Su conexión familiar le brinda una perspectiva íntima que podría aportar autenticidad al personaje, algo que los fans esperan con gran expectativa.

Colman Domingo como Joe Jackson

Colman Domingo, conocido por sus papeles en The Color Purple y Rustin, dará vida a Joe Jackson, papá de Michael y figura central en la historia de la familia. Conocido por su carácter estricto y polémico, Joe fue una influencia determinante en la formación profesional de Michael y sus hermanos.

Colman Domingo dará vida a Joe Jackson, el papá de Michael Jackson, en su nueva biopic. (Getty Images)

Domingo, de 55 años, dijo en una entrevista para People que la transformación para interpretar a Joe fue profunda, ya que buscó reflejar la complejidad de un hombre que, aunque controvertido, fue clave en la carrera de sus hijos.

“Ahora mismo parece que estoy en la senda de interrogar a algunos de estos seres humanos reales. Quiero encontrar su humanidad, quiero encontrar su corazón y su humor. Puede que a veces vaya en contra de la opinión pública, pero creo que es mi responsabilidad encontrar la versión compleja de estas personas”, señaló.

Nia Long como Katherine Jackson

La actriz y directora de videos musicales, Nia Long se tranformará en Katherine Jackson, cuya presencia y guía fueron fundamentales en la vida del artista. La actriz busca mostrar la fortaleza y el amor incondicional de Katherine, además de su papel central en mantener la unidad familiar durante años de presión mediática y exigencias profesionales.

Nia Long será Katherine Jackson, mamá de Michael Jackson, en su nueva biopic. (Getty Images)

En una entrevista para People, la actriz se sinceró sobre su papel que describió como "un sueño hecho realidad": “Me emociono muchísimo”, dijo Long, de 54 años. “No es una especie de sueño hecho realidad, es un sueño hecho realidad”.

Por otro lado, Nia reflexionó sobre la importancia de interpretar a Katherine Jackson:

“Es una enorme responsabilidad representar a una mujer icónica, que ha cargado con el peso del mundo sobre sus hombros y que aún permanece con nosotros con gracia”, explicó.

Michael Jackson y su mamá, Katherine Jackson. (Carlo Allegri/Getty Images)

Miles Teller como John Branca

El actor estadounidense de 38 años, Miles Teller se encargará de interpretar a John Branca, abogado y ejecutivo que desempeñó un papel crucial en la gestión de la carrera de Michael y en la preservación de su legado artístico.

Su personaje representa la faceta legal y de negocios del "Rey del Pop", mostrando cómo se manejaban decisiones importantes detrás de escena en la industria musical.

Miles Teller será John Branca en la nueva biopic de Michael Jackson. (Getty Images)

Kat Graham como Diana Ross

La actriz nacida en Suiza, quien ha formado parte de series como The Vampire Diaries, encarnará a Diana Ross, la icónica cantante que no solo fue parte del sello discográfico Motown Records, sino también una figura influyente en los primeros pasos de Michael como artista.

La relación entre ambos ha sido objeto de interés durante décadas, y la actriz promete reflejar la conexión personal y profesional que marcaría la trayectoria del joven Michael.

Kat Graham se sumergirá en el papel de Diana Ross en la nueva película biográfica de Michael Jackso. (Getty Images)

Juliano Krue Valdi como Michael Jackson (joven)

Para retratar los primeros años del "Rey del Pop", Juliano Krue Valdi, de 9 años, interpretará a Michael en su juventud. Su papel mostrará los inicios en los Jackson 5, los entrenamientos y presentaciones que dieron forma a su carrera y los primeros momentos de fama que empezarían a definir su vida como estrella global.