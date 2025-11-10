Tras un compromiso anunciado públicamente y diversos momentos de crecimiento personal para ambos, Cristian Castro y Mariela Sánchez han decidido finalizar su historia en medio de rumores de una infidelidad por parte de Cristian, quien fue captado con otra mujer en las calles de Mendoza.
Mariela Sánchez termina su relación con Cristian Castro tras sospechas de infidelidad
Cristian Castro es captado con otra mujer en Mendoza
El anuncio de la ruptura llegó después de que Mariela anunciara estar recuperándose de una etapa difícil de la relación, al mismo tiempo que circularon imágenes del cantante mexicano en compañía de otra mujer.
Se reporta que esto habría ocurrido unos días después de abandonar la casa que compartía con la empresaria argentina. Por su parte, Mariela reaccionó a la ruptura con discreción pero tristeza, pues se enteró al mismo tiempo que la noticia se hacía conocida por el público. En ese momento habrían concluido su relación, marcando el fin de una etapa y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, con la posibilidad de un nuevo noviazgo en la vida de Cristian Castro.
Así fue la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez
Su relación comenzó a finales de 2023, luego de que el cantante visitara Argentina y entablara un vínculo con la empresaria originaria de Córdoba. Desde entonces, la pareja se hizo visible en redes sociales, incluyendo viajes compartidos y planes de vida compartidos.
Durante 2024, la pareja enfrentó momentos de tensión con dos separaciones temporales en febrero y mayo, tras las cuales decidieron retomar la relación y continuarla hasta hoy. En mayo de 2025, Cristian Castro anunció su compromiso públicamente, al entregarle el anillo de su madre, Verónica Castro. Los planes apuntaban a que la boda se realizaría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, según compartieron al público.
Con el paso de los meses, Cristian compartió que ambos estaban reconsiderando la fecha de su casamiento, detalló que prefería retrasar el proceso y disfrutar de su noviazgo sin presiones del matrimonio.
¿Quién es la mujer con la que Cristian Castro fue visto?
La acompañante de Cristian Castro fue identificada como Marcela, una integrante activa del club de fans de Cristian Castro en Formosa, en Argentina. La mujer fue vista recientemente en Córdoba con equipaje, lo que ha llevado a las sospechas de que ambos se muden juntos tras el rompimiento con Mariela Sánchez.
En las imágenes que aparecieron de los dos por las calles, aparecen muy cariñosos y relajados, marcando un posible nuevo inicio en la vida amorosa del cantante.