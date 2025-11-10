Mariela Sánchez termina su relación con Cristian Castro tras sospechas de infidelidad

Cristian Castro es captado con otra mujer en Mendoza

El anuncio de la ruptura llegó después de que Mariela anunciara estar recuperándose de una etapa difícil de la relación, al mismo tiempo que circularon imágenes del cantante mexicano en compañía de otra mujer.

Se reporta que esto habría ocurrido unos días después de abandonar la casa que compartía con la empresaria argentina. Por su parte, Mariela reaccionó a la ruptura con discreción pero tristeza, pues se enteró al mismo tiempo que la noticia se hacía conocida por el público. En ese momento habrían concluido su relación, marcando el fin de una etapa y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, con la posibilidad de un nuevo noviazgo en la vida de Cristian Castro.

Cristian Castro y Mariela Sánchez (Instagram/Cristian Castro)

Así fue la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez

Su relación comenzó a finales de 2023, luego de que el cantante visitara Argentina y entablara un vínculo con la empresaria originaria de Córdoba. Desde entonces, la pareja se hizo visible en redes sociales, incluyendo viajes compartidos y planes de vida compartidos.

Durante 2024, la pareja enfrentó momentos de tensión con dos separaciones temporales en febrero y mayo, tras las cuales decidieron retomar la relación y continuarla hasta hoy. En mayo de 2025, Cristian Castro anunció su compromiso públicamente, al entregarle el anillo de su madre, Verónica Castro. Los planes apuntaban a que la boda se realizaría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, según compartieron al público.

Cristian Castro con su novia Mariela Sánchez. (Instagram)

Con el paso de los meses, Cristian compartió que ambos estaban reconsiderando la fecha de su casamiento, detalló que prefería retrasar el proceso y disfrutar de su noviazgo sin presiones del matrimonio.