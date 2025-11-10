El inesperado homenaje de Fátima Bosch en Miss Universo, a su perrito fallecido

Comenzaron las actividades rumbo a la gran final de Miss Universo, y la representante de México, Fátima Bosch , ha destacado desde el inicio. La mexicana ha llamado la atención tanto por los comentarios ofensivos que recibió de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, como por la seguridad y el carisma que ha mostrado en cada una de sus presentaciones.
Durante la tradicional ceremonia de imposición de banderas, la reina de belleza de 25 años, originaria de Tabasco, cautivó al público con un vestido azul brillante de corte sirena. Sin embargo, un pequeño detalle en su banda fue lo que realmente llamó la atención: un pin con forma de corgi.