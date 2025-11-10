El inesperado homenaje de Fátima Bosch en Miss Universo, a su perrito fallecido

Fátima Bosch rindió un tributo a su perrito muerto en Miss Universo

Este tierno accesorio, que podría parecer insignificante a simple vista, tiene un importante significado para Fátima Bosch . El pin representa un homenaje a su perrito Rocco, quien falleció en septiembre de este mismo año.

Fátima Bosch (Instagram)

La reina de belleza incorporó este homenaje a su mascota después de recibir la banda que la acredita oficialmente como Miss Universo México, pues en los videos de sus presentaciones anteriores el pin no aparece.

No es la primera ocasión en que Bosch lleva consigo la figura de su perro durante sus apariciones oficiales. La propia reina de belleza explicó el significado emocional de este detalle durante una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales del certamen.

Fátima Bosch (Instagram)

“Tengo este pin de perro en mi banda. Y es algo realmente personal, porque mi perro acaba de fallecer hace dos meses”, expresó. “Estaba muy triste por eso. Todavía estoy muy triste, pero estaba pensando en una forma creativa de llevarlo siempre conmigo, y simplemente encontré este pin.