El inesperado homenaje de Fátima Bosch en Miss Universo, a su perrito fallecido

La representante mexicana en Miss Universo, Fátima Bosch, encontró una manera muy especial de mantener presente a su querido perro y rendirle homenaje tras su partida.
lun 10 noviembre 2025 12:41 PM
Fátima Bosch
Fátima Bosch (Instagram)

Comenzaron las actividades rumbo a la gran final de Miss Universo, y la representante de México, Fátima Bosch , ha destacado desde el inicio. La mexicana ha llamado la atención tanto por los comentarios ofensivos que recibió de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, como por la seguridad y el carisma que ha mostrado en cada una de sus presentaciones.

Durante la tradicional ceremonia de imposición de banderas, la reina de belleza de 25 años, originaria de Tabasco, cautivó al público con un vestido azul brillante de corte sirena. Sin embargo, un pequeño detalle en su banda fue lo que realmente llamó la atención: un pin con forma de corgi.

Fátima Bosch rindió un tributo a su perrito muerto en Miss Universo

Este tierno accesorio, que podría parecer insignificante a simple vista, tiene un importante significado para Fátima Bosch . El pin representa un homenaje a su perrito Rocco, quien falleció en septiembre de este mismo año.

Fátima Bosch
Fátima Bosch (Instagram)

La reina de belleza incorporó este homenaje a su mascota después de recibir la banda que la acredita oficialmente como Miss Universo México, pues en los videos de sus presentaciones anteriores el pin no aparece.

No es la primera ocasión en que Bosch lleva consigo la figura de su perro durante sus apariciones oficiales. La propia reina de belleza explicó el significado emocional de este detalle durante una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales del certamen.

Fátima Bosch
Fátima Bosch (Instagram)

“Tengo este pin de perro en mi banda. Y es algo realmente personal, porque mi perro acaba de fallecer hace dos meses”, expresó. “Estaba muy triste por eso. Todavía estoy muy triste, pero estaba pensando en una forma creativa de llevarlo siempre conmigo, y simplemente encontré este pin.

Finalmente aseguró que es la forma de llevar a su mascota siempre consigo: Creo que es algo mágico, porque ahora puedo tenerlo conmigo todo el tiempo en esta gran experiencia. El nombre de mi perro era Rocco, y él era mi bebé. Estuve 10 años con él. Así que espero que esté bien en el cielo, y también conmigo. Me gusta pensar que está conmigo todo el tiempo”, agregó.

Fátima Bosch
Fátima Bosch (Instagram)

Fátima Bosch se despide de su perro Rocco

Fue el pasado mes de septiembre cuando, a través de sus redes sociales, Fátima Bosch le dedicó un tierno mensaje de despedida a su perro Rocco.

Perro de Fátima Bosch
Rocco, el Perro de Fátima Bosch (Instagram)

“Hoy se fue al cielo un pedazo de mi corazón. Rocco no fue solo mi perrito, fue mi confidente, mi bebé, mi compañero fiel y el amigo más puro que la vida me regaló”, escribió junto a una serie de fotos juntos.

“Crecimos juntos, me acompañó en alegrías y tristezas, y me enseñó lo que significa el amor incondicional. Diez años juntos, pero nos faltaron más. Siempre estarás conmigo, pequeño enano travieso”, compartió.

