Hermana de Lionel Messi sufre accidente en Miami y pospone su boda

De acuerdo con reportes, el siniestro le provocó fracturas en dos vértebras, así como lesiones en el talón y la muñeca, además de quemaduras, aunque su vida no corre peligro y su condición ha sido descrita como estable.

El accidente tuvo un impacto directo en los planes inmediatos de María Sol: su boda con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década, que estaba programada para el 3 de enero de 2026 en Rosario, Argentina, ha sido aplazada indefinidamente para priorizar su recuperación. Arellano es entrenador de la categoría Sub-19 de Inter Miami, equipo donde juega su hermano Lionel Messi.

Celia Cuccittini Messi, Jorge Messi y Maria Sol Messi, papás y hermana de Lionel Messi. (Getty Images)

La familia Messi se ha volcado en apoyo a María Sol durante este difícil momento. Tras recibir atención inicial en Estados Unidos, fue trasladada a su ciudad natal, Rosario, donde inició un proceso de rehabilitación acompañado por sus seres queridos.

De acuerdo con su madre, Celia Cuccittini, María Sol se encuentra fuera de peligro mientras afronta el largo camino de recuperación.

