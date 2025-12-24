Hermana de Lionel Messi sufre accidente en Miami y pospone su boda

María Sol Messi, la hermana menor del futbolista Lionel Messi, fue protagonista de angustiosas noticias a pocos días de la Navidad tras sufrir un accidente de tráfico que ha cambiado los planes de su vida personal.
La diseñadora, de 32 años, se encontraba en Miami cuando, según reportes de distintos medios, habría perdido el control de su vehículo tras sentirse descompensada y chocar contra una pared.
De acuerdo con reportes, el siniestro le provocó fracturas en dos vértebras, así como lesiones en el talón y la muñeca, además de quemaduras, aunque su vida no corre peligro y su condición ha sido descrita como estable.
El accidente tuvo un impacto directo en los planes inmediatos de María Sol: su boda con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década, que estaba programada para el 3 de enero de 2026 en Rosario, Argentina, ha sido aplazada indefinidamente para priorizar su recuperación. Arellano es entrenador de la categoría Sub-19 de Inter Miami, equipo donde juega su hermano Lionel Messi.
La familia Messi se ha volcado en apoyo a María Sol durante este difícil momento. Tras recibir atención inicial en Estados Unidos, fue trasladada a su ciudad natal, Rosario, donde inició un proceso de rehabilitación acompañado por sus seres queridos.
De acuerdo con su madre, Celia Cuccittini, María Sol se encuentra fuera de peligro mientras afronta el largo camino de recuperación.
¿Quién es María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi?
María Sol siempre ha mantenido un perfil discreto lejos de los focos mediáticos, a pesar de su estrecha relación con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Empresaria y diseñadora, trabajó anteriormente en The Messi Store, la marca de moda impulsada por su hermano, y luego decidió emprender con su propia línea de trajes de baño, buscando construir su trayectoria profesional sin capitalizar únicamente en su apellido.
El accidente y la postergación de la boda han generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de seguidores y figuras del deporte y la moda, deseándole una pronta recuperación a María Sol.
Por ahora, la familia Messi se concentra en su bienestar físico y emocional, dejando en pausa los planes de celebración mientras ella continúa con su rehabilitación.