Jeremy Renner es acusado por la cineasta Yi Zhou de enviar fotos íntimas no solicitadas y amenazarla con llamar a la ICE

Jeremy Renner es acusado por la cineasta Yi Zhou

Según su testimonio denuncia que Jeremy Renner la contactó de manera inesperada en junio de 2025 mediante mensajes directos en Instagram y WhatsApp. En esos intercambios, el actor, de 54 años, le habría enviado “una cadena de imágenes pornográficas no deseadas y no solicitadas de él mismo”, incluyendo videos explícitos, según escribió Zhou en sus publicaciones, donde compartió capturas de pantalla de los supuestos mensajes.

Yi Zhou (Getty Images)

Además, la cineasta denunció que, tras confrontarlo por su comportamiento, Renner la amenazó con reportarla al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), insinuando que podría poner en riesgo su estatus migratorio.

“Cuando lo confronté privadamente sobre su conducta pasada y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me shockeó y me aterrorizó profundamente”, afirmó Zhou en uno de sus mensajes, acompañados de capturas de pantalla de las supuestas conversaciones. En una de ellas, Renner habría escrito: “La inmigración será notificada de tu—”, sin completar el resto del texto.

Jeremy Renner (Getty Images)

Zhou también detalló un incidente el 20 de agosto de 2025 durante una reunión en la casa de Renner en Reno, Nevada, sobre el documental Crónicas de Disney. Según su relato, el actor bebió una botella de vino solo, se enojó progresivamente y gritó durante dos horas, obligándola a encerrarse en el baño por miedo a su seguridad. Compartió mensajes de WhatsApp enviados a sus colegas de Disney en tiempo real, donde describe la situación como “violenta” y expresa temor: “Estoy preocupada… ¿Crees que estaré segura quedándome allí?”.

Yi Zhou (Getty Images)

La cineasta acusó a la industria cinematográfica de intentar silenciarla y proteger al actor. “Me dijeron que no hablara, que esto dañaría mi carrera. Pero ya no puedo callar más. Ninguna mujer, cineasta o creativa debería tener que trabajar bajo semejante presión emocional y psicológica mientras intenta proteger su nombre y la integridad de su obra”, escribió.

En sus publicaciones, la directora compartió fragmentos de los mensajes y aseguró que su intención es visibilizar los abusos de poder en Hollywood, haciendo un llamado a colegas, votantes de la Academia y ejecutivos para que apoyen a mujeres y cineastas asiáticas.