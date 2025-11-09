Jeremy Renner es acusado por la cineasta Yi Zhou de enviar fotos íntimas no solicitadas y amenazarla con llamar a la ICE

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido mundialmente por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, enfrenta graves acusaciones por parte de la cineasta china Yi Zhou, quien lo señala por conducta sexual inapropiada, amenazas, violencia psicológica y un incidente en estado de ebriedad violento.
Las denuncias fueron difundidas públicamente a través de una serie de más de dos docenas de publicaciones en la cuenta oficial de Instagram de la cineasta. Yi Zhou, de 37 años, directora, productora y artista multimedia con una trayectoria internacional que incluye cortometrajes exhibidos en el Festival de Sundance y Cannes, así como colaboraciones con marcas de lujo como Chanel, Hennessy y Bobbi Brown, trabajó junto a Renner en dos proyectos este año: el documental Crónicas de Disney y la película animada con IA Stardust Future.
Jeremy Renner es acusado por la cineasta Yi Zhou
Según su testimonio denuncia que Jeremy Rennerla contactó de manera inesperada en junio de 2025 mediante mensajes directos en Instagram y WhatsApp. En esos intercambios, el actor, de 54 años, le habría enviado “una cadena de imágenes pornográficas no deseadas y no solicitadas de él mismo”, incluyendo videos explícitos, según escribió Zhou en sus publicaciones, donde compartió capturas de pantalla de los supuestos mensajes.
Además, la cineasta denunció que, tras confrontarlo por su comportamiento, Renner la amenazó con reportarla al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), insinuando que podría poner en riesgo su estatus migratorio.
“Cuando lo confronté privadamente sobre su conducta pasada y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me shockeó y me aterrorizó profundamente”, afirmó Zhou en uno de sus mensajes, acompañados de capturas de pantalla de las supuestas conversaciones. En una de ellas, Renner habría escrito: “La inmigración será notificada de tu—”, sin completar el resto del texto.
Zhou también detalló un incidente el 20 de agosto de 2025 durante una reunión en la casa de Renner en Reno, Nevada, sobre el documental Crónicas de Disney. Según su relato, el actor bebió una botella de vino solo, se enojó progresivamente y gritó durante dos horas, obligándola a encerrarse en el baño por miedo a su seguridad. Compartió mensajes de WhatsApp enviados a sus colegas de Disney en tiempo real, donde describe la situación como “violenta” y expresa temor: “Estoy preocupada… ¿Crees que estaré segura quedándome allí?”.
La cineasta acusó a la industria cinematográfica de intentar silenciarla y proteger al actor. “Me dijeron que no hablara, que esto dañaría mi carrera. Pero ya no puedo callar más. Ninguna mujer, cineasta o creativa debería tener que trabajar bajo semejante presión emocional y psicológica mientras intenta proteger su nombre y la integridad de su obra”, escribió.
En sus publicaciones, la directora compartió fragmentos de los mensajes y aseguró que su intención es visibilizar los abusos de poder en Hollywood, haciendo un llamado a colegas, votantes de la Academia y ejecutivos para que apoyen a mujeres y cineastas asiáticas.
Jeremy Renner niega las acusaciones de Yi Zhou
Por su parte, Jeremy Renner negó las afirmaciones de la directora Yi Zhou de que la amenazó con llamar a ICE después de que su supuesta relación romántica se deteriorara, o que le envió imágenes "no deseadas" de sí mismo para llamar su atención. “Estas acusaciones son totalmente inexactas y falsas”, dijo el representante de Renner a Us Weekly en un comunicado.
Su abogado, Marty Singer, afirma además que Zhou está tomando represalias contra su cliente después de que este “rechazara sus insinuaciones románticas” y no promocionara sus proyectos en las redes sociales.
Singer admite que ambos se conocieron una vez en Reno, Nevada, en julio, cuando Renner fue entrevistado para el documental de Zhou Crónicas de Disney, y afirma que tuvieron un “breve encuentro consensuado”.
Además, a través de una carta obtenida por Page Six, la estrella de Hawkeye negó las acusaciones de Zhou en su contra , clasificándolas de “mentiras falsas, inventadas y lascivas”, y la acusó de perseguirlo agresivamente con mensajes y fotos inapropiados.
El actor confirmó que tuvieron un breve encuentro consensuado, pero que ahí terminó su relación. Sin embargo, después de llevarla al aeropuerto, afirmó que Zhou, de 37 años, le envió cientos de mensajes explícitos en un intento de continuar su relación. En la carta, Renner acusó a Zhou de amenazarlo con “dañarlo públicamente” a menos que aceptara promocionar su documental y “hacer parecer falsamente” que mantienen una relación sentimental.