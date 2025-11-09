¿Fátima Bosch sufre un nuevo desaire en Miss Universe?

En redes sociales se viralizó un video de una entrevista en la que, presuntamente, Fátima Bosch fue ignorada por los presentadores, quienes conversaron con todas las concursantes, excepto con la representante de México, que nunca recibió su turno frente al micrófono.

Fátima Bosch (Instagram)

El incidente tuvo lugar durante un evento con los patrocinadores del certamen, donde participaron nueve concursantes: Miss Latina, Venezuela, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Islas Turcas y Caicos, y México. En el video, se observa a Fátima Bosch ubicada al centro del grupo, sin embargo, los conductores sí interactuaron con las reinas que estaban a alrededor, lo que generó aún más especulación en redes sociales.aparentemente, en ningún momento, le pasan el micrófono ni la cuestionan.



En el video se observa a Fátima esperando pacientemente su turno para hablar, pero ese momento nunca llega. Aunque Miss México no se pronunció al respecto, en redes sociales muchos usuarios expresaron su molestia por lo ocurrido, considerando que fue un gesto de desprecio hacia la representante mexican, quien esta semana ha acaparado la atención mundial por alzar la voz frente al anfitrión del certamen.