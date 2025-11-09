Después de que Miss México, Fátima Bosch, alzara la voz para denunciar públicamente la falta de respeto por parte de Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, la joven se ha posicionado como una de las concursantes más queridas y apoyadas por el público en redes sociales.
No obstante, recientemente, la reina de belleza habría enfrentado un nuevo desaire en Tailandia durante uno de los eventos previos a la gran final de Miss Universe 2025.
Publicidad
¿Fátima Bosch sufre un nuevo desaire en Miss Universe?
En redes sociales se viralizó un video de una entrevista en la que, presuntamente, Fátima Boschfue ignorada por los presentadores, quienes conversaron con todas las concursantes, excepto con la representante de México, que nunca recibió su turno frente al micrófono.
El incidente tuvo lugar durante un evento con los patrocinadores del certamen, donde participaron nueve concursantes: Miss Latina, Venezuela, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Islas Turcas y Caicos, y México. En el video, se observa a Fátima Bosch ubicada al centro del grupo, sin embargo, los conductores sí interactuaron con las reinas que estaban a alrededor, lo que generó aún más especulación en redes sociales.aparentemente, en ningún momento, le pasan el micrófono ni la cuestionan.
En el video se observa a Fátima esperando pacientemente su turno para hablar, pero ese momento nunca llega. Aunque Miss México no se pronunció al respecto, en redes sociales muchos usuarios expresaron su molestia por lo ocurrido, considerando que fue un gesto de desprecio hacia la representante mexican, quien esta semana ha acaparado la atención mundial por alzar la voz frente al anfitrión del certamen.
Publicidad
La reacción de Fátima Bosch ante la polémica
Según señalan algunos usuarios, la aparente incomodidad de Bosch sería visible, ya que únicamente observa y sonríe con supuesto disimulo mientras sus compañeras interactúan en la sesión de preguntas y respuestas.
Esta nueva polémica en torno a Fátima Bosch surge pocos días después de que Miss México denunciara públicamente haber sido llamada “tonta” por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, durante un evento previo a la ceremonia de imposición de bandas.
El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de reacciones y atención internacional hacia lo ocurrido, incluso el empresario tuvo que ofrecer una disculpa pública.
Posteriormente, la representante mexicana en Miss Universe compartió un poderoso mensaje de orgullo y fortaleza nacional en medio de la controversia que ha marcado los primeros días del certamen.: “Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia”, escribió en sus redes sociales.