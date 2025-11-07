Un golpe más al ex príncipe Andrés: Congreso de EU le pide testificar en la investigación de Jeffrey Epstein

Congreso de EU pide al ex príncipe Andrés testificar en la investigación de Jeffrey Epstein

Según informes de People, la carta enviada por el representante Robert Garcia de California, principal demócrata del comité, hace un llamado al ex príncipe Andrés para que participe en una entrevista transcrita antes del 20 de noviembre de este año "debido a la urgencia y gravedad del asunto" con el objetivo de esclarecer los crímenes de Jeffrey Epstein y de sus posibles cómplices.

"Se ha informado públicamente que su amistad con el Sr. Epstein comenzó en 1999 y que mantuvieron una estrecha relación durante y después de su condena en 2008 por captación de menores para la prostitución", escribieron los demócratas del comité en una carta dirigida a Andrés.

Además, en su escrito, el comité hace referencia a una mujer clave, Virginia Giuffre, cuya memoria póstuma incluye fuertes acusaciones contra el ex príncipe. Además, se menciona el análisis de registros financieros y vuelos vinculados a Epstein, donde el nombre de Andrés aparece en listas de viaje y pagos cuestionables.

La fotografía en la que aparecen el príncipe Andrés, Virginia Giuffre (entonces Roberts) y Ghislaine Maxwell fue publicada en agosto pasado por el Distrito del Sur de Nueva York. (HANDOUT/AFP)

Pese a esta solicitud, el comité carece de la autoridad para obligar legalmente a un ciudadano extranjero a testificar, lo que hace que su participación dependa de su voluntad. Algunas voces republicanas en el comité han tachado la petición de “movimiento mediático” sin sustancia jurídica.