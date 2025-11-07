Gracias a la publicación de un documento que se entregó en julio como parte de las evidencias del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni, se han revelado nombres de posibles testigos por parte de Blake Lively. Recordemos que Blake acusa a Baldoni de crear un ambiente de trabajo hostil y discriminatorio, así como acoso sexual durante las grabaciones de It ends with us. Más tarde se señalaron mutuamente por, presuntamente, orquestar campañas de desprestigio en contra del
Taylor Swift, Gigi Hadid y Hugh Jackman: involucran a más celebridades en pleito de Blake Lively y Justin Baldoni
Gracias a la publicación de un documento que se entregó en julio como parte de las evidencias del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni, se han revelado nombres de posibles testigos por parte de Blake Lively. Recordemos que Blake acusa a Baldoni de crear un ambiente de trabajo hostil y discriminatorio, así como acoso sexual durante las grabaciones de It ends with us. Más tarde se señalaron mutuamente por, presuntamente, orquestar campañas de desprestigio en contra del
¿Quiénes son los nuevos posibles testigos famosos de Blake Lively?
En el documento que hizo público este 5 de noviembre, se enlistan más de 100 nombres de posibles testigos por parte de la defensa de Blake Lively, dentro de los que resaltan celebridades que se hacían ajenos al caso. Los famosos nombrados son:
- Taylor Swift
- Emily Blunt
- Gigi Hadid
- Hugh Jackman
- Hermanas de la banda HAIM: Danielle, Este y Alana Haim.
Otras celebridades que se nombran posibles testigos son el esposo de Blake Lively, Ryan Reynolds, así como algunos miembros del reparto de It ends with us como Jenny Slate, Colleen Hoover e Isabela Ferrer. Otras celebridades mencionadas son sus compañeros de cast de la película Un verano en pantalones (2005): Alexis Bledel, Amber Tamblyn y America Ferrera.
¿Taylor Swift, Gigi Hadid y el resto de celebridades mencionadas tendrán que testificar?
En realidad, las celebridades mencionadas en el documento publicado aún no son testigos del caso y únicamente forman parte de una lista que tanto Blake Lively como Justin Baldoni tuvieron que entregar individualmente como parte del proceso de investigación del caso.
¿Cuánto dinero exigen Blake Lively y Justin Baldoni en sus demandas?
Blake Lively busca una compensación económica de más de $160 millones de dólares por daño hacia su persona. Esta cantidad se divide en $56 millones por perdida de ingresos, $71 millones por pérdida de ganancia en sus negocios Betty Buzz, Betty Booze y Blake Brown Beauty, así como $34 millones por daño a su reputación. Blake Lively también exige la compensación por el daño emocional que sufrió y el gasto hecho en abogados.
Como respuesta, Justin Baldoni contrademandó por $400 millones de dólares al acusar a Blake Lively, Ryan Reynolds y el publicista de la pareja por difamación y extorsión; sin embargo, su demanda fue rechazada en junio de este 2025.
El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa siendo una de las mayores polémicas entre celebridades de este 2025 a pesar de que el conflicto comenzó durante el estreno de la película It ends with us en agosto de 2024. Se espera este caso sea finalmente resuelto en el juicio a realizar en marzo de 2026.