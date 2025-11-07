Taylor Swift, Gigi Hadid y Hugh Jackman: involucran a más celebridades en pleito de Blake Lively y Justin Baldoni

¿Quiénes son los nuevos posibles testigos famosos de Blake Lively?

En el documento que hizo público este 5 de noviembre, se enlistan más de 100 nombres de posibles testigos por parte de la defensa de Blake Lively, dentro de los que resaltan celebridades que se hacían ajenos al caso. Los famosos nombrados son:

- Taylor Swift

- Emily Blunt

- Gigi Hadid

- Hugh Jackman

- Hermanas de la banda HAIM: Danielle, Este y Alana Haim.

Ellos son algunas de las celebridades mencionadas como posibles testigos por parte de Blake Lively. (Getty Images)

Otras celebridades que se nombran posibles testigos son el esposo de Blake Lively, Ryan Reynolds, así como algunos miembros del reparto de It ends with us como Jenny Slate, Colleen Hoover e Isabela Ferrer. Otras celebridades mencionadas son sus compañeros de cast de la película Un verano en pantalones (2005): Alexis Bledel, Amber Tamblyn y America Ferrera.

¿Taylor Swift, Gigi Hadid y el resto de celebridades mencionadas tendrán que testificar?

En realidad, las celebridades mencionadas en el documento publicado aún no son testigos del caso y únicamente forman parte de una lista que tanto Blake Lively como Justin Baldoni tuvieron que entregar individualmente como parte del proceso de investigación del caso.