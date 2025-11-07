Sean 'Diddy' rompe su promesa de sobriedad: Lo descubren tomando alcohol clandestino en la cárcel

Sean 'Diddy' Combs es acusado de consumir alcohol casero en prisión

El escándalo alrededor de Sean “Diddy” Combs suma un nuevo capítulo. Mientras cumple su sentencia en la prisión de Fort Dix, el magnate de la música habría tenido “problemas con los funcionarios de la prisión” por consumir “alcohol casero”, según informaron fuentes a TMZ.

De acuerdo con el medio, la bebida que sorprendieron a Combs preparando se elabora con una mezcla de azúcar, refresco Fanta y manzanas, que se deja fermentar durante dos semanas para producir alcohol.

P. Diddy en el Bad Boy Sound. (FRIDA/Mega/The Grosby Group)

Los informes señalan que los funcionarios de la prisión de baja seguridad (donde Combs, de 56 años, cumple una condena de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución) decidieron trasladarlo de su antigua unidad a una nueva tras el incidente. Sin embargo, algunas fuentes informaron al medio que la decisión ha sido revertida y que permanecerá en su unidad original.

Por otro lado, un funcionario de prisiones declaró a TMZ que “no tenían información” sobre el supuesto incidente.