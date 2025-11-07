El rapero y empresario Sean “Diddy” Combs, quien actualmente está cumpliendo una condena federal, fue acusado de consumir una bebida alcohólica artesanal dentro de la prisión de Federal Correctional Institution, Fort Dix. Este incidente pone en duda su reciente discurso de sobriedad y podría complicar su situación legal.
Sean 'Diddy' rompe su promesa de sobriedad: Lo descubren tomando alcohol clandestino en la cárcel
El escándalo alrededor de Sean “Diddy” Combs suma un nuevo capítulo. Mientras cumple su sentencia en la prisión de Fort Dix, el magnate de la música habría tenido “problemas con los funcionarios de la prisión” por consumir “alcohol casero”, según informaron fuentes a TMZ.
De acuerdo con el medio, la bebida que sorprendieron a Combs preparando se elabora con una mezcla de azúcar, refresco Fanta y manzanas, que se deja fermentar durante dos semanas para producir alcohol.
Los informes señalan que los funcionarios de la prisión de baja seguridad (donde Combs, de 56 años, cumple una condena de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución) decidieron trasladarlo de su antigua unidad a una nueva tras el incidente. Sin embargo, algunas fuentes informaron al medio que la decisión ha sido revertida y que permanecerá en su unidad original.
Por otro lado, un funcionario de prisiones declaró a TMZ que “no tenían información” sobre el supuesto incidente.
Sean 'Diddy' Combs: cuándo sale de prisión y por qué fue condenado
Sean “Diddy” Combs fue sentenciado el 3 de octubre de este año a 50 meses de prisión (equivalentes a 4 años y 2 meses) tras ser hallado culpable de dos cargos federales de transporte de personas para la prostitución, en violación de la Mann Act.
Su condena incluye además una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada una vez que termine su reclusión.
Aunque Combs fue absuelto de los cargos más graves en su contra (conspiración de crimen organizado (racketeering) y trata de personas con fines sexuales) fue declarado culpable de los dos cargos más leves en base al transporte de personas para fines de prostitución.
Teniendo en cuenta que ya había estado detenido desde septiembre de 2024, las autoridades del sistema penitenciario lo ubican con fecha de liberación estimada para el 8 de mayo de 2028, contando créditos por buen comportamiento y el tiempo ya cumplido.