Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026: aquí la lista completa

La Academia de la Grabación dio a conocer este día la lista de nominados para la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.
En esta edición sorprenden nombres consolidados y nuevas promesas, con presencia notable de artistas como Kendrick Lamar, Bad Bunny, Justin Bieber y Lady Gaga.
Publicidad
La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2026
Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.
El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor grabación del año y mejor álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".
Entre las novedades de esta edición, los Grammy incluyen dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Tradicional de Country, mientras que la categoría anteriormente conocida como Mejor Álbum de Country se renombró como Mejor Álbum Contemporáneo de Country.
Álbum del Año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
MUTT – Leon Thomas
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor álbum pop
SWAG - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Something Beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins