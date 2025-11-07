Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026: aquí la lista completa

La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2026

Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.

El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor grabación del año y mejor álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Entre las novedades de esta edición, los Grammy incluyen dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Tradicional de Country, mientras que la categoría anteriormente conocida como Mejor Álbum de Country se renombró como Mejor Álbum Contemporáneo de Country.

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor álbum pop

SWAG - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins

Kendrick Lamar tiene nueve nominaciones en los premios Grammy. (Getty Images )

Grabación del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

luther – Kendrick Lamar & SZA

The Subway – Chappell Roan

Mejor álbum de música africana

Love - Burna Boy

With You - Davido ft. Omah Lay

Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin

Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid

PUSH 2 START - Tyla

Sabrina Carpenter (Getty Images)

Mejor interpretación Metal