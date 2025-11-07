Publicidad

Espectáculos

Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026: aquí la lista completa

Kendrick Lamar lidera la carrera hacia los Grammy 2026 con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter. Conoce todos los nominados.
vie 07 noviembre 2025 11:25 AM
kendrick-lamar-nominados-grammy-2026.jpg
Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy 2026. (Getty Images)

La Academia de la Grabación dio a conocer este día la lista de nominados para la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrarán el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

En esta edición sorprenden nombres consolidados y nuevas promesas, con presencia notable de artistas como Kendrick Lamar, Bad Bunny, Justin Bieber y Lady Gaga.

La lista completa de los nominados a los premios Grammy 2026

Kendrick Lamar encabeza con nueve nominaciones la lista de favoritos para los premios Grammy, seguido de Cirkut, Jack Antonoff y Lady Gaga, con siete nominaciones respectivamente, informó la Academia de Grabación este viernes.

El puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de mejor grabación del año y mejor álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Entre las novedades de esta edición, los Grammy incluyen dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Tradicional de Country, mientras que la categoría anteriormente conocida como Mejor Álbum de Country se renombró como Mejor Álbum Contemporáneo de Country.

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor álbum pop

  • SWAG - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful - Miley Cyrus
  • Mayhem - Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swins
The Pop Out ‚Äì Ken & Friends Presented by pgLang and Free Lunch
Kendrick Lamar tiene nueve nominaciones en los premios Grammy. (Getty Images )

Grabación del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • luther – Kendrick Lamar & SZA
  • The Subway – Chappell Roan

Mejor álbum de música africana

  • Love - Burna Boy
  • With You - Davido ft. Omah Lay
  • Hope & Lov - Eddy Kenzo / Mehran Matin
  • Gimme Dat - Ayra Starr ft. Wizkid
  • PUSH 2 START - Tyla
2023 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals
Sabrina Carpenter (Getty Images)

Mejor interpretación Metal

  • Night Terror- Dream Theater
  • Lachryma - Ghost
  • Emergence - Sleep Token
  • Soft Spine - Spiritbox
  • Birds - Turnstile
Productor del Año No Clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Mejor Compositor del Año en categoría No Clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Canción del Año

  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • DtMF – Bad Bunny
  • luther – Kendrick Lamar & SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
Billie Eilish
Billie eliminó las apps de su teléfono y confesó que se sentía más libre y menos comparada con los demás. Ed Sheeran se alejó por más de un año para disfrutar de su familia y volver a componer sin distracciones. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify)

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Chappell Roan (Getty Images)

Mejor Interpretación Pop Solista

  • DAISIES - Justin Bieber
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Disease - Lady Gaga
  • The Subway - Chappell Roan
  • Messy - Lola Young

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Gabriela – KATSEYE
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • 30 For 30 – SZA & Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Rock

  • private music – Deftones
  • I quit – HAIM
  • From Zero – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Idols – YUNGBLUD
96th Annual Academy Awards - Press Room
Bad Bunny (Getty Images)

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • MIXTEIP - J Balvin
  • Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
  • Naiki - Nicki Nicole
  • EUB Delux - Trueno
  • Sinfónico (En vivo) - Yandel

Mejor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out - Clips
  • Glorious - GloRilla
  • God Does Like Ugly’ - JID
  • GNX - Kendrick Lamar
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Premios Grammy

Portada Quien Octubre 25

