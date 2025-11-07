El peor estreno de Kim Kardashian: califican con cero su debut como protagonista en la serie 'All’s Fair’

Kim Kardashian es criticada por su actuación en la serie 'All's Fair'

La nueva serie All’s Fair, protagonizada por Kim Kardashian, fue recibida con una ola de críticas apenas horas después de su estreno. Según diversos medios, la serie debutó con una calificación del 0% en Rotten Tomatoes (sitio especializado en reseñas de cine y televisión), un rating prácticamente inédito en la industria televisiva.

All’s Fair es una producción de Ryan Murphy que cuenta con un elenco estelar que incluye a Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close y Niecy Nash‑Betts, entre otros. En la trama, Kim Kardashian interpreta a "Allura Grant", una abogada que lidera un bufete de divorcios conformado únicamente por mujeres.

Kim Kardashian es criticada por su participación en "All's Fair". (Neil P. Mockford/Getty Images)

Sin embargo, la recepción de la serie fue catastrófica: publicaciones en The Guardian definieron la serie como “fascinantemente incomprensiblemente, existencialmente terrible”. Los críticos coincidieron en señalar que el guion es superficial, los diálogos son "tontos" y la actuación de Kardashian es “rígida y sin emoción".

Critics and TV journalists are eviscerating Ryan Murphy’s #AllsFair, starring Kim Kardashian, calling the Hulu legal drama “existentially terrible,” “tacky,” a “disaster zone” and "maybe the worst TV drama ever," among other pans. https://t.co/AXhrKCfPD9 pic.twitter.com/xytcJgjVjp — Variety (@Variety) November 4, 2025

Por otro lado, en plataformas como X (antes Twitter) y Reddit, los internautas no han escatimado en críticas hacia la serie y, en especial, hacia la actuación de Kim Kardashian. Algunos comentarios revelan que muchos espectadores sienten que la actriz “aparenta” interpretar su papel en lugar de vivirlo.

Kim Kardashian has lived in a protected bubble her entire life, how is she supposed to ‘act’ when she has zero real life experience to draw from, she lives in a world where if she has a problem she calls a fixer, ‘All’s Fair’ isn’t even a hate watch it is diabolically bad 1/10 pic.twitter.com/xyrASYOqId — Andrew McBride (@andrewmcb) November 6, 2025

Aunque la participación de Kardashian como protagonista y productora (junto con su madre, Kris Jenner) generó altas expectativas, el resultado ha supuesto uno de los lanzamientos televisivos más castigados por la crítica en los últimos tiempos.

Ryan Murphy habla sobre la participación de Kim Kardashian: “Me sorprendió que dijera sí”

El renombrado showrunner Ryan Murphy recordó recientemente en una entrevista cómo surgió la participación de Kim Kardashian en All’s Fair, su nueva serie protagonizada por ella. Durante una conversación sobre el proyecto, Murphy relató que en un primer encuentro propuso una idea de reality show a Kim y a su mamá, Kris Jenner, pero enseguida comprendió que no era lo adecuado.

“Fui a la casa de Kris con algo que jamás había hecho en mi carrera: un pitch de reality, y no funcionó. Empecé emocionado, pero cualquiera que intente presentar algo a Kim ya lo perdió cuando ella saca el teléfono para escribir", dijo.

Fue entonces cuando Kris Jenner intervino con una sugerencia clave: “Eso estuvo lindo, cariño, pero deberías escribir un papel para Kim".

Elenco de 'All's Fair', la nueva serie de Ryan Murphy (PLeSe/Getty Images)

La propuesta aterrizó, Kim aceptó y Murphy confesó haberse quedado sorprendido: “Me intrigaba mucho porque ella tiene una vida enorme, una familia gigante… Me asombró que dijera que sí. Cuando le pregunté por qué, ella contestó: ‘Porque es icónico y me gustan las cosas icónicas’. Y eso es muy Kim", señaló.