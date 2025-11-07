Así es la tierna tradición de Tom Cruise con Dakota Fanning en cada celebración de su cumpleaños

Así es la tierna tradición de Tom Cruise con Dakota Fanning cada año en su cumpleaños

Durante una aparición en Watch What Happens Live, Dakota Fanning, quien ahora tiene 31 años, reveló que su amigo Tom Cruise mantiene una tradición continúa sin interrupción.

Cada febrero, el actor le envía un regalo con motivo de su cumpleaños. “Sí, aún los recibo”, respondió cuando el presentador Andy Cohen le preguntó si aún recibía zapatos cada año.

La costumbre comenzó cuando trabajaron juntos en la película La guerra de los mundos (2005), dirigida por Steven Spielberg, en la que Cruise interpretaba al papá de Fanning.

Durante el rodaje, en su 11 cumpleaños, el actor de Misión Imposible le regaló un teléfono Motorola Razr.

Tom Cruise sends Dakota Fanning shoes on her birthday every single year, and Brittany Snow has questions. #WWHL pic.twitter.com/jkEpE71U7G — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) November 7, 2025

A partir del siguiente año, al ver su entusiasmo por los zapatos en la gira de prensa de la película, decidió convertirlos en su regalo anual.

Fanning explicó: “Me encantaban los zapatos cuando era pequeña… así que, desde ese cumpleaños, él siempre me envía zapatos", recordó.

Lo notable es que Cruise no solo envía cualquier par de zapatos, sino que presta atención a los detalles. La actriz de 31 años contó que, a lo largo de los años, él ha tenido en cuenta que su talla ha cambiado y ha adaptado los regalos en consecuencia: “Ha cambiado con los años y él se ha adaptado".