Así es la tierna tradición de Tom Cruise con Dakota Fanning en cada celebración de su cumpleaños

La amistad entre Tom Cruise y Dakota Fanning va más allá de la pantalla: casi dos décadas después de interpretar padre e hija en La guerra de los mundos, Cruise sigue recordando el cumpleaños de Fanning con un gesto cotidiano pero significativo.
Cada año, la actriz recibe un par de “zapatos muy bonitos”, reveló Dakota, sobre su ex compañero de reparto, quien ha mantenido esta costumbre desde que ella tenía 11 años.
Durante una aparición en Watch What Happens Live,Dakota Fanning, quien ahora tiene 31 años, reveló que su amigo Tom Cruise mantiene una tradición continúa sin interrupción.
Cada febrero, el actor le envía un regalo con motivo de su cumpleaños. “Sí, aún los recibo”, respondió cuando el presentador Andy Cohen le preguntó si aún recibía zapatos cada año.
La costumbre comenzó cuando trabajaron juntos en la película La guerra de los mundos(2005), dirigida por Steven Spielberg, en la que Cruise interpretaba al papá de Fanning.
Durante el rodaje, en su 11 cumpleaños, el actor de Misión Imposiblele regaló un teléfono Motorola Razr.
A partir del siguiente año, al ver su entusiasmo por los zapatos en la gira de prensa de la película, decidió convertirlos en su regalo anual.
Fanning explicó: “Me encantaban los zapatos cuando era pequeña… así que, desde ese cumpleaños, él siempre me envía zapatos", recordó.
Lo notable es que Cruise no solo envía cualquier par de zapatos, sino que presta atención a los detalles. La actriz de 31 años contó que, a lo largo de los años, él ha tenido en cuenta que su talla ha cambiado y ha adaptado los regalos en consecuencia: “Ha cambiado con los años y él se ha adaptado".
La entrañable amistad de Tom Cruise y Dakota Fanning
La amistad entre Tom Cruise y Dakota Fanning comenzó en 2005, durante el rodaje de La guerra de los mundos, dirigida por Steven Spielberg.
En la película, Cruise interpreta al papá de Fanning, quien en ese entonces tenía apenas 11 años. La química entre ambos trascendió la pantalla y, con el tiempo, se convirtió en un vínculo especial que ha perdurado durante más de dos décadas.
Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en un lazo personal gracias a pequeños gestos que reflejan el cuidado y la atención de Cruise hacia su joven compañera de reparto.
El primer gesto significativo se dio en el cumpleaños de Fanning, cuando Cruise le regaló un teléfono Motorola Razr, un detalle que la actriz recordó en una reciente entrevista con Andy Cohen.
Durante una aparición en el Festival de Cine de Cannes, Tom Cruise compartió algunos recuerdos sobre su relación con las hermanas Fanning.
Al hablar de Elle Fanning, mencionó que la conocía desde que era niña y destacó lo gratificante que era ver cómo las nuevas generaciones de actores crecían y desarrollaban su talento. “Las generaciones y todos estos actores… es maravilloso verlos”.
Al referirse a Dakota, el actor recordó que la conocía desde que era muy pequeña y subrayó su admiración por ella, calificándola como “muy talentosa”.
Actualmente, Dakota Fanning reconoce sentirse “muy bien" con su carrera actual y nota que la amistad con Tom Cruise es parte de ese apoyo: “He tenido tanta suerte de haber trabajado con personas tan talentosas y profundamente buenas. Sin duda, tengo una red de apoyo".