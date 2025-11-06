Timothée Chalamet insinúa que un hijo con Kylie Jenner está en sus planes

Timothée Chalamet, conocido por su discreción, ha sido señalado como alguien que respeta la esfera familiar de Kylie Jenner, incluyendo su rol como madre, una cualidad que ella valoraría especialmente.

Aunque la pareja no ha confirmado públicamente todos los detalles de su relación, los indicios apuntan a un vínculo que está evolucionando hacia niveles más profundos.

Uno de los temas que ha cobrado fuerza en torno a la pareja es la posibilidad de ampliar la familia. Chalamet, entrevistado recientemente, indicó que tener hijos podría estar en el radar.

"Eso podría estar en nuestros planes”, dijo a Vogue.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Mike Stobe/Getty Images)

Por su parte, fuentes cercanas a la empresaria afirman que Kylie Jenner considera la idea de tener otro hijo junto al actor, al destacar que él “es tan bueno” con sus hijos que lo ve como un candidato ideal.

Aunque aún no se ha confirmado que la pareja haya dado el paso definitivo, el hecho de que ambos hablen del tema indica que están evaluando seriamente lo que implicaría "dar el siguiente paso".