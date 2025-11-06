Desde que se conocieron en los primeros meses de 2023, Timothée Chalamet y Kylie Jenner han sido fotografiados en diversos eventos, como la alfombra roja del Golden Globe Awards y otros encuentros sociales, lo que confirmó que su relación había trascendido el círculo de rumores.
Las fuentes cercanas describen una dinámica en la que ambos “trabajan” en estar presentes a pesar de sus agendas exigentes.
Timothée Chalamet insinúa que un hijo con Kylie Jenner está en sus planes
Timothée Chalamet, conocido por su discreción, ha sido señalado como alguien que respeta la esfera familiar de Kylie Jenner, incluyendo su rol como madre, una cualidad que ella valoraría especialmente.
Aunque la pareja no ha confirmado públicamente todos los detalles de su relación, los indicios apuntan a un vínculo que está evolucionando hacia niveles más profundos.
Uno de los temas que ha cobrado fuerza en torno a la pareja es la posibilidad de ampliar la familia. Chalamet, entrevistado recientemente, indicó que tener hijos podría estar en el radar.
"Eso podría estar en nuestros planes”, dijo a Vogue.
Por su parte, fuentes cercanas a la empresaria afirman que Kylie Jenner considera la idea de tener otro hijo junto al actor, al destacar que él “es tan bueno” con sus hijos que lo ve como un candidato ideal.
Aunque aún no se ha confirmado que la pareja haya dado el paso definitivo, el hecho de que ambos hablen del tema indica que están evaluando seriamente lo que implicaría "dar el siguiente paso".
¿Cuántos hijos tiene Kylie Jenner y quién es el padre?
Antes de comenzar su relación con Timothée Chalamet, Kylie Jenner ya es madre de dos hijos. Su primera hija, Stormi Webster, nació en febrero de 2017, y su segundo hijo, Aire Webster, llegó en febrero de 2022.
Ambos son fruto de su relación con el rapero Travis Scott, con quien mantuvo un vínculo desde 2017 hasta 2022.
A lo largo de los años, Jenner ha compartido detalles de su maternidad, destacando cómo sus hijos se han convertido en una prioridad absoluta en su vida y en el centro de muchas de sus decisiones personales y profesionales.