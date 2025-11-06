La verdad detrás de la colaboración de Travis Barker con Dr. Simi en México

El anuncio se dio mediante un video publicado en Instagram por la cuenta del famosos personaje de las farmacias, en el que aparece Dr. Simi tocando la batería en un set totalmente blanco, acompañado del texto: “¡Grandes noticias, Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9 500 tiendas en todo México!”

Aunque en redes sociales se dispararon los rumores de que Blink-182 podría encabezarse el Simi Fest 2025, programado para el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ni la banda ni la organización del festival han confirmado su participación.

No obstante, esta alianza tiene como objetivo la distribución de la línea Barker Wellness, fundada por Travis Barker, que incluye productos veganos y naturales para cuidado físico y mental, como cremas para recuperación muscular, aceites relajantes y bálsamos para tatuajes.

Hasta ahora, esos productos habían estado disponibles únicamente en línea, pero con el acuerdo serán vendidos en las sucursales de Farmacias Similares en México.