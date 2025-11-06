La vida de la leyenda Michael Jackson será plasmada en la película biográfica 'Michael' y el primer vistazo ya está aquí. Dirigida por Anotine Fuqua, la cinta traza la trayectoria del rey del pop desde sus días en The Jackson 5 hasta su consagración como una figura global de la música.
El sobrino de Michael Jackson interpretará al rey del pop en su biopic, así se ve en el papel
Michael será interpretado por nada más y nada menos que su sobrino
El protagonista de la película será Jafaar Jackson, sobrino de Michael Jackson, en lo que representa su debut cinematográfico. A su lado, se suman nombres como Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier.
La elección del protagonista siendo un miembro de la familia Jackson, promete dotar a la película de autenticidad, con un matiz emotivo que trascienda una película biográfica.
El tráiler muestra a Jaafar en poses icónicas, atuendos y coreografías del Michael que todos conocemos y queremos: con su chamarra roja de 'Thriller'.
El guión está pensado para trazar su camino en la industria musical en los momentos más importantes de su vida, como el descubrimiento de su talento extraordinario y su iniciación en los escenarios, prometiendo una versión más profunda y humana de Michael. Graham King, productor, declaró que "busca humanizar, no sanitizar, y presentar la historia más contundente e imparcial que pueda capturar".
¿Cuándo se estrenará 'Michael' en cines?
El proyecto experimentó varios atrasos en su fecha de estreno, la cual era originalmente este año, pero terminó por ser programada para un estreno en cines el 24 de abril de 2026.
Con su presupuesto de $155 millones de dólares, se posiciona como una de las apuestas cinematográficas más grandes del siguiente año.
La película se está colocando también como una de las más debatidas del 2026, respecto al ángulo que se la dará a la historia.
¿Quién es Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson que lo interpretará en su biopic?
Jaafar Jackson es hijo de Jermain Jackson, hermano de Michael, y Alejandra Oaziaza. Desde muy joven mostró interés en el mundo del entretenimiento, comenzando a cantar y bailar desde los 12 años.
En 2019, lanzó su sencillo debut Got Me Singing como parte de su carrera musical, la cual podría verse muy beneficiada tras su interpretación de Michael Jackson en la película, pues es su oportunidad de demostrarle al mundo sus dotes artísticos.
¿Qué ha dicho Jaafar sobre su papel en 'Michael'?
En enero de 2023 se confirmó su papel en la película, y tras el anuncio, Jafaar tomó sus redes sociales para anunciar lo honrado que se siente de traer la historia de su tío a la pantalla grande.
De acuerdo con el director, conocer a Jafaar fue una "conexión espiritual por su habilidad natural para emular a Michael y su química con la cámara".
La historia del rey del pop ha sido narrada desde incontables enfoques: el musical, el polémico y, ahora, el humano. Y la interpretación de Jaafar como su tío promete una dimensión emocional que ningún otro actor podría haberle dado al papel. A unos meses de su estreno, el tráiler ya anticipa un viaje al corazón de una era que cambió para siempre nuestra visión sobre la música y el espectáculo.