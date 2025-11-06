El sobrino de Michael Jackson interpretará al rey del pop en su biopic, así se ve en el papel

Michael será interpretado por nada más y nada menos que su sobrino

El protagonista de la película será Jafaar Jackson, sobrino de Michael Jackson, en lo que representa su debut cinematográfico. A su lado, se suman nombres como Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier.

La elección del protagonista siendo un miembro de la familia Jackson, promete dotar a la película de autenticidad, con un matiz emotivo que trascienda una película biográfica.

El tráiler muestra a Jaafar en poses icónicas, atuendos y coreografías del Michael que todos conocemos y queremos: con su chamarra roja de 'Thriller'.

El guión está pensado para trazar su camino en la industria musical en los momentos más importantes de su vida, como el descubrimiento de su talento extraordinario y su iniciación en los escenarios, prometiendo una versión más profunda y humana de Michael. Graham King, productor, declaró que "busca humanizar, no sanitizar, y presentar la historia más contundente e imparcial que pueda capturar".

The Jackson Five (Fuente: Getty Images) (Frank Barratt/Getty Images)

¿Cuándo se estrenará 'Michael' en cines?

El proyecto experimentó varios atrasos en su fecha de estreno, la cual era originalmente este año, pero terminó por ser programada para un estreno en cines el 24 de abril de 2026.

Con su presupuesto de $155 millones de dólares, se posiciona como una de las apuestas cinematográficas más grandes del siguiente año.

La película promete una visión más humana hacia Michael Jackson. (Especial)

La película se está colocando también como una de las más debatidas del 2026, respecto al ángulo que se la dará a la historia.