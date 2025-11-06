El príncipe William recuerda a su mamá, la princesa Diana: visita los mismos lugares que ella

Cinco países que el príncipe William ha visitado al igual que Ladt Di

India

Junto al actual rey Carlos III, la princesa Diana viajó en 1992 a la India para una visita oficial por parte de la Familia Real británica.

Un aspecto que llamó la atención durante el viaje fue que Diana y Carlos lucían distantes. En Nueva Delhi, Diana se presentó en orfanatos y hospitales e incluso visitó el monumento conmemorativo a Mahatma Gandhi. Otro lugar que visitaron fue el Taj Mahal.

En el caso del príncipe William, su visita a la India en 2016 fue el primer viaje como pareja que tuvo junto a la entonces duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Su objetivo fue buscar cooperación cultural entre ambas naciones y rendir homenaje al legado que Lady Di generó durante su visita, 24 años antes.

En aquella ocasión, William y Kate visitaron Mumbai, Nueva Delhi, el Parque Nacional Kaziranga y al igual que Diana, el Taj Mahal.

Tanto la princesa Diana como el príncipe William han realizado apoyo social en India. (Getty Images / Instagram - @princessdianaa)

Pakistán

La princesa Diana no fue solo una vez a Pakistán, en realidad visitó este país un total de tres veces: la primera en 1991, fue una visita oficial de Estado; las siguientes en 1996 y 1997, fueron viajes privados donde la princesa Diana realizó ayuda humanitaria y convivió con pacientes de cáncer infantil.

Se cree que durante estos viajes Diana se enamoró del Dr. Hasnat Khan, un cirujano pakistaní.

Por su parte, el príncipe William visitó Pakistán en octubre de 2019 nuevamente junto a Kate Middelton.

Durante esta visita se buscó fortalecer la relación entre el país y Reino Unido. El encargado de recibirlos fue el primer ministro Imran Khan, el mismo que dio la bienvenida a Lady Di durante sus visitas a Pakistán. William y Kate visitaron el mismo hospital que la princesa Diana décadas antes.

Durante sus visitas a Pakistán, para el príncipe William y la princesa Diana fue importante ayudar a los más necesitados. (Instagram - @brownhistory / Getty Images)

Francia

Uno de los destinos favoritos de la princesa Diana fue Francia, principalmente París.

Durante sus visitas oficiales como miembro de la Familia Real, participó en eventos y galas diplomáticas junto al entonces príncipe Carlos.

Al igual que en el resto de países, la princesa Diana visitó instituciones benéficas y hospitales. Lamentablemente, en agosto de 1997, falleció en un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l’Alma en París.

Al igual que su mamá, el príncipe William ha asistido a Francia en varias ocasiones, la primera de ellas en 2017, cuando se reunió con el presidente del momento, François Hollande.

Durante sus estancias en París ha visitado el Museo d’Orsay e incluso disfrutó de un partido de rugby entre Francia y Gales.