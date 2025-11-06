El príncipe William recuerda a su mamá, la princesa Diana: visita los mismos lugares que ella

Esta semana, el príncipeWilliam visitó Brasil y durante su estancia en el país sudamericano se tomó una fotografía en el monumento delCristo Redentor, al igual que la princesa Diana lo hizo en 1991.
Esta fotografía nos llevó a recordar aquellos lugares que William ha visitado años después de que su mamá también lo hiciera.
Publicidad
Cinco países que el príncipe William ha visitado al igual que Ladt Di
India
Junto al actual rey Carlos III, la princesa Diana viajó en 1992 a la India para una visita oficial por parte de la Familia Real británica.
Un aspecto que llamó la atención durante el viaje fue que Diana y Carlos lucían distantes. En Nueva Delhi, Diana se presentó en orfanatos y hospitales e incluso visitó el monumento conmemorativo a Mahatma Gandhi. Otro lugar que visitaron fue el Taj Mahal.
En el caso del príncipe William, su visita a la India en 2016 fue el primer viaje como pareja que tuvo junto a la entonces duquesa de Cambridge, Kate Middleton.
Su objetivo fue buscar cooperación cultural entre ambas naciones y rendir homenaje al legado que Lady Di generó durante su visita, 24 años antes.
En aquella ocasión, William y Kate visitaron Mumbai, Nueva Delhi, el Parque Nacional Kaziranga y al igual que Diana, el Taj Mahal.
Pakistán
La princesa Diana no fue solo una vez a Pakistán, en realidad visitó este país un total de tres veces: la primera en 1991, fue una visita oficial de Estado; las siguientes en 1996 y 1997, fueron viajes privados donde la princesa Diana realizó ayuda humanitaria y convivió con pacientes de cáncer infantil.
Se cree que durante estos viajes Diana se enamoró del Dr. Hasnat Khan, un cirujano pakistaní.
Por su parte, el príncipe William visitó Pakistán en octubre de 2019 nuevamente junto a Kate Middelton.
Durante esta visita se buscó fortalecer la relación entre el país y Reino Unido. El encargado de recibirlos fue el primer ministro Imran Khan, el mismo que dio la bienvenida a Lady Di durante sus visitas a Pakistán. William y Kate visitaron el mismo hospital que la princesa Diana décadas antes.
Francia
Uno de los destinos favoritos de la princesa Diana fue Francia, principalmente París.
Durante sus visitas oficiales como miembro de la Familia Real, participó en eventos y galas diplomáticas junto al entonces príncipeCarlos.
Al igual que en el resto de países, la princesa Diana visitó instituciones benéficas y hospitales. Lamentablemente, en agosto de 1997, falleció en un accidente automovilístico en eltúnel del Pont de l’Almaen París.
Al igual que su mamá, el príncipe William ha asistido a Francia en varias ocasiones, la primera de ellas en 2017, cuando se reunió con el presidente del momento, François Hollande.
Durante sus estancias en París ha visitado el Museo d’Orsay e incluso disfrutó de un partido de rugbyentre Francia y Gales.
Publicidad
Estados Unidos
Lady Di visitó varias veces Estados Unidos y llegó a conocer Washington D.C., Nueva York y Chicago.
Su primera visita al país fue en 1985 con motivo de una cena de gala en la Casa de Blanca que fue organizada por Ronald Reagan, presidente de ese momento, y su esposa Nancy.
Durante esa ocasión, Diana se robó miradas después de bailar una canción con John Travolta. En 1989 viajó a Nueva York sola, convirtiéndose en su primer viaje sin Carlos.
El príncipe William ha viajado tres veces a Estados Unidos, específicamente ha visitado Los Ángeles, Nueva York, Washington D.C. y Boston.
El primer viaje que realizaron como esposos William y Kate fue a LA, donde asistieron a un evento de BAFTA con el propósito de promover el cine británico. Al igual que su mamá, durante sus viajes a este país visitó distintos voluntariados.
Canadá
Lady Di visitó Canadá en dos ocasiones. En 1983 viajó al país norteamericano para conmemorar el 200 aniversario del establecimiento de la provincia de Nueva Escocia.
La segunda, en 1991, como parte de la celebración del 125 aniversario de la Confederación Canadiense. Durante este segundo viaje, Diana estuvo no solo acompañada de su entonces esposo, Carlos, sino también de William.
El viaje a Canadá de 1991 fue la primera visita oficial del príncipeWilliam al extranjero con tal solo 9 años de edad.
En 2011, 20 años más tarde, el príncipe William regresó al mismo destino pero esta vez junto a su esposa Kate Middleton.
En 2016, siguiendo los pasos de Diana, William y Kate volvieron a viajar a Canadá, pero esta vez junto a sus hijos George y Charlotte.
Aunque William únicamente tenía 15 años cuando la princesa Diana murió, su relación madre e hijo siempre fue muy cercana, por lo que no sorprende que el príncipe de Gales continúe recordando y rindiendo homenaje a su mamá al viajar a aquellos sitios que ella también visitó y donde dejó una huella.
Las fotografías de Diana que William recreó en Brasil son una muestra del cariño que mantiene hacia su mamá.