Sydney Sweeney y el productor musical Scooter Braun fueron vistos caminando de la mano por las calles de Nueva York, pocos días después de que la actriz de 'Euphoria' protagonizara una tensa reunión con su ex-prometido, Jonathan Davino , lo que añade un nuevo giro al panorama sentimental de la joven de 28 años.
Tras el incómodo encuentro con su ex, Sydney Sweeney reaparece de la mano con Scooter Braun en Nueva York
Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos paseando en pleno Manhattan. La actriz y el productor musical caminaron por Central Park mientras iban tomados de la mano y se mostraron visiblemente felices.
El encuentro no pasó desapercibido, especialmente porque llega pocos días después de que Sweeney protagonizara una incómoda discusión con su ex prometido, Jonathan Davino, en Los Ángeles.
Sydney Sweeney and Scooter Braun were spotted taking a stroll through Central Park, NYC 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/pDNPaoEjZj— Page Six (@PageSix) November 5, 2025
Sin embargo, de acuerdo a fuentes citadas por Page Six, lo de Sweeney y Braun “es muy real, no es algo casual”, una frase que deja claro que su conexión parece ir más allá de una simple amistad.
El incómodo reencuentro entre Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino
Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino protagonizaron recientemente un momento cargado de tensión al volver a coincidir públicamente, lo que ha generado especulaciones sobre si se trató de un intento de reconciliación o simplemente de un encuentro incómodo.
La actriz fue captada por los paparazzi al salir de un exclusivo restaurante ubicado en Los Ángeles y abordar un coche tipo Uber. Sin embargo, pocos minutos después, Sweeney sorprendió al bajarse del auto para subir a otro, conducido nada menos que por su ex pareja, el empresario Jonathan Davino.
Las imágenes difundidas por TMZ muestran a Sweeney intentando pasar desapercibida, agachándose para evitar los flashes, mientras Davino la llevaba hacia su casa.
La pareja, que inició su relación en 2018 y se comprometió en 2022, canceló su boda en marzo de 2025 debido, según fuentes, a “problemas importantes” y la apretada agenda de la actriz de Euphoria.
Una fuente cercana señaló que “Sydney y Jonathan han mantenido una relación cordial tras decidir separarse”, pero admitió que “ha sido difícil para ellos simplemente desconectarse”.