Tras el incómodo encuentro con su ex, Sydney Sweeney reaparece de la mano con Scooter Braun en Nueva York

La actriz de 'Euphoria' y el productor musical fueron vistos caminando juntos por Central Park, días después de que ella tuviera un encuentro incómodo con su ex prometido Jonathan Davino.
mié 05 noviembre 2025 02:56 PM
sydney-sweeney-y-scooter-braun.jpg
Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo, una fuente cercana lo confirma. (Getty Images)

Sydney Sweeney y el productor musical Scooter Braun fueron vistos caminando de la mano por las calles de Nueva York, pocos días después de que la actriz de 'Euphoria' protagonizara una tensa reunión con su ex-prometido, Jonathan Davino , lo que añade un nuevo giro al panorama sentimental de la joven de 28 años.

Sydney Sweeney y Scooter Braun son captados juntos en Nueva York

Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos paseando en pleno Manhattan. La actriz y el productor musical caminaron por Central Park mientras iban tomados de la mano y se mostraron visiblemente felices.

El encuentro no pasó desapercibido, especialmente porque llega pocos días después de que Sweeney protagonizara una incómoda discusión con su ex prometido, Jonathan Davino, en Los Ángeles.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes citadas por Page Six, lo de Sweeney y Braun “es muy real, no es algo casual”, una frase que deja claro que su conexión parece ir más allá de una simple amistad.

El incómodo reencuentro entre Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino

Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino protagonizaron recientemente un momento cargado de tensión al volver a coincidir públicamente, lo que ha generado especulaciones sobre si se trató de un intento de reconciliación o simplemente de un encuentro incómodo.

La actriz fue captada por los paparazzi al salir de un exclusivo restaurante ubicado en Los Ángeles y abordar un coche tipo Uber. Sin embargo, pocos minutos después, Sweeney sorprendió al bajarse del auto para subir a otro, conducido nada menos que por su ex pareja, el empresario Jonathan Davino.

Las imágenes difundidas por TMZ muestran a Sweeney intentando pasar desapercibida, agachándose para evitar los flashes, mientras Davino la llevaba hacia su casa.

InStyle And Kate Spade Dinner At Spring Place
Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación en 2025, tras seis años juntos. (Charley Gallay/Getty Images for InStyle)

La pareja, que inició su relación en 2018 y se comprometió en 2022, canceló su boda en marzo de 2025 debido, según fuentes, a “problemas importantes” y la apretada agenda de la actriz de Euphoria.

Una fuente cercana señaló que “Sydney y Jonathan han mantenido una relación cordial tras decidir separarse”, pero admitió que “ha sido difícil para ellos simplemente desconectarse”.

