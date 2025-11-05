Tras el incómodo encuentro con su ex, Sydney Sweeney reaparece de la mano con Scooter Braun en Nueva York

El incómodo reencuentro entre Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino

Sydney Sweeney y su ex prometido Jonathan Davino protagonizaron recientemente un momento cargado de tensión al volver a coincidir públicamente, lo que ha generado especulaciones sobre si se trató de un intento de reconciliación o simplemente de un encuentro incómodo.

La actriz fue captada por los paparazzi al salir de un exclusivo restaurante ubicado en Los Ángeles y abordar un coche tipo Uber. Sin embargo, pocos minutos después, Sweeney sorprendió al bajarse del auto para subir a otro, conducido nada menos que por su ex pareja, el empresario Jonathan Davino.

Las imágenes difundidas por TMZ muestran a Sweeney intentando pasar desapercibida, agachándose para evitar los flashes, mientras Davino la llevaba hacia su casa.

Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación en 2025, tras seis años juntos. (Charley Gallay/Getty Images for InStyle)

La pareja, que inició su relación en 2018 y se comprometió en 2022, canceló su boda en marzo de 2025 debido, según fuentes, a “problemas importantes” y la apretada agenda de la actriz de Euphoria.

Una fuente cercana señaló que “Sydney y Jonathan han mantenido una relación cordial tras decidir separarse”, pero admitió que “ha sido difícil para ellos simplemente desconectarse”.