Tom Brady revela que su perro Junie es un clon de su fallecida mascota Lua

Perder a una mascota puede sentirse como perder a un miembro de la familia, y Tom Brady lo sabe muy bien. Impulsado por el cariño y la nostalgia, el exquarterback de la NFL reveló que su actual perrito, Junie, es en realidad un clon de Lua, su fiel compañera que falleció en 2023.
Durante más de una década, Lua ocupó un lugar muy especial en la familia del exjugador de la NFL. Él y su entonces esposa, Gisele Bündchen, la adoptaron para que formara parte del hogar que compartían con sus hijos.
Durante más de 10 años, Tom Bradycompartió momentos felices con su perrita Lua, una pitbull mestiza. Su fallecimiento en diciembre de 2023 representó un golpe emocional significativo para el exjugador, quien también atravesaba por su reciente divorcio de Gisele Bündchen y su retiro definitivo de la NFL.
"Amo a mis animales. Significan muchísimo para mí y mi familia", aseguró el exquarterback de los New England Patriots. Tom Brady agregó que gracias a la ciencia su familia "tuvo una segunda oportunidad con el clon de su amada perrita".
Fue entonces que reveló cómo fue que recurrió a la ciencia para darle vida a su nueva mascota Junie: "Hace unos años, trabajé con Colossal y utilicé su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre a nuestra perrita de edad avanzada antes de que falleciera", explicó sobre cómo obtuvieron la muestra genética de su primera mascota.
Brady, además, es inversionista en la empresa que opera bajo licencia del Roslin Institute de Edimburgo, reconocido mundialmente por haber clonado a Dolly, la oveja, a finales de los años noventa.
El año pasado, Tom fue fotografiado saliendo del gimnasio con su perrito Fluffy en brazos y acompañado de Junie, quien caminaba junto a él con correa. En ese momento, muchos notaron el gran parecido de Junie con Lua, su antigua mascota, algo que ahora finalmente tiene explicación.
Tom Brady y Gisele Bündchen se despidieron de su perrita Lua
Lua, la perra que acompañó a la familia de Tom Bradypor más de 10 años, murió en diciembre de 2023, al igual que el ahora comentarista de fútbol americano, su exesposa, Gisele Bündchen, sufrió por la pérdida de su mascota, a quien despidió con una emotiva publicación en las redes sociales.
“Nuestra pequeña Lulu, nuestro ángel guardián se ha ido al cielo. Siempre vivirá en nuestros corazones. ¡Ya la extrañamos mucho! #unconditionallove RIP Lua”, escribió la modelo, junto a fotos de su mascota.
Por su parte Brady publicó en sus historias de Instagram una foto de sus hijos despidiéndose de la perrita, quien los acompañó desde que eran muy pequeños: “Te amamos Lua, QEPD, para siempre en nuestros corazones”.