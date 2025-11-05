Tom Brady revela que su perro Junie es un clon de su fallecida mascota Lua

Tom Brady revela que su perro Junie es un clon de su perra Lua

Durante más de 10 años, Tom Brady compartió momentos felices con su perrita Lua, una pitbull mestiza. Su fallecimiento en diciembre de 2023 representó un golpe emocional significativo para el exjugador, quien también atravesaba por su reciente divorcio de Gisele Bündchen y su retiro definitivo de la NFL.

Tom Brady (Instagram)

"Amo a mis animales. Significan muchísimo para mí y mi familia", aseguró el exquarterback de los New England Patriots. Tom Brady agregó que gracias a la ciencia su familia "tuvo una segunda oportunidad con el clon de su amada perrita".

Fue entonces que reveló cómo fue que recurrió a la ciencia para darle vida a su nueva mascota Junie: "Hace unos años, trabajé con Colossal y utilicé su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre a nuestra perrita de edad avanzada antes de que falleciera", explicó sobre cómo obtuvieron la muestra genética de su primera mascota.

Tom Brady (Instagram)

Brady, además, es inversionista en la empresa que opera bajo licencia del Roslin Institute de Edimburgo, reconocido mundialmente por haber clonado a Dolly, la oveja, a finales de los años noventa.