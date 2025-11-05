Desde su arranque en abril de 204, la gira "Las Mujeres Ya no Lloran World Tour" fue un rotundo éxito con más de $327.4 millones de dólares en ganancia de ventas por los más de 2.5 millones de boletos vendidos, 780,000 de estos proviniendo únicamente de la Ciudad de México, con sus 12 conciertos en el Estado GNP.
Shakira hace historia: se convierte en la artista latina más taquillera de todos los tiempos
Shakira, la cantante femenina más popular de la historia
Los números que trajo "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" la ubicaron como la mujer latina con la gira más taquillera de la historia, y la segunda de un artista latino en general, dejando a Shakira detrás sólo del Sol de México, Luis Miguel, quien generó un total de $409.5 millones de dólares a lo largo de sus 190 conciertos.
Incluso con una visible diferencia entre la gira de Luismi y Shakira, la colombiana podría alcanzar el primer lugar de la gira más rentable por un artista latino gracias a las fechas faltantes de su tour en Diciembre.
Shakira nunca dejó de evolucionar su carrera
Este récord no llegó por casualidad a las manos de la intérprete de "Soltera", desde sus inicios ha sabido capitalizar su talento y autenticidad como pocos artistas pueden igualar.
Con álbumes como "Fijación Oral" y éxitos globales como 'Hips Don't Lie', cimentó su carrera internacional con una gran relevancia en la cultura pop. Su capacidad para llenar arenas y, a partir de esta gira, estadios viene de su flexibilidad para cantar en diferentes géneros musicales, idiomas, y una excelente puesta en escena durante sus conciertos.
Además, gracias a sus hits más actuales, como su sesión con Bizarrap, fue que logró conectar con generaciones más nuevas. Su música actual habla de la resiliencia y el liderazgo femenino, donde las mujeres son más que artistas, son las jefas del negocio.
¿Qué sigue para Shakira?
El cierre de su exitosa gira está previsto para diciembre de este año, con paradas en diferentes ciudades y una producción que, de acuerdo a la misma Shakira, elevó el show a otro nivel. En Estados Unidos, se mudará de arenas a estadios para cumplir con la rampante demanda de boletos.
Shakira ya figura en los libros de historia de la industria musical, pero este nuevo hito para su carrera la puede inmortalizar como la artista latina femenina más importante de todos los tiempos.
En pocas palabras, la artista de Barranquilla no sólo hizo historia, la sigue escribiendo día con día.