Shakira hace historia: se convierte en la artista latina más taquillera de todos los tiempos

Shakira, la cantante femenina más popular de la historia

Los números que trajo "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" la ubicaron como la mujer latina con la gira más taquillera de la historia, y la segunda de un artista latino en general, dejando a Shakira detrás sólo del Sol de México, Luis Miguel, quien generó un total de $409.5 millones de dólares a lo largo de sus 190 conciertos.

Incluso con una visible diferencia entre la gira de Luismi y Shakira, la colombiana podría alcanzar el primer lugar de la gira más rentable por un artista latino gracias a las fechas faltantes de su tour en Diciembre.

Shakira (Instagram)

Shakira nunca dejó de evolucionar su carrera

Este récord no llegó por casualidad a las manos de la intérprete de "Soltera", desde sus inicios ha sabido capitalizar su talento y autenticidad como pocos artistas pueden igualar.

Con álbumes como "Fijación Oral" y éxitos globales como 'Hips Don't Lie', cimentó su carrera internacional con una gran relevancia en la cultura pop. Su capacidad para llenar arenas y, a partir de esta gira, estadios viene de su flexibilidad para cantar en diferentes géneros musicales, idiomas, y una excelente puesta en escena durante sus conciertos.

Shakira en un concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Fuente: Getty Images). (Ethan Miller/Getty Images)

Además, gracias a sus hits más actuales, como su sesión con Bizarrap, fue que logró conectar con generaciones más nuevas. Su música actual habla de la resiliencia y el liderazgo femenino, donde las mujeres son más que artistas, son las jefas del negocio.