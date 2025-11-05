Emily Armstrong: la nueva voz de Linkin Park que cerrará el Corona Capital 2025

¿Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park?+

Emily Marcia Armstrong nació el 6 de mayo de 1986 en Los Ángeles, California. Desde pequeña mostró un talento innato para la música: comenzó a escribir canciones a los 11 años y a los 15 ya actuaba en pequeños bares de la ciudad.

Su pasión la llevó a formar en 2002, junto a la guitarrista Siouxsie Medley, la banda Dead Sara, un proyecto de rock alternativo que se convirtió en culto dentro de la escena angelina.

Linkin Park (Getty Images)

Con Dead Sara, Armstrong lanzó temas potentes como Weatherman y Sorry for It All, caracterizados por su energía cruda y una voz desgarradora que podía pasar del susurro a un grito con una naturalidad hipnótica.

Su estilo ha sido comparado con el de vocalistas como Janis Joplin, Brody Dalle y Hayley Williams, por la forma en que combina vulnerabilidad con energía en los escenarios.

Durante la década de 2010, la banda giró con íconos como Muse, The Offspring y Chevelle, ganándose el respeto de la crítica por su autenticidad. Este recorrido consolidó a Emily como una de las voces más potentes del rock alternativo estadounidense.