Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Emily Armstrong: la nueva voz de Linkin Park que cerrará el Corona Capital 2025

Con una voz potente, Emily Armstrong se prepara para conquistar al público mexicano como nueva vocalista de Linkin Park, la banda que cerrará el Corona Capital 2025.
mié 05 noviembre 2025 07:45 PM
Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025
Emily Armstrong, vocalista de Linkin Park. (Getty Images)

El cierre del Corona Capital 2025 promete ser histórico : Linkin Park será la banda encargada de cerrar el festival con un concierto cargado de nostalgia y energía.

Y al frente de este regreso se encuentra Emily Armstrong, la vocalista que ha revitalizado el legado de la agrupación tras la muerte de Chester Bennington.

Publicidad

¿Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park?+

Emily Marcia Armstrong nació el 6 de mayo de 1986 en Los Ángeles, California. Desde pequeña mostró un talento innato para la música: comenzó a escribir canciones a los 11 años y a los 15 ya actuaba en pequeños bares de la ciudad.

Su pasión la llevó a formar en 2002, junto a la guitarrista Siouxsie Medley, la banda Dead Sara, un proyecto de rock alternativo que se convirtió en culto dentro de la escena angelina.

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025
Linkin Park (Getty Images)

Con Dead Sara, Armstrong lanzó temas potentes como Weatherman y Sorry for It All, caracterizados por su energía cruda y una voz desgarradora que podía pasar del susurro a un grito con una naturalidad hipnótica.

Su estilo ha sido comparado con el de vocalistas como Janis Joplin, Brody Dalle y Hayley Williams, por la forma en que combina vulnerabilidad con energía en los escenarios.

Durante la década de 2010, la banda giró con íconos como Muse, The Offspring y Chevelle, ganándose el respeto de la crítica por su autenticidad. Este recorrido consolidó a Emily como una de las voces más potentes del rock alternativo estadounidense.

Publicidad

El salto de Emily Armstrong a Linkin Park

En 2024, tras siete años de silencio, Linkin Park anunció su regreso con un nuevo álbum, From Zero, y una sorpresa: la incorporación de Emily Armstrong como su nueva vocalista. La elección fue el resultado de una larga búsqueda en la que Mike Shinoda y los miembros fundadores querían encontrar una voz capaz de honrar el legado de Chester Bennington sin intentar reemplazarlo.

Armstrong aportó justo eso: una identidad vocal propia, con un rango amplio y una energía emocional que conecta de inmediato con el público. Su interpretación de los clásicos de la banda, como Numb o In the End, ha recibido elogios por su equilibrio entre respeto y reinvención, mientras que en los temas nuevos, como The Emptiness Machine y Break the Cycle, muestra un registro más melódico y oscuro.

Su presencia también ha traído una nueva dinámica al escenario. Emily no busca ocupar el lugar de Chester: lo honra. En entrevistas, ha dicho que su objetivo es “cantar esas canciones con el corazón en la mano y permitir que el público las haga suyas otra vez”.

La presentación más esperada del Corona Capital 2025

Esta es la segunda vez que Linkin Park se presente en México con Emily al frente, y todo apunta a que su show será el gran cierre del festival. La banda promete un recorrido por sus clásicos y su nueva etapa, en un espectáculo que combina poder visual, catarsis y emoción pura.

Publicidad

Tags

Corona Capital

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad