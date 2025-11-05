Emily Armstrong: la nueva voz de Linkin Park que cerrará el Corona Capital 2025

El salto de Emily Armstrong a Linkin Park
En 2024, tras siete años de silencio, Linkin Park anunció su regreso con un nuevo álbum, From Zero, y una sorpresa: la incorporación de Emily Armstrong como su nueva vocalista. La elección fue el resultado de una larga búsqueda en la que Mike Shinoda y los miembros fundadores querían encontrar una voz capaz de honrar el legado de Chester Bennington sin intentar reemplazarlo.
Armstrong aportó justo eso: una identidad vocal propia, con un rango amplio y una energía emocional que conecta de inmediato con el público. Su interpretación de los clásicos de la banda, como Numb o In the End, ha recibido elogios por su equilibrio entre respeto y reinvención, mientras que en los temas nuevos, como The Emptiness Machine y Break the Cycle, muestra un registro más melódico y oscuro.
Su presencia también ha traído una nueva dinámica al escenario. Emily no busca ocupar el lugar de Chester: lo honra. En entrevistas, ha dicho que su objetivo es “cantar esas canciones con el corazón en la mano y permitir que el público las haga suyas otra vez”.
La presentación más esperada del Corona Capital 2025
Esta es la segunda vez que Linkin Park se presente en México con Emily al frente, y todo apunta a que su show será el gran cierre del festival. La banda promete un recorrido por sus clásicos y su nueva etapa, en un espectáculo que combina poder visual, catarsis y emoción pura.