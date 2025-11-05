Confirmado: Los queridos Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán en la cuarta entrega de ‘La momia’

Todos los detalles sobre la nueva película de ‘La momia’

Los encargados de realizar la cuarta película de La momia serán Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, la dupla de directores mejor conocidos como Radio Silence que han dirigido las películas de la saga Scream desde 2022. Como productor, también regresará Sean Daniel, quien también estuvo detrás de las anteriores entregas.

Ellos son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, los directores de la siguiente película de La momia. (Getty Images)

Si bien se desconoce la trama de esta cuarta entrega, se espera que continúe con la historia de las primeras dos películas, ignorando los eventos sucedidos en la película La momia: La tumba del emperador dragón, en la cual Rachel Weisz no participó por problemas de agenda.

La secuela seguirá la historia de la segunda secuela, La momia regresa (2001). (Getty Images)

¿Cuál es la trama que se retomará en ‘La momia’ 4?

En la primera película, La momia, conocimos a Rick O’Connell, interpretado por Brendan Fraser, quien es contratado por la egiptóloga Evelyn Carnahan, Rachel Weisz, para encontrar la ciudad de los muertos llamada Hamunaptra. Después de que Evelyn leyera el Libro de los Muertos, hace que Imhotep, una momia, cobre vida. Mientras trabajan juntos por devolver a la momia al inframundo, Rick y Evelyn se enamoran.

En la primera película Brendan Fraser tenía 31 años, ahora retomará el papel a sus 57 años. (Getty Images)

Para la secuela La momia regresa, se nos presenta a Rick y Evelyn como una pareja casada que además comparte un hijo, Alex, quien accidentalmente usa el Brazalete de Anubis, un objeto que la momia nuevamente revivida, Imhotep, quiere utilizar para encontrar la pirámide del Rey Escorpión. La familia nuevamente debe vencer a la momia.