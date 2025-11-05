A 26 años del estreno de la primera película de La momia en 1999, se ha confirmado que la icónica pareja conformada por Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán para la cuarta entrega de la saga después de dos secuelas: La momia regresa (2001) y La momia: la tumba del emperador dragón.
Confirmado: Los queridos Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán en la cuarta entrega de ‘La momia’
Todos los detalles sobre la nueva película de ‘La momia’
Los encargados de realizar la cuarta película de La momia serán Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, la dupla de directores mejor conocidos como Radio Silence que han dirigido las películas de la saga Scream desde 2022. Como productor, también regresará Sean Daniel, quien también estuvo detrás de las anteriores entregas.
Si bien se desconoce la trama de esta cuarta entrega, se espera que continúe con la historia de las primeras dos películas, ignorando los eventos sucedidos en la película La momia: La tumba del emperador dragón, en la cual Rachel Weisz no participó por problemas de agenda.
¿Cuál es la trama que se retomará en ‘La momia’ 4?
En la primera película, La momia, conocimos a Rick O’Connell, interpretado por Brendan Fraser, quien es contratado por la egiptóloga Evelyn Carnahan, Rachel Weisz, para encontrar la ciudad de los muertos llamada Hamunaptra. Después de que Evelyn leyera el Libro de los Muertos, hace que Imhotep, una momia, cobre vida. Mientras trabajan juntos por devolver a la momia al inframundo, Rick y Evelyn se enamoran.
Para la secuela La momia regresa, se nos presenta a Rick y Evelyn como una pareja casada que además comparte un hijo, Alex, quien accidentalmente usa el Brazalete de Anubis, un objeto que la momia nuevamente revivida, Imhotep, quiere utilizar para encontrar la pirámide del Rey Escorpión. La familia nuevamente debe vencer a la momia.
El fracaso de ‘La momia’ de Tom Cruise
En 2017, se intentó revivir la franquicia teniendo a Tom Cruise y Annabelle Wallis interpretando a un soldado y una arqueóloga que deben enfrentar a la momia de una princesa egipcia llamada Ahmanet.
La momia de 2017 fue considerada un fracaso. A pesar de haber tenido ganancias por $407 USD millones y un presupuesto de $125 USD millones, no tuvo el éxito que se esperaba.
Después de haber regresado a la actuación en 2022 como protagonista de La Ballena y de haberse consolidado como ganador del Oscar por ese mismo papel, Brendar Fraser retomará su entrañable papel de Rick O’Connell de la mano de Rachel Weisz, actriz quien también volverá a dar vida a Evelyn Carnahan después de 26 años del estreno de La momia.