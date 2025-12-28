Harry Styles está de regreso: El cantante sorprende con un video musical del que todos hablan

El video publicado en Youtube (de aproximadamente ocho minutos y medio) fue estrenada el 27 de diciembre de 2025 sin previo anuncio, sorprendiendo a millones de seguidores de Harry Styles que llevan esperando nueva música desde hace más de dos años.

En el clip, se muestran escenas de fans reunidos y esperando fuera del estadio donde Styles ofreció el concierto final de su exitosa gira Love On Tour, realizada en Reggio Emilia, Italia, en julio de 2023. El cantante aparece frente a un piano e interpreta una composición instrumental mientras dice, en italiano: “Escribí esto para ustedes”.

Harry Styles in the ‘Forever, Forever’ premiere video.



“WE BELONG TOGETHER.” pic.twitter.com/QXLTF9ydtI — Oneily Pop (@OneilyPop) December 27, 2025

El cierre del clip incluye la frase “We Belong Together” (Pertenecemos juntos), que fue colocada en pantalla sin más explicación, encendiendo aún más la curiosidad de sus seguidores y dando pie a decenas de teorías.

Mientras algunos fans creen que la frase podría ser una pista sobre un próximo sencillo o un cuarto álbum de estudio, otros opinan que podría tratarse de un teaser para una futura gira o incluso un documental que recoja recuerdos de su Love On Tour.

Harry Styles reaparece tras dos años fuera de los escenarios. (X)

La publicación de “Forever, Forever” se da tras un largo periodo en el que Styles se mantuvo alejado de la escena musical principal después de su último álbum Harry’s House, lanzado en mayo de 2022, que incluyó éxitos como As It Was, Late Night Talking y Satellite. Desde entonces, el artista había centrado su atención en otros proyectos personales y apariciones esporádicas, sin anuncios oficiales de nuevos temas o álbumes.