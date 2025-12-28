Harry Styles volvió a colocarse en el centro de la conversación global tras publicar de forma sorpresiva un video titulado “Forever, Forever” en su canal oficial de YouTube, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre su futuro en la música y marcado el final de uno de los períodos más largos sin lanzamientos del artista.
Harry Styles está de regreso: El cantante sorprende con un video musical del que todos hablan
Harry Styles está de regreso: El cantante sorprende con un video musical del que todos hablan
El video publicado en Youtube (de aproximadamente ocho minutos y medio) fue estrenada el 27 de diciembre de 2025 sin previo anuncio, sorprendiendo a millones de seguidores de Harry Styles que llevan esperando nueva música desde hace más de dos años.
En el clip, se muestran escenas de fans reunidos y esperando fuera del estadio donde Styles ofreció el concierto final de su exitosa gira Love On Tour, realizada en Reggio Emilia, Italia, en julio de 2023. El cantante aparece frente a un piano e interpreta una composición instrumental mientras dice, en italiano: “Escribí esto para ustedes”.
Harry Styles in the ‘Forever, Forever’ premiere video.— Oneily Pop (@OneilyPop) December 27, 2025
“WE BELONG TOGETHER.” pic.twitter.com/QXLTF9ydtI
El cierre del clip incluye la frase “We Belong Together” (Pertenecemos juntos), que fue colocada en pantalla sin más explicación, encendiendo aún más la curiosidad de sus seguidores y dando pie a decenas de teorías.
Mientras algunos fans creen que la frase podría ser una pista sobre un próximo sencillo o un cuarto álbum de estudio, otros opinan que podría tratarse de un teaser para una futura gira o incluso un documental que recoja recuerdos de su Love On Tour.
La publicación de “Forever, Forever” se da tras un largo periodo en el que Styles se mantuvo alejado de la escena musical principal después de su último álbum Harry’s House, lanzado en mayo de 2022, que incluyó éxitos como As It Was, Late Night Talking y Satellite. Desde entonces, el artista había centrado su atención en otros proyectos personales y apariciones esporádicas, sin anuncios oficiales de nuevos temas o álbumes.
Harry Styles y sus dos años lejos del foco: qué hizo durante su ausencia mediática
Tras el cierre de su exitosa gira Love On Tour en 2023, Harry Styles optó por alejarse de los reflectores y reducir drásticamente sus apariciones públicas durante casi dos años.
La decisión llamó la atención de fans y medios, acostumbrados a una presencia constante del artista tanto en la música como en la moda y el cine. Sin embargo, su ausencia no significó inactividad, sino un período de bajo perfil enfocado en lo personal y lo creativo.
Durante este tiempo, Styles se mantuvo alejado de lanzamientos musicales y entrevistas, lo que alimentó especulaciones sobre un posible retiro temporal. En realidad, el cantante habría utilizado este período para descansar tras años de intensa exposición mediática, viajar de forma privada y dedicar tiempo a su círculo íntimo, algo que él mismo ha señalado en el pasado como necesario para preservar su salud mental y su creatividad.
Aunque no publicó nuevo material, su influencia continuó vigente: Styles siguió siendo una referencia en el mundo de la moda, manteniendo colaboraciones con marcas y apareciendo de manera esporádica en eventos selectos, siempre sin hacer declaraciones públicas extensas.
Al mismo tiempo, distintos reportes indicaron que estuvo trabajando en nueva música de forma privada, escribiendo y explorando sonidos sin la presión de fechas o expectativas comerciales.
Su relación con Zoë Krativz
En el plano personal, Harry Styles también atravesó una etapa de estabilidad y discreción junto a la actriz y directora Zoë Kravitz.
La relación, que ambos han preferido mantener fuera del centro de la escena, se consolidó lejos de alfombras rojas y declaraciones públicas, apostando por un vínculo alejado del ruido mediático.