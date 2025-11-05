Abogado de Justin Baldoni explica por qué 'se dejaron perder' en su demanda contra Blake Lively

El abogado de Justin Baldoni , Bryan Freedman, explicó las razones por las que no se realizaron cambios en la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares que el actor y director presentó contra Blake Lively .
En junio, el juez Lewis J. Liman, desestimó la demanda presentada por el empresario y su productora, Wayfarer Studios, en contra de su coprotagonista, Ryan Reynolds y su publicista, por presuntos delitos de extorsión y difamación. También fue desechada la demanda por difamación de 250 millones de dólares que Baldoni interpuso contra The New York Times.