Abogado de Justin Baldoni explica por qué 'se dejaron perder' en su demanda contra Blake Lively

Justin Baldoniy sus abogados buscan la verdad

Freedman añadió que tanto él como su equipo están comprometidos con la búsqueda de la verdad: "Mientras tanto, nos estamos centrando en las alegaciones de la señora Lively. Seguimos plenamente comprometidos con la búsqueda de la verdad a través de todas las vías legales y fácticas disponibles y esperamos con interés el día de nuestro juicio".

Justin Baldoni (Dia Dipasupil/Getty Images)

Por su parte, el juez dijo que se puso en contacto con todas las partes el 17 de octubre para anunciarles que dictaría una sentencia definitiva para concluir el caso.

Un documento revisado por la revista mostró que Blake Lively fue la única que respondió, pidiendo al juez que declarara una sentencia definitiva y que mantuviera activa su solicitud de honorarios legales, a lo que el juez accedió.

Blake Lively (GattyImages)

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó en diciembre pasado cuando la actriz lo demandó por mala conducta en el rodaje de It Ends with Us, y por una campaña de difamación en represalia, acusaciones que él ha negado.