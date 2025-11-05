Publicidad

Espectáculos

Abogado de Justin Baldoni explica por qué 'se dejaron perder' en su demanda contra Blake Lively

Un juez desestimó la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Justin Baldoni interpuso contra Blake Lively, derivada de las acusaciones que surgieron tras el rodaje de ‘It Ends With Us’.
mié 05 noviembre 2025 02:54 PM
Blake Lively y Justin Baldoni
Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

El abogado de Justin Baldoni , Bryan Freedman, explicó las razones por las que no se realizaron cambios en la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares que el actor y director presentó contra Blake Lively .

En junio, el juez Lewis J. Liman, desestimó la demanda presentada por el empresario y su productora, Wayfarer Studios, en contra de su coprotagonista, Ryan Reynolds y su publicista, por presuntos delitos de extorsión y difamación. También fue desechada la demanda por difamación de 250 millones de dólares que Baldoni interpuso contra The New York Times.

Abogado de Justin Baldoni revela por qué no cambiaron la demanda contra Blake Lively

Los abogados de Justin Baldoni tenían como fecha límite el 23 de junio para enmendar las demandas. Al no presentar una nueva demanda enmendada, el plazo se venció y el juez federal en Nueva York cerró oficialmente la contrademanda el 31 de octubre .

Imagen del documental He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni
'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

En un comunicado publicado por la revista People, el abogado explicó la razón por la que el actor no presentó una denuncia enmendada: "La verdad sobre este caso se distorsiona completamente en los medios de comunicación", señaló. “Incluso algo tan simple como una actualización de procedimiento ha dado lugar a una tergiversación total", continuó.

“En este punto, debemos aclarar la situación: no se incumplió ningún plazo. Nuestros clientes optaron por no modificar su demanda para preservar su derecho de apelación”, aclaró Bryan Freedman.

Justin Baldoniy sus abogados buscan la verdad

Freedman añadió que tanto él como su equipo están comprometidos con la búsqueda de la verdad: "Mientras tanto, nos estamos centrando en las alegaciones de la señora Lively. Seguimos plenamente comprometidos con la búsqueda de la verdad a través de todas las vías legales y fácticas disponibles y esperamos con interés el día de nuestro juicio".

"The Boys In The Boat" New York Screening
Justin Baldoni (Dia Dipasupil/Getty Images)

Por su parte, el juez dijo que se puso en contacto con todas las partes el 17 de octubre para anunciarles que dictaría una sentencia definitiva para concluir el caso.

Un documento revisado por la revista mostró que Blake Lively fue la única que respondió, pidiendo al juez que declarara una sentencia definitiva y que mantuviera activa su solicitud de honorarios legales, a lo que el juez accedió.

Blake-Lively
Blake Lively (GattyImages)

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó en diciembre pasado cuando la actriz lo demandó por mala conducta en el rodaje de It Ends with Us, y por una campaña de difamación en represalia, acusaciones que él ha negado.

