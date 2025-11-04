Taylor Swift teme por su seguridad: aumenta a 8 millones de dólares su gasto anual en protección

La presencia de Taylor Swift en los partidos de Travis Kelce, estrella de Kansas City Chiefs, solía ser todo un espectáculo mediático. Sin embargo, en la temporada 25-26 ha cambiado radicalmente su enfoque: la cantante ha optado por ser más discreta, motivada por crecientes preocupaciones de seguridad.
Según fuentes, la intérprete también habría elevado su presupuesto de protección en 2 millones de dólares, alcanzando los 8 millones anuales, para reforzar su equipo de seguridad personal, blindar sus desplazamientos y reducir al mínimo su exposición pública durante los encuentros deportivos.
Taylor Swift refuerza su seguridad mientras apoya a Travis Kelce
De acuerdo con The Sun, Taylor Swift ha decidido modificar drásticamente su forma de interactuar en espacios masivos. Las razones detrás de esta decisión son múltiples. Por un lado, la intérprete de "Actually Romantic" ya contaba con antecedentes de acoso: su equipo tramitó una orden de alejamiento contra Brian Jason Wagner, un hombre que afirmaba ser el papá de su hijo.
Por otro, el asesinato del activista político Charlie Kirk generó en su entorno un ambiente de inseguridad que supuestamente precipitó este endurecimiento de sus protocolos.
Bajo este contexto, Taylor y Travis han acordado invertir 8 millones de dólares al año en un equipo de seguridad para garantizar la protección de la cantante en los partidos de los jugadores de los Kansas City Chiefs y en otros lugares.
Ahora, en los partidos de los Chiefs que se llevan a cabo en el estadio Arrowhead Stadium, Taylor ya no hace una entrada visible como solía hacerlo meses atrás. Ha optado por acceso mediante vías privadas, evita el recorrido habitual ante las cámaras y solamente aparece en el palco VIP con la mínima atención mediática: un marcado contraste con temporadas anteriores, cuando era habitual verla en las primeras filas celebrando cada jugada.
Incluso, una fuente informó al medio estadounidense que recientemente se contrataron dos nuevos expertos para garantizar que ella esté “100% segura y cómoda en todo momento”.
Según los informes, los Chiefs también se han asegurado de que los días de partido, así como las visitas a Kansas City, Missouri, sean una experiencia agradable para ella. “Las medidas en el estadio Arrowhead son importantes para ella”, dijo la fuente. “Sabe que siempre es el centro de atención y quiere evitarlo si es posible”.
¿Cuándo se casarán Taylor Swift y Travis Kelce?
Tras anunciar su compromiso el 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce están ya en el camino hacia el altar, aunque sin una fecha concreta confirmada.
Medios estadounidenses señalan que ambos no desean un compromiso largo y apuntan a un enlace para el verano de 2026, posiblemente en el estado de Rhode Island, donde Taylor tiene una casa: “no quieren una larga espera para casarse… la familia significa todo para ellos”.
Aunque ya están “en la fase de planificación”, también apuntan a que todavía no han elegido todos los detalles esenciales: lugar exacto, número de invitados y otros