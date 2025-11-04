Taylor Swift teme por su seguridad: aumenta a 8 millones de dólares su gasto anual en protección

Taylor Swift refuerza su seguridad mientras apoya a Travis Kelce

De acuerdo con The Sun, Taylor Swift ha decidido modificar drásticamente su forma de interactuar en espacios masivos. Las razones detrás de esta decisión son múltiples. Por un lado, la intérprete de "Actually Romantic" ya contaba con antecedentes de acoso: su equipo tramitó una orden de alejamiento contra Brian Jason Wagner, un hombre que afirmaba ser el papá de su hijo.

Por otro, el asesinato del activista político Charlie Kirk generó en su entorno un ambiente de inseguridad que supuestamente precipitó este endurecimiento de sus protocolos.

Bajo este contexto, Taylor y Travis han acordado invertir 8 millones de dólares al año en un equipo de seguridad para garantizar la protección de la cantante en los partidos de los jugadores de los Kansas City Chiefs y en otros lugares.

Ahora, en los partidos de los Chiefs que se llevan a cabo en el estadio Arrowhead Stadium, Taylor ya no hace una entrada visible como solía hacerlo meses atrás. Ha optado por acceso mediante vías privadas, evita el recorrido habitual ante las cámaras y solamente aparece en el palco VIP con la mínima atención mediática: un marcado contraste con temporadas anteriores, cuando era habitual verla en las primeras filas celebrando cada jugada.

Incluso, una fuente informó al medio estadounidense que recientemente se contrataron dos nuevos expertos para garantizar que ella esté “100% segura y cómoda en todo momento”.

Según los informes, los Chiefs también se han asegurado de que los días de partido, así como las visitas a Kansas City, Missouri, sean una experiencia agradable para ella. “Las medidas en el estadio Arrowhead son importantes para ella”, dijo la fuente. “Sabe que siempre es el centro de atención y quiere evitarlo si es posible”.