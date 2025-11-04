Shakira cumple el sueño de Lele Pons: conoce a su bebé, Eloísa

El pasado 26 de julio, Lele Pons y Guaynaa le dieron la bienvenida a su hija, Eloísa. La pareja compartió la noticia junto a un par de fotografías de la bebé: "Eloísa. July 26, 2025", postearon.
Desde el nacimiento de la bebé las visitas a la casa de la pareja no han parado, especialmente de familiares y amigos que deseaban conocer a la niña. Entre ellos, destacó Shakira, quien ya tuvo la oportunidad de cargarla.
Shakira conoce a Eloísa, la hija de Lele Pons
Shakira cerró con broche de oro su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Colombia con un concierto en el reciente inaugurado distrito cultural y de espectáculos Vive Claro y, antes de presentarse en Ecuador, la cantante hizo una parada en Miami para conocer a Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa.
Fue la propia influencer quien compartió el emotivo momento en el que se puede ver a la estrella colombiana mostrando su lado más maternal al cargar en brazos a la pequeña, de apenas tres meses de edad.
"¡Te amamos Shakira! Un día que nunca olvidaré. No puedo esperar para contarle este momento a Eloísa", escribió en inglés al inicio de la tierna fotografía, y agregó en español: "¡Te amamos! Qué momento más bello. Gracias por visitar a Eloísa".
Shakira no llegó con las manos vacías, en la fotografía que Lele publicó en sus historia de Instagram posa con un gran ramo de rosas.
Así surgió la amistad entre Lele Pons y Shakira
Lele Pons conoció a Shakiraen 2018 como una admiradora más, ya que desde niña había seguido su carrera. Aquel primer encuentro resultó muy especial para la influencer y marcó el inicio de una relación que, con el tiempo, se convirtió en una amistad.
En 2024, Lele formó parte del videoclip de “Soltera”, en el que la colombiana invitó a otras artistas. Su amistad es tan cercana que, incluso, Lele organizó una fiesta en la casa de su mamá para celebrar el lanzamiento de la canción, detalle que fortaleció aún más el lazo entre ambas.
"Logré el sueño que más quería en la vida: conocer a Shakira. Y después ser íntima, que ella me conozca como me conoce a mí ahora...", contó la venezolana.
Lele también acompañó a la cantante en el primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran en Charlotte, cuando estaba embarazada.
"Lo que la gente no sabe de Shakira es que ella es buena. Yo creo que todo el mundo sabe que es humilde, pero no saben que ella es muy cómica. Es muy linda, es la persona más natural que yo he conocido", agregó.