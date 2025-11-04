Shakira cumple el sueño de Lele Pons: conoce a su bebé, Eloísa

Así surgió la amistad entre Lele Pons y Shakira

Lele Pons conoció a Shakira en 2018 como una admiradora más, ya que desde niña había seguido su carrera. Aquel primer encuentro resultó muy especial para la influencer y marcó el inicio de una relación que, con el tiempo, se convirtió en una amistad.

Lele Pons y Shakira (Instagram)

En 2024, Lele formó parte del videoclip de “Soltera”, en el que la colombiana invitó a otras artistas. Su amistad es tan cercana que, incluso, Lele organizó una fiesta en la casa de su mamá para celebrar el lanzamiento de la canción, detalle que fortaleció aún más el lazo entre ambas.

"Logré el sueño que más quería en la vida: conocer a Shakira. Y después ser íntima, que ella me conozca como me conoce a mí ahora...", contó la venezolana.

Shakira y sus amigas (Instagram)

Lele también acompañó a la cantante en el primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran en Charlotte, cuando estaba embarazada.

"Lo que la gente no sabe de Shakira es que ella es buena. Yo creo que todo el mundo sabe que es humilde, pero no saben que ella es muy cómica. Es muy linda, es la persona más natural que yo he conocido", agregó.