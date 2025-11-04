¿Quién es James Ellis, el ex novio del hombre más sexy del mundo, Jonathan Bailey?

¿Quién es James Ellis, el ex novio de Jonathan Bailey?

Si bien se desconoce realmente quién es James Ellis, algunos medios comentan que es un actor de teatro profesional, lo cual podría explicar la razón por la que él y Jonathan Bailey se conocieron, después de todo, el actor de Wicked inició su carrera en el teatro con tan solo siete años de edad.

Él es James Ellis, la expareja de Jonathan Bailey. (YouTube - @OfficialLondonTheatre)

La aparición pública de Jonathan Bailey y James Ellis como pareja

Durante la ceremonia de los Oliver Awards en 2019, donde Jonathan Bailey ganó el premio a Mejor actor de reparto en una obra de teatro musical, tuvo como acompañante a James Ellis.

En una fotografía del evento se puede apreciar a Jonathan sosteniendo su premio mientras se abraza con James. Además, antes de subir al escenario para recibir su galardón, Jonathan le dio un beso a James.

Durante su discurso de aceptación habló sobre la comunidad LGBTQ+ y mencionó lo siguiente: “Las personas LGBTQ no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. Tenemos la misma ansiedad, las mismas imperfecciones y las mismas ganas de enamorarnos que cualquier otra persona”.