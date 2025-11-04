¿Quién es James Ellis, el ex novio del hombre más sexy del mundo, Jonathan Bailey?

Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo y se ha convertido en el primero abiertamente gay en ocupar este título.
Y por ello recordamos que cuando asistió junto a James Ellis a un evento en 2019, se confirmó su noviazgo con un espectacular beso ante las cámaras.
¿Quién es James Ellis, el ex novio de Jonathan Bailey?
Si bien se desconoce realmente quién es James Ellis, algunos medios comentan que es un actor de teatro profesional, lo cual podría explicar la razón por la que él y Jonathan Bailey se conocieron, después de todo, el actor de Wickedinició su carrera en el teatro con tan solo siete años de edad.
La aparición pública de Jonathan Bailey y James Ellis como pareja
Durante la ceremonia de los Oliver Awards en 2019, donde Jonathan Bailey ganó el premio a Mejor actor de reparto en una obra de teatro musical, tuvo como acompañante a James Ellis.
En una fotografía del evento se puede apreciar a Jonathan sosteniendo su premio mientras se abraza con James. Además, antes de subir al escenario para recibir su galardón, Jonathan le dio un beso a James.
Durante su discurso de aceptación habló sobre la comunidad LGBTQ+ y mencionó lo siguiente: “Las personas LGBTQ no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. Tenemos la misma ansiedad, las mismas imperfecciones y las mismas ganas de enamorarnos que cualquier otra persona”.
¿Cuánto duró la relación de Jonathan Bailey y James Ellis?
En diciembre de 2023, Jonathan Bailey declaró a The Standard que estaba saliendo con un “hombre amoroso”, aunque no mencionó ningún nombre.
También agregó que, aunque su relación no era secreta, sí era privada ya que para él es algo “crítico” el mantener una vida privada fuera de su profesión como actor.
Aunque Jonathan Bailey no mencionó ningún nombre, se especuló que aquel “hombre amoroso” al que se refería era James Ellis, de haber sido así, habrían tenido un noviazgo de al menos 4 años, de 2019 a 2023.
Jonathan Bailey confirma su soltería
Durante una entrevista en el programa de YouTube Chicken Shop Datecon Amelia Dimoldenberg, Jonathan Bailey declaró que “estaba disponible”, lo cual confirmó que su relación con James Ellis habría terminado, aunque no se sabe exactamente en qué momento.
Jonathan Bailey ha hecho historia al convertirse en el primer hombre abiertamente gay en ser nombrado el más sexy del mundo.
Por si esto fuera poco, está a punto de estrenarWicked: por siempre, la segunda parte del musical donde Jonathan actúa con Ariana Grande y Cynthia Erivo. En cuanto a su vida personal, hasta el momento Jonathan Bailey parece estar felizmente soltero.