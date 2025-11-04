La espectacular joya que Alejandra Capetillo recibió de Nader Shoueiry en su cumpleaños

Ale Capetillo diseñó su propio regalo de cumpleaños

En su cuenta de TikTok, Ale Capetillo contó que la idea surgió hace algunos meses cuando una de sus amigas, quien es diseñadora de joyas, la visitó en Madrid. En ese momento le contó que quería hacerse de una pieza original de joyería para celebrar su cumpleaños 26.

Nader Shoueiry y Ale Capetillo (Instagram)

Ambas pusieron manos a la obra y diseñaron la joya en cuestión. Nader estaba presente en esas conversaciones y le pareció buena idea ser él quien pagara por el anillo y no Ale. "Yo lo diseñé con mi amiga. Vino a España y le dije: 'Muero de ganas por diseñar un anillo'", contó a sus seguidoras.

En el video, la influencer explicó que le encanta usar joyas con un significado personal, por lo que este anillo se convirtió en la pieza ideal para simbolizar una nueva etapa en su vida: "Empezamos a dibujar y diseñar. Yo quería algo que tuviera lo clásico, pero con un toque diferente", compartió.



Ale diseñó un anillo de diamantes con un brillante central en corte marquise y una canastilla adornada con pequeñas gemas. Para darle un toque aún más especial, su amiga creó una segunda pieza con dos diamantes laterales que encajan a la perfección con el anillo principal.

Nader se puso en contacto con la amiga de Ale sin que ella lo supiera. Además, la diseñadora se sumó a la sorpresa haciéndole creer que la joya no estaría lista para su cumpleaños, sin embargo, la pieza ya estaba hecha y Nader planeó el momento para entregarla.