Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La espectacular joya que Alejandra Capetillo recibió de Nader Shoueiry en su cumpleaños

Alejandra Capetillo celebró su cumpleaños 26 con un regalo muy especial de su esposo, Nader Shoueiry: un anillo único que ella misma diseñó.
mar 04 noviembre 2025 02:30 PM
Ale Capetillo y Nader Shoueiry
Ale Capetillo y Nader Shoueiry (Instagram)

Ale Capetillo recibió un regalo muy especial de Nader Shoueiry por su cumpleaños número 26. La influencer fue sorprendida con un anillo único y lleno de significado, diseñado por ella misma.

En un principio, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo diseñó la joya para regalársela a sí misma como un acto de amor propio a propósito de celebrar un año más de vida, pero su esposo la sorprendió al ser él mismo quien se entregó.

Publicidad

Ale Capetillo diseñó su propio regalo de cumpleaños

En su cuenta de TikTok, Ale Capetillo contó que la idea surgió hace algunos meses cuando una de sus amigas, quien es diseñadora de joyas, la visitó en Madrid. En ese momento le contó que quería hacerse de una pieza original de joyería para celebrar su cumpleaños 26.

(Obligatorio)
Nader Shoueiry y Ale Capetillo (Instagram)

Ambas pusieron manos a la obra y diseñaron la joya en cuestión. Nader estaba presente en esas conversaciones y le pareció buena idea ser él quien pagara por el anillo y no Ale. "Yo lo diseñé con mi amiga. Vino a España y le dije: 'Muero de ganas por diseñar un anillo'", contó a sus seguidoras.

En el video, la influencer explicó que le encanta usar joyas con un significado personal, por lo que este anillo se convirtió en la pieza ideal para simbolizar una nueva etapa en su vida: "Empezamos a dibujar y diseñar. Yo quería algo que tuviera lo clásico, pero con un toque diferente", compartió.

@alecapetillogaytan contexto plis porque lo merece (mi anillo es de @Monai and Co. ♬ Snowy Morning - FREDERIC BOUCHAL

Ale diseñó un anillo de diamantes con un brillante central en corte marquise y una canastilla adornada con pequeñas gemas. Para darle un toque aún más especial, su amiga creó una segunda pieza con dos diamantes laterales que encajan a la perfección con el anillo principal.

Nader se puso en contacto con la amiga de Ale sin que ella lo supiera. Además, la diseñadora se sumó a la sorpresa haciéndole creer que la joya no estaría lista para su cumpleaños, sin embargo, la pieza ya estaba hecha y Nader planeó el momento para entregarla.

Publicidad

Nader Shoueiry le entregó el anillo a Ale con la ayuda de su perro Bobby

Con la ayuda de su perro Boby, Nader Shoueiry le entregó el anillo a Ale Capetillo . El empresario amarró la caja del anillo al collar de su mascota, quien caminó hacia Ale. Ella supo de inmediato que se trataba de una pieza de joyería, pero no imaginaba que se trataba de la pieza que diseñó.

ale-capetillo-nader.jpg
Nader Shoueiry y Ale Capetillo se encuentran de visita en México. (Instagram)

Al abrir la caja, se quedó sorprendida: "Nader me dejó helada, no lo vi venir", compartió en sus redes. "El diseño no fue sorpresa, pero lo que sí fue sorpresa es lo que está anotado dentro del anillo y el hecho de que sí fue un regalo", contó. En el anillo, Nader pidió grabar la palabra 'Forever'.

"(Es un) gran regalo tiene mucho propósito es el hecho de que yo lo haya creado sin saber que iba a ser un regalo y que me lo haya regalado mi esposo y que lo haya creado una de mis mejores amigas", agregó la influencer, mientras que Nader dijo: "Y se ve más divino en tu mano".

Publicidad

Tags

Ale Capetillo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad