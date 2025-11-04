Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, actuará junto al hijo de Richard Gere, ex esposo de su mamá

¿Qué papeles tendrán Kaia Gerber y Homer Gere en The Shards?

La serie de televisión The Shards es una adaptación de la novela de Bret Easton Ellis que se publicó en 2023.

Nos presentará una historia ambientada en 1981, protagonizada por un grupo de amigos de secundaria que vive en Hollywood Hills y asisten a la prestigiosa escuela Buckley.

Un día, un asesino serial conocido como el “Acosador” comienza a atacar a adolescentes de la élite de Hollywood.

Karia Gerber y Homer Gere interpretarán los papeles de adolescentes que pertenecen a dicho grupo de amigos, aunque no se ha confirmado si su participación será protagónica o secundaria.

Kaia Gerber y Homer Gere interpretarán los papeles de adolescentes de Hollywood. (Getty Images)

¿Quién es Homer Gere, el hijo de Richard Gere?

A sus 25 años, Homer James Jigme Gere, mejor conocido como Homer Gere, el primogénito de Richard Gere, ha seguido los pasos de su papá y tiene una carrera como actor.

Su mamá es Carey Lowell, una actriz y modelo estadounidense a quien Richard conoció después de separarse de Cindy Crawford.

Homer Gere creció en Nueva York y estudió en la prestigiosa escuela privada Hackley, después se graduó en Psicología y Artes Visuales en la Universidad de Brown.

De acuerdo con Vanity Fair, antes de incursionar en el mundo de la actuación, Homer trabajó como becario en el Laboratorio de Neurociencia Terapéutica de la Facultad de Salud Pública de Brown.