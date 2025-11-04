Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford y Homer Gere, hijo de Richard Gere, fueron vistos grabando la serie The Shrads en Los Ángeles, lo cual confirma su participación en el mismo proyecto a pesar de que sus padres se hayan divorciado hace 30 años, incluso antes de que ellos nacieran.
Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, actuará junto al hijo de Richard Gere, ex esposo de su mamá
¿Qué papeles tendrán Kaia Gerber y Homer Gere en The Shards?
La serie de televisión The Shards es una adaptación de la novela de Bret Easton Ellis que se publicó en 2023.
Nos presentará una historia ambientada en 1981, protagonizada por un grupo de amigos de secundaria que vive en Hollywood Hills y asisten a la prestigiosa escuela Buckley.
Un día, un asesino serial conocido como el “Acosador” comienza a atacar a adolescentes de la élite de Hollywood.
Karia Gerber y Homer Gere interpretarán los papeles de adolescentes que pertenecen a dicho grupo de amigos, aunque no se ha confirmado si su participación será protagónica o secundaria.
¿Quién es Homer Gere, el hijo de Richard Gere?
A sus 25 años, Homer James Jigme Gere, mejor conocido como Homer Gere, el primogénito de Richard Gere, ha seguido los pasos de su papá y tiene una carrera como actor.
Su mamá es Carey Lowell, una actriz y modelo estadounidense a quien Richard conoció después de separarse de Cindy Crawford.
Homer Gere creció en Nueva York y estudió en la prestigiosa escuela privada Hackley, después se graduó en Psicología y Artes Visuales en la Universidad de Brown.
De acuerdo con Vanity Fair, antes de incursionar en el mundo de la actuación, Homer trabajó como becario en el Laboratorio de Neurociencia Terapéutica de la Facultad de Salud Pública de Brown.
Fue hasta que acabó su carrera universitaria en 2024, que Homer Gere decidió incursionar por completo en el mundo del cine, primero escribiendo y dirigiendo películas pequeñas, y después como actor.
Kaia Gerber y su carrera como actriz
Al mismo tiempo que Kaia Gerber comenzó su carrera de modelo, incursionó en el mundo de la actuación en 2016 en una película independiente llamada Sister Cities, basada en una obra de teatro homónima. En ese proyecto tuvo la oportunidad de trabajar con actores de la talla de Alfred Molina.
En 2021 formó parte del elenco principal de American Horror Stories y de American Horror Story: Doublie Feature.
Su primera aparición en la pantalla grande fue en un pequeño cameo en la película Babylon y tuvo un papel secundario en la película Bottoms.
¿Qué ha pasado con Richard Gere y Cindy Crawford?
A 30 años de su divorcio, Richard Gere y Cindy Crawford se "reencontrarán", aunque indirectamente, a través de sus hijos Homer Gere y Kaia Gerber, quienes compartirán créditos en la serie The Shards, la cual se espera que estrene en 2026.
El actor de Gigoló Americano y la supermodelo se casaron en 1991, cuando él tenía 42 años y ella 26, y concluyeron su divorcio en 1995.
En una entrevista con People, publicada en 2016, Cindy Crawford aseguró que Richard Gere se había convertido en un extraño, porque aunque eran amigables el uno con el otro, en realidad casi nunca se veían.