Un nuevo rumor amoroso que pocos esperaban vuelve a tomar fuerza después de unas semanas: el líder de Coldplay, Chris Martin, y la actriz Sophie Turner, conocida por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones, habrían sido vistos compartiendo varias citas en Londres.
"Hay una clara química": Chris Martin y Sophie Turner ya han tenido varias citas
Chris Martin y Sophie Turner ya han tenido varias citas
La noticia ha causado sorpresa entre los fans de ambos, y entre quienes aún los asociaban con sus exparejas, Dakota Johnson y Joe Jonas, pues ninguno había sido vinculado sentimentalmente desde sus respectivas rupturas.
De acuerdo con Page Six, el músico británico de 48 años y la actriz de 29 han coincidido en más de una ocasión “en un ambiente muy íntimo y reservado”, lo que ha despertado las especulaciones sobre un posible romance en ciernes.
Tanto Chris Martin como Sophie Turner se encuentran en una etapa de transición personal. Ella terminó su relación con el aristócrata Peregrine Pearson a finales de septiembre, mientras que él puso fin a su larga historia con la actriz Dakota Johnson hace algunos meses.
"Han salido en un par de ocasiones en Londres… Hay una química evidente entre ellos. Chris es definitivamente su tipo", dijo una fuente cercana a Page Six.
La fuente también señaló que ambos comparten un sentido del humor británico y una pasión por la música, factores que habrían fortalecido su conexión durante estas primeras salidas.
Chris Martin ya le había coqueteado a Sophie Turner
Aunque el presunto romance tomó por sorpresa a muchos, algunos fanáticos recuerdan que Chris Martin y Sophie Turner ya habían tenido un pequeño cruce público en el pasado.
En 2020, durante una transmisión especial, el vocalista de Coldplay le dedicó un saludo de cumpleaños a la actriz, gesto que en su momento se interpretó como un simple detalle amistoso, pero que ahora algunos ven como una señal temprana de simpatía.
Hasta ahora, ni los representantes de Sophie Turner ni los de Chris Martin han emitido declaraciones sobre el tema.
Según medios británicos como el Daily Mail las citas habrían sido “muy discretas” y en ambientes privados, lo que sugiere que ambos están intentando mantener el vínculo fuera del foco mediático, al menos por el momento.