"Hay una clara química": Chris Martin y Sophie Turner ya han tenido varias citas

Chris Martin y Sophie Turner ya han tenido varias citas

La noticia ha causado sorpresa entre los fans de ambos, y entre quienes aún los asociaban con sus exparejas, Dakota Johnson y Joe Jonas, pues ninguno había sido vinculado sentimentalmente desde sus respectivas rupturas.

De acuerdo con Page Six, el músico británico de 48 años y la actriz de 29 han coincidido en más de una ocasión “en un ambiente muy íntimo y reservado”, lo que ha despertado las especulaciones sobre un posible romance en ciernes.

Sophie Turner y Chris Martin (Getty Images)

Tanto Chris Martin como Sophie Turner se encuentran en una etapa de transición personal. Ella terminó su relación con el aristócrata Peregrine Pearson a finales de septiembre, mientras que él puso fin a su larga historia con la actriz Dakota Johnson hace algunos meses.

"Han salido en un par de ocasiones en Londres… Hay una química evidente entre ellos. Chris es definitivamente su tipo", dijo una fuente cercana a Page Six.

La fuente también señaló que ambos comparten un sentido del humor británico y una pasión por la música, factores que habrían fortalecido su conexión durante estas primeras salidas.

